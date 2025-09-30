居家辦公策略確立了嗎？

根據矽谷創投公司 Sapphire Ventures 對勞動力趨勢的調查顯示，居家辦公策略的接受度逐漸提高
在 COVID-19 (新冠肺炎) 大流行之前，公司高層對於員工居家辦公的想像，不外乎穿著睡衣閒晃、浪費時間玩電玩、整天睡覺或種種毫無生產力行為的刻板印象。他們擔心員工不在實體辦公室工作時，他們的生產力就會下降。
看不見就會失控的恐懼太過沉重。
突然間，因疫情肆虐而造成的居家隔離限制，促使公司行號及機構不得不採取居家辦公策略，否則，只能坐視業務停擺。
這場對分散勞動力的大規模實驗雖是無心插柳，但在此刻大多數人居家辦公的情況下，足以歸納出一些結論。
矽谷創投公司 Sapphire Ventures 探討 COVID-19 (新冠肺炎) 對新創工作環境的影響
矽谷創投公司 Sapphire Ventures，主要投資標的為擴張期的公司，近來對勞動力趨勢的調查反映了一些有趣的資料。(充分揭露：Sapphire Ventures 是 Splashtop 投資者。)
Sapphire Ventures 的調查與 Splashtop 先前發布的許多調查結果相呼應，顯示居家辦公的生產率趨於持平甚至提高，而不是降低。
以下是 Sapphire Ventures 調查的一些重點：
接受調查的高增長初創公司中有 74% 認為，由於 COVID-19 就地避難限制，辦公室和遠端工作人員的組合將發生長期變化。
82%的受訪者表示，自從員工遠端工作以來，員工之間的溝通和協作��水準保持不變（44%）或增加（38%）。
91%的受訪者表示，遠端工作的工作效率保持不變（53%）或實際提高（38%）。
72%的受訪者表示支援轉向更加分散的工作力隊伍。
加強分散勞動力的三大驅動因素包括員工的舒適度與幸福感、人才來源以及成本。
在 Business Insider 的一次採訪中，Sapphire Ventures 總裁兼執行董事 Jai Das 從經濟衰退如何影響新創企業的角度討論了 COVID-19 (新冠肺炎) 的影響。「經濟不景氣加速了新創公司的發展。這代表優秀的公司很快就會展露頭角。」他說。
在這篇文章中，Das 指出了他認為在大流行期間正在發展的幾個趨勢：
需要管理在線性能。 “當你看不到[員工]時，你如何評估他們的表現？” 他為員工遠端工作或在不同地點工作的公司提供諮詢，以建立準確、易於理解的關鍵績效指標 （KPI），“......然後給人們一個理解它們的機會。
基於身份的安全性的興起。 現在必須完成安全的數字化轉型。 這一時期出現的主要變化之一是用基於身份的授權廣泛替換密碼。
混合出席型會議。未來的會議可能會混合數位和實體參與者。「隔離影響了我們各方面的生活，希望我們學到對現實生活心懷感激。」
如今，越來越多的公司宣布擴大居家辦公的選擇範圍，不再侷限於 COVID-19 (新冠肺炎) 大流行期間，令人感到放心的是，只要擁有正確的技術和流程，企業及其員工都可以繼續蓬勃發展並提高生產力，即使他們不再一起出現在同一個實體辦公空間。