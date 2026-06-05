使用遠端存取解決方案返回學校COVID Safe

使用Splashtop遠端教育解決方案為異常的返校做準備
微軟執行長薩蒂亞·納德拉（Satya Nadella）在去年4月向華爾街發布的季度收益報告中說，我們已經看到了兩個月內進行了兩年的數字化轉型。快進到今年8月，這種轉變已加速了十倍，尤其是在學術行業，變革和適應通常發生在緩慢的空間。幾乎一夜之間，學術IT和運營負責人被要求升級他們的學校技術堆棧，以幫助教職員工和學生在家中遠端存取重要的校園資源。
雖然存在許多挑戰，但這些是最大的挑戰：
存取電腦實驗室的機器和高端軟體
為學生和學術人員提供支援
適應新技術和自帶設備
緊迫性和成本
可擴展性和安全性
我們可以提供幫助。作為教育機構的遠端存取領導者，Splashtop擁有幫助學術機構準備並轉向遠端學習的記錄。這些包括K-12學校，學院和大學，例如斯坦福大學，哈佛法學院，萊尼學院，韋恩州立大學，康奈爾大學等等。
怎麼樣？借助Splashtop教育遠端解決方案 >適用於現代教育機構的安全且價格合理的遠端存取，遠端支援和協作解決方案。
Splashtop用於教育的遠端存取解決方案提供：
經濟實惠且安全的遠端存取電腦實驗室 。這包括對Windows和Mac以及CAD和Adobe Creative Cloud等高端軟體的遠端存取
學術人員可擴展存取辦公室內電腦
快速高效的遠端��支援工具，可為教職員工和學生提供幫助
利用 BYOD 或學術版 Chromebook 的協作工具，實現互動且高效的課堂課程
而且，所有這些功能都具有 強大的安全性、易於入職，並且費率通常比其他解決方案低 70%。
除了技術之外，Splashtop遠端解決方案還具有使命和更高的目標。
正如Splashtop的首席傳教士Mark Lee在最近的發布中所言，我們將Splashtop視為“教育技術民主化的重要工具，並且是為所有學生營造公平競爭環境的一種方式，因為當遠端學習負擔得起且容易時，進行管理，這意味著每個人都可以平等地使用最新，最強大的可用硬件和軟體。” 遠端學習將繼續存在 ，Splashtop的使命是使所有人都能遠端存取它。