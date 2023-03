Desktop Remoto Fedora | Como realizar o acesso e o controle remoto

Acesse computadores Linux com Fedora 29-31 remotamente. Melhor do que VNC. Acesse seus computadores remotos usando qualquer outro dispositivo. Experimente de maneira gratuita.

Você deseja acessar seu computador Fedora Linux remotamente usando qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook? Experimente o software de desktop remoto da Splashtop gratuitamente e confira a sua simplicidade e eficácia.

Todos nós descobrimos o quão importante é possuir um bom acesso remoto nos últimos meses. Algumas vezes nós precisamos trabalhar em casa, outras vezes precisamos viajar, nesses casos nem sempre podemos carregar nosso computador na mala.

Mas agora, com as poderosas ferramentas de desktop remoto da Splashtop, você pode acessar e controlar todas as suas máquinas Fedora usando praticamente qualquer dispositivo e em qualquer lugar que possua acesso à internet.

Como configurar o Desktop Remoto Splashtop Fedora e experimentá-lo gratuitamente:

Inscreve-te para o teu teste grátis Splashtop Business Access Instalar o nos computadores Fedora que queres controlar remotamente. Instalar o no dispositivo ou dispositivos que queres utilizar para acederes remotamente ao teu computador Linux. O Splashtop Business App pode ser instalado em dispositivos Windows, Mac, iPhone, iPad, Android, e Chromebook. É isso! Sempre que você quiser acessar o seu computador remotamente, abra o aplicativo e clique para se conectar ao seu sistema Fedora.

Quando você estiver conectado ao desktop remoto, poderá assumir o controle do seu sistema Fedora e realizar qualquer tarefa como se você estivesse bem na frente desse computador. Trabalhar remotamente usando dispositivos multiplataforma nunca foi tão simples como é com a Splashtop.

O desktop remoto Splashtop Linux suporta atualmente o Fedora 29-31 e outras plataformas Linux como Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 e 20.04, CentOS 7 e 8, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1 e Raspberry Pi 2 ou mais recente.

Descubra porque mais de 30 milhões de pessoas confiam no Splashtop para realizar conexões remotas. Inicie uma avaliação gratuita agora mesmo!

Desktop remoto para computadores Linux de outros dispositivos também está disponível no SOS Splashtop (para TI e help desk) e no Splashtop Remote Support (para MSPs).

