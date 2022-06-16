Splashtop用於遠端實驗室的功能得到增強，以簡化對大學和學校電腦實驗室的遠端存取管理
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在COVID-19大流行期間，校園內的計算資源變得更加可用，並且電腦實驗室的投資得到了更好的優化
加州聖荷西，2020年8月11日-遠端存取與遠端支援解決方案的領導者Splashtop Inc.今天宣布更新其Splashtop for Remote Labs產品，旨在通過提供更大的靈活性和控制力來幫助學生重返校園超過教育電腦實驗室資源。現在，學生，教職員工可以更輕鬆地使用任何計算裝置（包括廉價的Chromebook和平板電腦）來存取校園內的重要電腦和軟體，同時更強大的調度功能將使教育機構能夠最大化其電腦實驗室資源投資。
Splashtop 首席執行官 Mark Lee 表示：“隨著 COVID-19 大流行繼續限制對許多教育設施的物理訪問，對遠端學習和混合學習選項的需求正在增加對輕鬆、安全的遠端訪問校園計算機實驗室的需求。“借助我們的Splashtop 遠程實驗室增強功能，大學、社區學院和 K-12 學校可以優化其計算機實驗室資源的使用，同時使更多用戶能夠使用任何個人計算設備遠端訪問基於實驗室的Mac和 Windows 計算機和軟體。”
當今的電腦實驗室具有多種功能，包括：
尤其是大學和學院，使用電腦實驗室來容納昂貴的工作站，這些工作站運行專門的軟體，例如AutoCAD和Revit等3D設計和建模工具，或Adobe Premiere Pro和Illustrator等高分辨率多媒體創建和編輯工具。
社區學院和高中也將電腦實驗室資源用於這些相同的工程和設計應用程序。他們還在職業和技術教育（CTE）證書計劃中使用其他軟體，該軟體使學生有資格在校外從事熟練的工作。
在K-12學校中，電腦實驗室在幫助彌合數字鴻溝方面發揮著重要作用，使所有學生都能從廉價的Chromebook電腦或平板電腦訪問運行包括Microsoft Office，CAD / CAM應用程序和Adobe Creative Suite在內的軟體的工作站。
新功能側重於計劃、許可權和安全性
增強的遠端實驗室 Splashtop 產品使 IT 管理員能夠：
安排個人或學生團體安排對特定電腦或實驗室的使用，這將增加對電腦實驗室資源的訪問並最大程度地利用它們。
創建和管理用戶和電腦組，而不是在單個電腦級別分配訪問權限。
允許使用單點登錄 （SSO） 憑據對 Splashtop 帳戶進行身份驗證，從而增強安全性。
使用中央部署工具可以在校園實驗室中的所有電腦上一次而不是一次安裝和配置Splashtop軟體。
當韋恩州立大學美術，表演與傳播藝術學院（CFPCA）因COVID-19大流行而關閉時，學生失去了對運行其課程所需要的特定軟體的實驗室電腦的物理訪問權，” CFPCA。 “我們在春季安裝了作為應急措施的Splashtop for Remote Labs解決方案，使學生能夠完成學期。我們期待在即將到來的學年中實現Splashtop的新功能，以更輕鬆地為更多學生部署和管理電腦實驗室軟體訪問。”
使用用於遠程實驗室的 Splashtop 的大學、學院和學校可以獲得重要的好處，包括：
Splashtop for Remote Labs可與廉價的Chromebook和平板電腦配合使用，因此，更多的低收入學生可以使用實驗室電腦，而費用僅為提供高性能筆記本電腦的一小部分。
學生和研究人員可以獲得需要專用硬件的軟體的24/7遠端存取權限，�而不受電腦實驗室開放時間的限制，也不必上校園使用計算資源。
學校和學院可以更好地利用他們已經擁有的硬件和軟體，而不必購買額外的資源-因為每個工作站的使用都更加廣泛。
遠端學習和混合學習策略對更多的教育機構來說變得實用且負擔得起。
由於 Splashtop 按照同時連線使用者人數而非固定的使用者總數計價，學校和大學可較輕鬆負擔廣泛存取電腦實驗室資源的費用。
“我們認為Splashtop for Remote Labs是教育技術民主化的重要工具，是為所有學生創造公平競爭環境的一種方式，” Lee說。 “只要能夠負擔得起並且易於管理，就可以使用電腦實驗室資源，這意味著每個人都可以平等地使用可用的最新，最好的硬件和軟體。”
新的遠端實驗室 Splashtop 功能現已推出。 現有的遠端實驗室 Splashtop 客戶可以聯繫該公司，討論新功能的升級路徑。
關於飛濺頂
總部位於矽谷的Splashtop Inc.為業務專業人員、MSP、IT 部門和服務台提供最佳價值和一流的遠端存取和遠端支援解決方案。 Splashtop 是 VPN/RDP、VNC、RD 閘道和其他遠端存取軟體的流行替代品。全球有超過 3000 萬使用者享受 Splashtop 產品。