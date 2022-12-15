跳至主內容
Splashtop
免費試用
公告內容遠端學習與教育

Splashtop Classroom現已在iPhone上推出

通過 Trevor Jackins
已更新

訂閱

最新消息RSS 摘要

分享

現在，學生可以加入Splashtop課堂屏幕分享連線，並與iPhone上的課程內容進行協作！

iPhone應用的Splashtop教室現已在iTunes商店中提供!這個免費的應用程式使學生有可能從他們的iPhone加入老師的螢幕共用連線。此最新版本擴展了 Splashtop 教室廣泛的設備支援,現在包括 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chrome 網路瀏覽器。

什麼是 Splashtop Classroom？

Splashtop課堂是一款適用於教師和學生的遠端控制和螢幕分享解決方案，可提高課堂參與度。教師可以從iPad或Android設備連接和控制班級Windows / Mac電腦。這樣，教師就可以從桌子後面走出來，在仍然控制班級電腦的情況下參與整個教室。

老師還可以將課堂電腦屏幕（帶有音頻）分享到每個學生的iPad，Chromebook，PC，Mac和現在的iPhone設備上。這可以提高學生的參與度和互動性。然後，學生可以直接從自己的設備查看，控制和註釋課程內容。

借助新的Splashtop Classroom for iPhone應用程式，使用iPhone的學生可以使用唯一的代碼或通過掃描教師可以在其螢幕上顯示的QR碼來參加教師的螢幕分享連線。連接後，學生將能夠在其iPhone上即時查看教師螢幕。然後，教師可以控制學生，以便他們演示甚至註釋課程內容。

適用於 iPhone 的Splashtop教室現已上市

Splashtop課堂非常適合1：1和自帶設備（BYOD）計劃！老師可以將控制權交給學生，讓他們在課堂上其他地方探索和交流他們的想法，而無需離開座位。甚至最苛刻的多媒體應用程序也可以立即分享，並具有出色的用戶體驗。如果您已經是Splashtop Classroom用戶，請立即前往iTunes商店下載Splashtop Classroom應用！

對 Splashtop 課堂感興趣？

Splashtop 課堂是學區、教師、大學和商業組織的絕佳解決方案。 您可以立即開始免費試用。 無需信用卡或承諾。

開始使用

Trevor Jackins
Trevor Jackins是 Splashtop的Marketing Manager。 他也是Splashtop遠端訪問軟體的熱情使用者，因為他使用它遠端訪問他的辦公室電腦在家工作！ Trevor對 Splashtop 的興奮源於他對技術如何改善我們日常生活的興趣。
Splashtop
免費試用

相關內容

公告內容

Splashtop Business Access和遠端支援中的新功能

深入了解
客戶聚焦

評價和審查Splashtop遠端存取

深入了解
公告內容

Splashtop 認可沖繩十字頭 （OCH） 為支援供應商

深入了解
探索遠端存取

企業中遠端存取的風險和回報

深入了解
查看所有部落格

我們很樂意聽到您的來信

聯繫我們

獲取最新的 Splashtop 新聞和特價

立即訂閱
  • 標準規範
  • 隱私權政策
  • 使用條款
版權所有© 2023 Splashtop Inc. 保留所有權利。 $ 所示價格均為美元