通過Splashtop通過遠端桌面使用AutoCAD

使用Splashtop，您可以從任何其他設備遠端存取運行AutoCAD的電腦，並像坐在電腦前一樣對其進行控制。

AutoCAD是業務專業人員和學生使用的最受歡迎的繪圖和3D建模軟體應用程序之一。這是一個功能強大的繪圖程序，已被建築師，工程師，開發人員廣泛使用，並且經常在CTE課程中教授。

但是，用戶通常僅限於通過某些電腦（通常是辦公室中的工作電腦或學校中的實驗室電腦）訪問AutoCAD。這是因為家裡的許多個人設備功能不足以運行AutoCAD，並且授予個人設備許可的價格可能會很高。

那麼如何在家工作時使用 AutoCAD 呢？

無論您是業務專業人員，還是整個商業組織或教育機構，我們都很高興地告訴您Splashtop遠端桌面軟體是最佳解決方案。

使用Splashtop遠端運行AutoCAD

Remote Desktop for AutoCAD

Splashtop的工作原理是使您可以從另一台設備遠端存取電腦。在遠端連接期間，您將在本地設備上看到遠端電腦的螢幕。您將能夠像坐在電腦前一樣遠端控制電腦。

您將能夠訪問遠端電腦（包括AutoCAD）上的所有文件和應用程序。

通過Splashtop遠端控制AutoCAD，您就可以利用遠端電腦的硬件。這意味著可以從平板電腦，智能手機或Chromebook等設備遠端存取運行AutoCAD的電腦，並且仍然能夠完全控制AutoCAD。

整個組織可以通過使用Splashtop使員工 遠端存取工作電腦上的AutoCAD 來在家中執行工作。

遠端桌面的好處

快速遠端連線 — 您想要的最後一件事是滯後或其他性能問題阻礙了遠程工作時的生產力。 Splashtop 通過低延遲和 4K 流媒體為您提供快速連接。

適用於任何設備 — Splashtop 完全跨平台運行，因此無論您使用哪種操作系統都無關緊要。 您可以從其他視窗、Mac、安卓、iOS 或 Chromebook 裝置遠端控制您的視窗和 Mac 電腦。

生產力提升功能 — Splashtop 中包含在計算機之間傳輸文件，記錄會話，遠端打印，遠端局域網喚醒，多顯示器支持以及更多功能。

業界領先的 — Splashtop 的安全基礎架構，24/7 入侵防禦以及多種安全功能，包括兩因素身份驗證，設備驗證，256 位 AES 加密等，可確保您的設備和數據安全。

如果您想嘗試使用VPN，請再三考慮。 VPN比遠端桌面軟體要慢，特別是在運行資源密集型應用程序（例如AutoCAD）時。另外，VPN可能會增加您面對網路威脅的脆弱性。

免費試用 Splashtop

Splashtop 為個人、小型團隊甚至大型組織提供解決方案。認識我們的居家辦公遠端桌面全系列產品，歡迎您親身體驗！無需信用卡或履約承諾即可開始免費試用。

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如果您正在尋找適合您的教育機構的Splashtop遠端桌面軟體，以使學生能夠遠端存取AutoCAD和其他學校計算資源，請訪問Splashtop進行遠端實驗室研究。