法國 5 大網路威脅：您需要了解什麼才能保持安全

近年來，法國網路犯罪大幅增加，使其成為歐洲最受攻擊的國家之一。 隨著企業和個人越來越依賴數位平台，威脅格局不斷演變，帶來新的挑戰。 根據最近的報告，網路攻擊的數量激增，其中勒索軟體、網路釣魚和資料外洩是最常見的威脅。 這些攻擊變得越來越頻繁和複雜，使敏感資料和關鍵基礎設施面臨風險。 在本部落格中，我們將探討法國目前面臨的五大網路威脅，以及您可以採取哪些措施來保護自己和您的企業。
1. 勒索軟體攻擊
什麼是勒索軟體？
勒索軟體是一種惡意軟體，它會對受害者的資料進行加密，使其在支付贖金（通常以加密貨幣形式支付）之前無法存取。 一旦勒索軟體通常透過網路釣魚電子郵件或受感染的下載滲透到系統中，它就會鎖定文件，並顯示勒索訊息，要求付款以換取解密金鑰。 這種類型的攻擊可能會削弱企業的能力，導致嚴重的停機和財務損失。
法國勒索軟體攻擊
法國一直是勒索軟體攻擊的頻繁目標，多起引人注目的事件成為頭條新聞。 例如，法國小鎮薩特魯維爾在 2022 年經歷了網路攻擊，導致部分市政服務中斷。 該鎮的IT部門迅速做出反應，遏制了影響特定伺服器的「有限規模」攻擊。 他們強大的��備份系統可以快速恢復，保留關鍵資料。 雖然官員最初並未確認攻擊的性質，但後來發現是美杜莎勒索軟體集團所為。 駭客存取了敏感的金融、醫療和教育數據，但當地警方並未受到影響。 這事件凸顯了法國各城市勒索軟體攻擊的持續威脅。
預防技巧
防範勒索軟體需要採取主動的方法：
定期備份：確保資料定期備份並儲存在離線或安全的cloud環境中。 這樣，如果勒索軟體攻擊，您可以恢復資料而無需支付贖金。
員工培訓：教育員工識別網路釣魚嘗試和可疑鏈接，因為這些是勒索軟體的常見入口點。
最新軟體：保持所有軟體（尤其是防毒和反惡意軟體程式）為最新。 定期修補漏洞，降低被利用的風險。
多重身份驗證 (MFA) ：實施 MFA 以添加額外的安全層，使攻擊者更難存取您的系統。
2. 網路釣魚與社會工程
定義和方法
網路釣魚是一種網路攻擊形式，攻擊者冒充合法組織或個人來欺騙受害者洩露敏感信息，例如登入憑證、信用卡號或個人詳細資料。 這些攻擊通常以電子郵件、簡訊或電話的形式出現，看起來好像來自可信來源。 另一方面，社會工程涉及操縱人們採取行動或洩露機密資訊。 這可以透過各種策略來實現，包括藉口、誘餌和尾隨，所有這些都是為了利用人類心理而不是技術漏洞。
法國的網路釣魚與社會工程
法國是繼美國之後最大的垃圾郵件發送國，每天發送超過 70 億封垃圾郵件，是垃圾郵件發送總量最高的國家之一。
如何辨識和避免網路釣魚和社會工程陷阱
為了防範網路釣魚和社會工程，請考慮以下提示：
對意外請求持懷疑態度：
如果您收到意外的電子郵件或訊息，要求提供敏感訊息，請透過可信任方法直接聯繫寄件者（例如撥打其官方號碼），以驗證其合法性。
檢查寄件者的電子郵件地址：
仔細查看寄件者的電子郵件地址。 網路釣魚電子郵件通常來自與其所冒充的合法位址相似但不完全相同的位址。 微小的差異可能是一個危險信號。
尋找語法和拼字錯誤：
網路釣魚電子郵件通常包含拼字錯誤或尷尬的措辭。 合法組織通常具有專業的溝通標準，因此錯誤可能表示存在騙局。
避免點擊連結：
在單擊之前，將滑鼠懸停在連結上以查看其指向的位置。 如果該 URL 看起來可疑或陌生，請勿按一下它。 相反，透過在瀏覽器中輸入地址來直接導航到該網站。
啟用雙重驗證（雙重驗證）：
盡可能使用雙重驗證。 即使攻擊者獲得了您的憑證的存取權限，他們仍然需要第二個因素才能完成登入。
定期培訓和模擬網路釣魚練習可以幫助員工識別網路釣魚和社會工程企圖並做出適當的反應。
3. 資料外洩
資料外洩的重要性
當未經授權的個人存取機密資訊（例如個人資料、財務記錄或智慧財產權）時，就會發生資料��外洩。 這些違規行為特別有害，因為它們可能導致身份盜竊、財務損失以及組織聲譽的嚴重損害。 一旦敏感資訊被揭露，它就可以在暗網上出售、用於詐欺活動或用於進一步的網路攻擊。 對企業來說，資料外洩的成本不僅僅是直接的經濟損失；它包括法律費用、監管罰款以及客戶信任的長期喪失。
法國資料保護條例
與歐盟其他國家一樣，法國受《一般資料保護規範》(GDPR) 管轄，該規範對個人資料的收集、儲存和處理方式提出了嚴格要求。 根據 GDPR，組織必須實施強有力的資料保護措施，並及時報告任何涉及個人資料的違規行為。 不遵守 GDPR 可能會導致巨額罰款，最高可達 2,000 萬歐元或公司全球年營業額的 4%，以較高者為準。 這項規定凸顯了資料安全對於在法國營運的企業的重要性，因此必須採取嚴格的措施來防止資料外洩。
法國最近發生的資料外洩事件
2024 年 2 月，遠端桌面軟體供應商 AnyDesk確認發生了重大資料外洩事件，攻擊者破壞了其生產系統，竊取了原始碼和私人程式碼簽署金鑰。 這次洩漏影響了法國、歐洲和美國各地的用戶。 洩漏事件發生後不久，發現被盜的 AnyDesk 登入憑證在暗網上出售，這凸顯了即使在最初的事件解決後，仍然存在持續的風險。
保護資料的步驟
為了防止資料洩露，企業和個人應實施以下策略：
資料加密：
對靜態和傳輸中的敏感資料進行加密，以確保即使未經授權的方存取這些資料也無法輕易讀取或使用。
存取控制：
實施嚴格的存取控制，確保只有授權人員才能存取敏感資料。 使用基於角色的存取並定期檢查和更新權限。
定期審核和監控：
對資料儲存和處理實務進行定期審核以識別漏洞。 持續監控網路活動還可以幫助檢測可能表明違規的異常行為。
員工培訓：
教育員工了解資料安全的重要性以及如何識別潛在威脅，例如網路釣魚嘗試或社會工程攻擊。
事件響應計劃：
制定並維護強大的事件回應計劃，概述發生資料外洩時應採取的步驟。 該計劃應包括遏制、調查、通知和恢復程序。
保護第三方供應商：
確保有權存取您資料的第三方供應商遵守與您的組織相同嚴格的安全標準。 定期評估他們的安全實踐並將資料保護條款納入合約中。
4.DDoS（分散式阻斷服務）攻擊
什麼是 DDoS 攻擊？
當多個受感染的系統（通常是殭屍網路的一部分）以大量流量淹沒目標伺服器、服務或網路時，就會發生分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊。 這種大量的流量可能會耗盡目標的資源，例如頻寬、CPU 或內存，導致服務顯著減慢或完全崩潰。 DDoS 攻擊的目標是破壞服務的正常運行，使合法用戶無法存取該服務。 根據規模和強度，這些攻擊可能會持續幾個小時到幾天。
法國 DDoS 攻擊：
在 2024 年巴黎奧運會前夕，俄羅斯駭客活動分子聲稱對多個法國網站的拒絕服務 (DoS) 攻擊負責。 這些攻擊由 HackNeT 和 People's Cyber Army 等組織發起，被視為對奧運的潛在威脅。 與臭名昭著的 Sandworm 群體有聯繫的人民網路軍將這些攻擊稱�為「訓練」演習。 儘管這些攻擊的合法性仍不確定，但它們突顯了圍繞重大全球事件日益增長的網路威脅以及駭客活動團體為獲得認可和支持而做出的努力。
緩解策略
為了防止或最大程度地減少 DDoS 攻擊的影響，組織可以實施以下策略：
使用 DDoS 防護服務：
許多cloud服務供應商提供 DDoS 防護服務，可以在攻擊到達您的網路之前偵測並減輕攻擊。 這些服務通常使用流量過濾和速率限制等技術來阻止惡意流量，同時允許合法流量通過。
實施冗餘基礎設施：
透過跨多個伺服器或資料中心分發服務，組織可以減少 DDoS 攻擊的影響。 如果一台伺服器或資料中心成為目標，流量可以重新路由到其他伺服器或資料中心，從而確保服務的持續可用性。
速率限制和流量整形：
對網路設備實施速率限制以控制傳入流量。 這有助於防止任何單一來源因過多請求而導致網路不堪重負。
部署 Web 應用程式防火牆 (WAF)：
WAF 可以在應用程式層級過濾掉惡意流量，阻止 DDoS 攻擊中使用的常見攻擊模式，例如 HTTP 洪水。
定期更新和修補系統：
確保所有系統和應用程式均已安裝最新的安全性修補程式。 這降低了可被利用來放大 DDoS 攻擊的漏洞的風險。
監控網路流量：
持續監控網路流量有助於及早發現可能表明 DDoS 攻擊的異常峰值或模式。 快速檢測可加快回應時間，最大限度地減少潛在損害。
5.供應鏈攻擊
了解供應鏈攻擊
當網路犯罪分子通常透過第三方供應商��或服務提供者瞄準組織供應鏈中的漏洞以滲透主要目標的網路時，就會發生供應鏈攻擊。 攻擊者不是直接攻擊公司，而是危害可以存取目標網路或資料的安全性較低的第三方製造商的系統。 一旦攻擊者透過受感染的製造商獲得存取權限，他們就可以在目標網路內橫向移動、竊取資料或部署惡意軟體。 這些攻擊特別危險，因為它們利用組織和供應商之間的信任關係，使其難以偵測。
在法國的相關性
法國作為一個擁有複雜供應商網路的主要工業中心，特別容易受到供應鏈攻擊。 一個值得注意的例子是2020 年對 SolarWinds 的攻擊，該攻擊影響了幾家使用受損 Orion 軟體的法國公司。 這次攻擊表明，廣泛使用的第三方產品中的單一漏洞可能會產生深遠的後果。
預防策略
為了保護供應鏈並降低此類攻擊的風險，組織應考慮以下策略：
審查第三方供應商：
在與第三方製造商合作之前，請進行徹底的盡職調查以評估他們的安全實踐。 這包括評估其網路安全政策、行業標準合規性以及安全事件的歷史記錄。
對供應商實施安全要求：
建立明確的安全要求，供應商必須滿足這些要求才能存取您的系統或資料。 這可以包括強制使用加密、安全編碼實踐、定期安全審核以及遵守 GDPR 等資料保護法規。
持續監控和審計：
定期監控和審核第三方供應商的安全實務。 確保他們在整個合作夥伴關係期間保持相同程度的安全嚴格性。 持續評估有助於識別和解決任何新出現的漏洞。
存取控制和分��段：
限制第三方供應商對您的網路的存取。 實施網路分段，將敏感系統和資料與外部供應商可存取的系統和資料隔離。 如果製造商受到威脅，這可以最大限度地減少違規的潛在影響。
供應鏈風險管理：
制定全面的供應鏈風險管理策略，包括定期風險評估、事件應變計畫和緊急措施。 此策略應考慮所有供應商的安全狀況，並解決供應鏈每個階段的潛在風險。
合約保障條款：
在與第三方供應商的合約中包含網路安全條款。 這些條款應指定安全期望、資料保護要求以及發生安全漏洞時的責任。
結論
隨著網路威脅的不斷發展，法國的企業和個人必須對本文強調的主要風險保持警惕。 勒索軟體、網路釣魚、資料外洩、DDoS 攻擊和供應鏈漏洞都會帶來重大危險，可能會中斷營運、洩露敏感資訊並導致重大財務損失。 這些威脅的後果不僅是理論上的，而且是現實的。它們是真實的，並且在當今的數位環境中越來越普遍。
透過了解這些威脅並實施建議的做法（例如定期備份、員工培訓、加密和製造商審查），您可以大幅降低風險。
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