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Female outdoors enjoying Splashtop Classroom with mobile phone

Splashtop Classroom現已在iPhone上推出

Trevor Jackins
閱讀時間：2 分鐘
更新
開始使用 Splashtop
最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
免費試用

現在，學生可以加入Splashtop課堂屏幕分享連線，並與iPhone上的課程內容進行協作！

A teacher holding a tablet stands in front of a classroom, teaching about penguins. Students sit at desks, each using a tablet, while a presentation with penguin images is displayed on a large screen.

iPhone應用的Splashtop教室現已在iTunes商店中提供!這個免費的應用程式使學生有可能從他們的iPhone加入老師的螢幕共用連線。此最新版本擴展了 Splashtop 教室廣泛的設備支援,現在包括 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chrome 網路瀏覽器。

什麼是 Splashtop Classroom？

Splashtop課堂是一款適用於教師和學生的遠端控制和螢幕分享解決方案，可提高課堂參與度。教師可以從iPad或Android設備連接和控制班級Windows / Mac電腦。這樣，教師就可以從桌子後面走出來，在仍然控制班級電腦的情況下參與整個教室。

老師還可以將課堂電腦屏幕（帶有音頻）分享到每個學生的iPad，Chromebook，PC，Mac和現在的iPhone設備上。這可以提高學生的參與度和互動性。然後，學生可以直接從自己的設備查看，控制和註釋課程內容。

借助新的Splashtop Classroom for iPhone應用程式，使用iPhone的學生可以使用唯一的代碼或通過掃描教師可以在其螢幕上顯示的QR碼來參加教師的螢幕分享連線。連接後，學生將能夠在其iPhone上即時查看教師螢幕。然後，教師可以控制學生，以便他們演示甚至註釋課程內容。

適用於 iPhone 的Splashtop教室現已上市

Splashtop課堂非常適合1：1和自帶設備（BYOD）計劃！老師可以將控制權交給學生，讓他們在課堂上其他地方探索和交流他們的想法，而無需離開座位。甚至最苛刻的多媒體應用程序也可以立即分享，並具有出色的用戶體驗。如果您已經是Splashtop Classroom用戶，請立即前往iTunes商店下載Splashtop Classroom應用！

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Splashtop 課堂是學區、教師、大學和商業組織的絕佳解決方案。 您可以立即開始免費試用。 無需信用卡或承諾。

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