通過Splashtop通過遠端桌面使用AutoCAD

使用Splashtop，您可以從任何其他設備遠端存取運行AutoCAD的電腦，並像坐在電腦前一樣對其進行控制。
AutoCAD是業務專業人員和學生使用的最受歡迎的繪圖和3D建模軟體應用程序之一。這是一個功能強大的繪圖程序，已被建築師，工程師，開發人員廣泛使用，並且經常在CTE課程中教授。
但是，用戶通常僅限於通過某些電腦（通常是辦公室中的工作電腦或學校中的實驗室電腦）訪問AutoCAD。這是因為家裡的許多個人設備功能不足以運行AutoCAD，並且授予個人設備許可的價格可能會很高。
那麼如何在家工作時使用 AutoCAD 呢？
無論您是商業專業人士，還是整個企業組織還是教育機構，我們都很高興告訴您 Splashtop 擁有 最好的遠端桌面軟件。
使用Splashtop遠端運行AutoCAD
Splashtop的工作原理是使您可以從另一台設備遠端存取電腦。在遠端連接期間，您將在本地設備上看到遠端電腦的螢幕。您將能夠像坐在電腦前一樣遠端控制電腦。
您將能夠訪問遠端電腦（包括AutoCAD）上的所有文件和應用程序。
通過Splashtop遠端控制AutoCAD，您就可以利用遠端電腦的硬件。這意味著可以從平板電腦，智能手機或Chromebook等設備遠端存取運行AutoCAD的電腦，並且仍然能夠完全控制AutoCAD。
整個組織可以透過 Splashtop 讓員工遠端存取工作電腦上的 AutoCAD 來實施在家工作。
遠端桌面的好處
快速的遠端連接–您需要做的最後一件事是滯後或其他性能問題，這會影響遠端工作時的生產率。 Splashtop為您提供低延遲和4K流式傳輸的快速連接。
可與任何裝置一起使用– Splashtop完全跨平台工作，因此，無論使用哪種操作系統都沒關係。您可以從其他Windows，Mac，Android，iOS或Chromebook裝置遠端控制Windows和Mac電腦。
生產力增強功能– Splashtop中包括在電腦之間傳輸檔案，記錄連線，遠端列印，遠端區域網喚醒，多顯示器支援以及更多功能。
業界領先的安全性 – Splashtop的安全基礎設施、24/7入侵防護及多個安全功能，包括雙重驗證、裝置驗證、256位元AES加密等，確保您的裝置和資料安全。
而如果你正在考慮嘗試 VPN，那就再想一想。VPN 相較於遠端桌面軟體速度較慢，特別是在運行如 AutoCAD 這樣的資源密集型應用程式時。此外，相較於遠端桌面解決方案，VPN 可能會增加您受到網路威脅的弱點。
AutoCAD 遠端存取的實際應用
遠端存取 AutoCAD 讓建築師、工程師和設計師能夠在不受限於特定實體位置的情況下保持生產力。以下是當今使用遠端 AutoCAD 存取的一些實際方法：
設計專案的遠端協作 – 團隊可以從不同地點安全地協作 CAD 檔案，實時審核、編輯和完成設計，而無需在同一辦公室。
存取高效能工作站 – 使用者可以從筆電、平板或家用電腦遠端連接到強大的辦公室工作站，確保在處理大型和複雜的 CAD 檔案時不會犧牲效能。
現場設計調整 – 現場團隊和承包商可以在施工現場或用戶端位置遠端存取 AutoCAD 檔案，實現即時更新並減少項目延誤。
靈活的工作安排 – 設計專業人員可以在家工作、旅行，或從用戶��端辦公室操作，而不會失去對所需工具和項目的存取，支持更靈活和高效的工作流程。
使用 Splashtop 遠端存取 AutoCAD 的 5 個步驟
使用 Splashtop 設定 AutoCAD 的遠端存取既快速又簡單。以下是開始的方法：
註冊 Splashtop 帳戶 – 建立一個 Splashtop 帳戶，並選擇符合您遠端存取需求的方案。
在遠端電腦上安裝 Splashtop Streamer – 下載並安裝 Splashtop Streamer 應用程式在安裝 AutoCAD 的電腦上。這將允許遠端存取。
Install the Splashtop App on Your Access 裝置 – Install the Splashtop Business app on the 裝置 you’ll be using to 連接 remotely, whether it’s a Windows PC, Mac, tablet, or smartphone.
啟動 Splashtop 並連接到您的電腦 – 開啟應用程式，登入您的帳戶，並選取您想要存取的電腦。只需點擊一下即可開始遠端連線。
遠端操作 AutoCAD，獲得完整效能 – 連接後，開啟 AutoCAD，並在設計檔案上工作，就像直接坐在遠端電腦前一樣—享受流暢的高效能遠端桌面體驗，支援多螢幕與低延遲串流。
Splashtop 立即嘗試使用 AutoCAD 遠端桌面
Splashtop 為個人、小型團隊甚至大型組織提供解決方案。認識我們的居家辦公遠端桌面全系列產品，歡迎您親身體驗！無需信用卡或履約承諾即可開始免費試用。
如果您正在尋找適合您的教育機構的Splashtop遠端桌面軟體，以使學生能夠遠端存取AutoCAD和其他學校計算資源，請訪問Splashtop進行遠端實驗室研究。