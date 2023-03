Desktop Remoto Raspberry Pi | Como Acessar e Controlar à Distância

Acesse remotamente computadores Linux executados no Raspberry Pi 2 ou mais recente. Melhor que o VNC. Acesse aos computadores remotos a partir de qualquer outro dispositivo. Experimente gratuitamente.

Quer acessar e realizar manutenções remotas no seu dispositivo Raspberry Pi a partir de qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook? Experimente gratuitamente o software de desktop remoto Splashtop e veja como ele pode ser simples e eficaz.

Com ferramentas de desktop remotas da Splashtop, você pode obter acesso fácil remoto e controle do seu dispositivo Raspberry Pi. Efetue a manutenção a partir de praticamente qualquer dispositivo, em qualquer lugar com acesso à Internet. Garantir que o Raspberry Pi está atualizado permite que pessoas de todas as idades explorem a computação, e façam tudo o que pode esperar que um computador desktop faça e permite uma vasta gama de projetos de fabricantes digitais.

Como configurar o desktop remoto Splashtop Raspberry Pi e experimente gratuitamente:

Inscreva-se na sua versão experimental gratuita do Splashtop Business Access (não é necessário um cartão de crédito ou compromisso). Instale o Linux Streamer nos dispositivos Raspberry Pi que você quer controlar remotamente. Instale o Splashtop Business App no dispositivo (ou dispositivos) que pretende utilizar para acessar remotamente ao seu computador Linux. A Splashtop Business App pode ser instalada em dispositivos Windows, Mac, iPhone, iPad, Android e Chromebook. É isso! Sempre que quiser acessar remotamente seu dispositivo, abra o app e clique para se conectar ao seu sistema Raspberry Pi.

Uma vez em uma conexão de desktop remota, você pode controlar o seu sistema Raspberry Pi e executar qualquer tarefa como se estivesse mesmo em frente ao computador. Trabalhar remotamente a partir de dispositivos de plataforma cruzada é mais fácil do que nunca com a Splashtop.

O desktop remoto do Splashtop Linux suporta atualmente o Raspberry Pi 2 ou mais recente e outras plataformas Linux como Fedora 29-31, Ubuntu Desktop 16.04, 18.04, e 20.04, CentOS 7 e 8 e Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1.

O desktop remoto para computadores Linux de outro dispositivo também está disponível no Splashtop SOS (para TI e help desk), Splashtop Enterprise (para SSO) e Splashtop Remote Support (para MSPs).

Descubra por si mesmo porque é que mais de 30 milhões de pessoas confiam na Splashtop para conexão remota aos seus dispositivos. Inicie uma avaliação gratuita agora!

TESTE GRATUITO