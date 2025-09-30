Splashtop與AWS WorkSpaces進行遠端電腦實驗室存取

Splashtop 遠端桌面軟體不僅成本更低，亦為您提供更安全的架構，因此更適合遠端工作和遠端學習。
隨著居家辦公和遠端學習成為新常態，企業和教育機構一直在尋找便利使用者遠端連接可用電腦資源的方法。
事實上並非所有遠端使用者都是單純操作自己的個人裝置即可辦公或學習。許多專業人士及學生必須存取由企業、學校所提供的軟體應用程式，且僅能在具備相當功能的桌上型電腦進行操作。
虛擬桌面架構 (VDI) 和桌面即服務工具 (例如 Amazon WorkSpaces) 可以提供使用者虛擬桌面存取權限。但是，諸如 Splashtop 之類的遠端桌面軟體工具卻能夠更完美地滿足企業的需求。
為什麼 Splashtop 是 AWS WorkSpaces 最佳替代方案
使用您既有的桌上型電腦
如果您已為員工投資了桌上型電腦或為學生打造了電腦實驗室，那麼您將不必再另為他們配置虛擬機器。
反而可以使用 Splashtop 請他們使用已完成設定的電腦並給予存取權，他們就可以從自己裝置存取該電腦。使用者可以透過從自己的 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置遠端存取和控制 Windows、Linux 和 Mac 電腦 (AWS WorkSpaces 不提供存取 Mac 電腦或從 Chromebook 進行存取的權限)。
此外，如果您的實體電腦是透過有線 LAN 連接到現場科學或機器設備，很可能無法透過 AWS WorkSpaces 將其連接到雲端託管電腦個體。
既可善用您的現有資源，還能獲得超乎預期的效��益。
節省憑證費用
使用 AWS WorkSpaces，您需要購買全體使用者所需的軟體憑證。對於提供一系列應用程式 (包括 Adobe Creative Suite、AutoCAD、Revit、SketchUp 等) 的大學而言，這些應用程式憑證可能過於昂貴。
除了其他授權之外，使用 AWS WorkSpaces，您還需要支付每台電腦每月 25 美元的費用。 另一方面，對於擁有超過 10 個用戶的組織，Splashtop 的每NT$192個用戶的成本低於/月。 此外，由於您的使用者正在存取您已經擁有的電腦，因此無需為軟體支付額外的授權費用。
就地儲存敏感資料
當您使用 Splashtop 遠端存取電腦時，您的機密或敏感資料將保留在所在地的實體電腦上。遠端電腦可以受限用途，即僅提供資料檢視串流，以及單純控制實體電腦且無需傳輸任何資料檔案。
若是使用 AWS WorkSpaces，您得將資料上傳到所在地建築物外的雲端託管電腦或直接在該託管電腦上進行處理。
混和工作型態的最佳拍檔
Splashtop 是混和工作型態的最佳拍檔，讓您的使用者可以一半時間在現場工作，另一半時間則遠端工作。對於大學的電腦實驗室以及企業的辦公室桌上型電腦來說，絕對是理想的選擇。您可以隨需使用實體電腦，也可以透過 Splashtop 從家裡虛擬存取同一系統。使用 AWS WorkSpaces，讓您在雲端和實體電腦上擁有不同的運算個體。
免費試用 Splashtop
Splashtop Remote Access快速、安全且易於設定和維護。 您的最終用戶將會喜歡它，因為快速的效能（具有高清品質和 4K 串流媒體）讓他們感覺彷彿坐在遠端電腦前。
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