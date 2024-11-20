遠端桌面解決方案對您的業務的好處

隨著企業繼續接受遠端和混合工作環境，可以肯定的是，遠端工作不會消失（不像遠端員工，他們可以去任何需要的地方）。然而，隨著員工、經理和團隊在辦公室的時間越來越少，無論他們身在何處，能夠安全且輕鬆地存取工作裝置仍然是至關重要的。
進入遠端桌面軟體。
什麼是遠端桌面 軟體？這是一個工具，讓員工可以把電腦留在辦公室，隨時隨地存取所有檔案和程式。雖然遠端桌面應用程式有很多好處，但許多組織仍然不確定如何使用它們或為什麼他們的團隊需要遠端存取。
有鑑於此，讓我們來看看遠端桌面對企業的七大好處：
無論在哪，都能辦公
降低成本
簡化操作和管理
提升資料安全性
無延遲連接
維持業務連續性
在任何裝置上無縫工作
遠端桌面解決方案對企業的7大關鍵好處
1.從任何地方高效工作的靈活性
為了支持遠端工作環境，您的企業需要工具和技術，讓員工能夠從任何地方無縫且高效地工作。遠端桌面解決方案的一大好處是，它們能夠實現遠端工作，甚至不需要員工攜帶工作電腦。
使用遠端桌面存取，員工可以使用任何裝置來存取儲存在工作電腦上�的所有檔案、程式、筆記和工具。這提供了在任何裝置上高效工作的靈活性，無論身在何處。
2. 使用遠端管理降低運營成本
決策者在考慮遠端存取解決方案時常見的一個擔憂是價格。如果他們想為整個組織獲得遠端桌面工具，那肯定是一項昂貴的工作，對吧？
不一定。雖然企業確實需要為遠端桌面解決方案付費，但他們也可以降低整體運營成本。遠端桌面解決方案可以減少對實體辦公空間的需求，讓企業更有效地利用現有空間，並降低與大型辦公室相關的間接成本。
更重要的是，遠端桌面減少了對昂貴辦公室硬體的消耗，幫助企業從硬體投資中獲得更多價值。這降低了現有基礎設施的總擁有成本（TCO），讓組織在提高效率的同時節省資金。
此外，雖然有些選擇可能很昂貴，但 Splashtop 是一個經濟實惠的遠端存取解決方案。與其他遠端桌面工具相比，Splashtop 的價格可能比 TeamViewer 等競爭對手便宜 50% 到 75%。
3. 簡化操作和管理基礎設施
遠端存取不僅允許使用者遠端存取單一裝置，還提供從任何地點存取工作站和資源的能力。這解鎖了一個新的靈活性、可擴展性和管理便利性，因為組織、經理和支援團隊將始終擁有他們所需的計算資源。
IT 團隊也可以從遠端桌面軟體中獲得極大好處。使用遠端桌面工具，IT 可以集中管理其軟體和硬體，從而減少現場支援的需求，並能夠遠端管理、更新和排除系統故障。因此，IT 人員可以精簡他們的工作並簡化基礎設施管理。
4. 增強資料安全性和合規性
資料安全對於各種規模的企業來說都是最重要的，尤其是在具有嚴格安全標準的行業中。因此，許多決策者對遠端存取持謹慎態度，認為允許某人從任何地方存取裝置意味著裝置更容易受到攻擊�。
事實上，你只需要合適的遠端桌面解決方案。雖然安全性會因解決方案而異（因此需要進行盡職調查），但遠端桌面對企業的一大好處是它可以提供增強的安全性。
Splashtop 的遠端存取技術提供安全、加密的裝置存取，同時資料完全保留在被管理的電腦上，而不是個別裝置。這有助於降低因硬體遺失或被竊而導致資料外洩的風險。
Splashtop 還在應用程式和端點中包含進階安全功能，例如雙重驗證、遠端連接通知和多層密碼安全。它的設計符合多種安全法規，包括 ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR 和 CCPA，確保敏感資料的安全。當你使用 Splashtop 時，你的裝置和檔案都會保持安全。
5. 無縫存取裝置，享受高效能連接
沒有人喜歡延遲，尤其是在工作時。不僅那些延遲令人沮喪，還浪費了寶貴的時間，讓生產力幾乎停滯不前。當使用者遠端連接到他們的裝置時，通常會擔心連接問題會因為資訊從一個裝置傳送到另一個裝置而拖慢速度。
幸運的是，使用正確的解決方案可以避免延遲和其他延誤。遠端桌面軟體在主裝置上運行所有內容，連接的裝置與之互動，因此使用像 Splashtop 這樣的高效能解決方案連接時，幾乎沒有延遲，同時提供高品質的音訊和視覺效果。
這導致無縫的連接和更高效的工作體驗，無論你從哪裡工作或你的裝置有多強大。Splashtop 擁有高效能的 4K 60fps 畫面更新率、4:4:4 色彩模式和高保真音訊，因此在網路間不會有品質或效能的損失。
6. 使用遠端桌面解決方案維持業務連續性
即使員工喜歡在辦公室工作，也總有可能因緊急情況而被迫離開。也許他們必須從火災或洪水中撤離，或者只是遇到大規模停電。無論原因如何，這都帶來了遠端桌面解決方案的另一個��主要好處：支持業務連續性和災難恢復的能力。
由於遠端桌面解決方案允許員工遠端連接到他們的電腦和檔案，即使在緊急情況下也能提供不間斷的存取。沒有理由攜帶大型公司電腦，因為員工可以直接從他們的個人裝置存取相同的工作而不會錯過任何細節。
例如，當 COVID-19 大流行迫使 Light Chaser Animation Studios 離開辦公室時，他們使用 Splashtop 遠端工作，並成功在後期製作中如期完成發佈。看看他們怎麼做到的！
7. 透過安全遠端存取強化BYOD計劃
眾所周知，每個人都有自己喜愛的裝置，無論是喜歡 Mac、PC，甚至偏好使用平板電腦工作。許多員工欣賞自帶設備 (BYOD) 的工作環境，這樣他們可以使用自己習慣的裝置工作。
遠端桌面解決方案使BYOD既高效又安全。員工可以從個人裝置安全地存取工作電腦，而不需要儲存或傳輸資料，確保在不妥協安全性或遇到相容性問題的情況下，享受BYOD的便利和舒適。
額外的好處是，這也有助於組織降低硬體成本，因為他們需要購買的裝置更少。
Splashtop 支援 Windows、Mac、iOS、Android、Chrome OS 和 Linux 裝置，以及虛擬機器和虛擬桌面基礎架構 (VDI)，確保跨平台和系統的可存取性。所以如果你在 Windows 裝置上運行程式，你的 iPad 仍然可以連接到該裝置並執行你的程式，沒有問題。
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雖然這些是遠端桌面軟體的一些最大吸引力，但它們不僅止於此。您可以親自體驗 Splashtop 的所有好處，這讓您能夠：
從任何裝置或作業系統安全地存取您的檔案和應用程式。
無論你從哪裡工作，都能執行 advanced 軟體 applications。
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