Desktop Remoto Fedora | Como realizar o acesso e o controle remoto

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Desktop Remoto do Fedora: Como Acessar Remotamente e Controlar

Splashtop Team
4 min de leitura
Atualizado
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Acesse computadores Linux com Fedora 29-31 remotamente. Melhor do que VNC. Acesse seus computadores remotos usando qualquer outro dispositivo. Experimente de maneira gratuita.

Quer aceder remotamente ao teu computador Fedora Linux a partir de qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook? Experimente a Splashtop, o melhor software de desktop remoto, e veja o quão simples e eficaz pode ser.

Todos nós descobrimos o quão importante é possuir um bom acesso remoto nos últimos meses. Algumas vezes nós precisamos trabalhar em casa, outras vezes precisamos viajar, nesses casos nem sempre podemos carregar nosso computador na mala.

Mas agora, com as poderosas ferramentas de desktop remoto da Splashtop, você pode acessar e controlar todas as suas máquinas Fedora usando praticamente qualquer dispositivo e em qualquer lugar que possua acesso à internet.

Compreendendo o Desktop Remoto do Fedora

O desktop remoto do Fedora refere-se à capacidade de acessar e controlar um computador Fedora Linux a partir de um local remoto usando outro dispositivo. Essa funcionalidade é crucial para vários cenários, como trabalho remoto, suporte de TI e acesso a arquivos ou aplicativos sem estar fisicamente presente na máquina. Aqui está um detalhamento do que você precisa saber sobre a área de trabalho remota do Fedora:

O que é Fedora Linux?

O Fedora é uma distribuição Linux popular e de código aberto conhecida pelas suas características de ponta e desempenho robusto. É frequentemente usado em ambientes de servidor, desenvolvimento e computação pessoal. A flexibilidade e as atualizações frequentes do Fedora tornam-no uma escolha preferida para muitos utilizadores e organizações.

Por que utilizar o Desktop Remoto com o Fedora?

  • Acesso Remoto: Obtenha acesso ao seu sistema Fedora a partir de qualquer lugar, quer esteja a trabalhar a partir de casa, a viajar ou a precisar de gerir servidores remotamente.

  • Produtividade: Continue o seu trabalho sem problemas numa máquina Fedora, mesmo quando não estiver fisicamente na sua secretária. Isso é especialmente útil para funcionários remotos ou administradores de sistema.

  • Apoio: Os profissionais de TI podem solucionar problemas e gerenciar sistemas Fedora sem a necessidade de estar no local, melhorando os tempos de resposta e a eficiência do suporte.

Como funciona o Desktop Remoto do Fedora?

Soluções de ambiente de trabalho remoto, como o Splashtop, estabelecem uma ligação segura entre o seu dispositivo local e o sistema remoto Fedora. Esta conexão permite que você interaja com o ambiente de desktop do Fedora como se estivesse sentado diretamente em frente a ele. Pode executar aplicações, aceder a ficheiros e realizar tarefas com a mesma facilidade como se estivesse presencialmente no local.

Principais Características do Acesso ao Desktop Remoto para o Fedora:

  • Compatibilidade entre Plataformas: Acede à tua máquina Fedora a partir de vários dispositivos, incluindo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebooks.

  • Streaming de Alto Desempenho: Desfrute de um ecrã de alta definição e de um desempenho suave com baixa latência, essencial para tarefas como o desenvolvimento de software ou a gestão do sistema.

  • Segurança: As conexões remotas são criptografadas, garantindo que seus dados permaneçam seguros enquanto são acessados remotamente.

A utilização da Splashtop para acesso ao desktop remoto Fedora proporciona uma forma fácil e eficiente de te ligares aos teus sistemas Fedora, oferecendo uma alternativa fiável às ferramentas de acesso remoto tradicionais.

4 passos para Configurar o Desktop Remoto do Fedora com a Splashtop

  1. Subscreve a tua avaliação gratuita do Splashtop Remote Access.

  2. Instale o Linux Streamer nos computadores Fedora que você deseja controlar remotamente.

  3. Instale o Splashtop Business App no dispositivo ou dispositivos que queres usar para aceder remotamente ao teu computador Linux. O Splashtop Business App pode ser instalado em dispositivos Windows, Mac, iPhone, iPad, Android e Chromebook.

  4. É isso! Sempre que você quiser acessar o seu computador remotamente, abra o aplicativo e clique para se conectar ao seu sistema Fedora.

Uma vez numa conexão de desktop remoto, podes assumir o controlo do teu sistema Fedora e desempenhar qualquer tarefa como se estivesses mesmo em frente ao computador. Trabalhar remotamente a partir de dispositivos entre plataformas é mais fácil do que nunca com Splashtop.

O desktop remoto Splashtop Linux suporta atualmente o Fedora 29-31 e outras plataformas Linux como Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 e 20.04, CentOS 7 e 8, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1 e Raspberry Pi 2 ou mais recente.

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O acesso remoto a computadores Linux a partir de outro dispositivo também está disponível no Splashtop Remote Support (para TI e help desk).

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Perguntas Frequentes

O desktop remoto do Fedora é seguro?
Existem problemas de compatibilidade com o desktop remoto do Fedora?

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