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CentOS Remote Desktop - Acesso Remoto & Controlo CentOS 7 & 8

Splashtop Team
2 min de leitura
Atualizado
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As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
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Acesse computadores Linux remotamente que rodam CentOS 7 e CentOS 8. Acesse usando qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel e sinta-se como estivesse sentado na frente do seu computador remoto. Experimente gratuitamente.

Ultimamente, os profissionais passam muito tempo em viagens ou trabalhando em casa. No entanto, há momentos em que você precisar acessar um computador específico, esteja ele no seu escritório ou na sua casa.

O software de acesso remoto resolveu uma grande parte deste problema, mas muitas soluções não suportam todos os sistemas operacionais, o Linux é um ótimo exemplo de um sistema esquecido. Como você vai acessar um computador Linux — especialmente um computador que rode CentOS?

O Splashtop Remote Access suporta o acesso ao desktop remoto do CentOS. É rápido, fácil e seguro. Você pode acessar e controlar remotamente máquinas CentOS 7 & 8 a partir de praticamente qualquer outro dispositivo e sentir como se estivesse sentado bem na frente do computador remoto.

Como configurar o Desktop Remoto Splashtop CentOS gratuitamente:

  1. Começa a tua avaliação gratuita do Splashtop Remote Access (não é necessário cartão de crédito ou compromisso).

  2. Instale o Linux Streamer nos computadores CentOS 7 ou CentOS 8 que você deseja usar remotamente.

  3. Instale o aplicativo Splashtop Business no dispositivo ou nos dispositivos que você vai usar para realizar a conexão remota. Você pode instalar o aplicativo em qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS ou Android.

  4. É isso! Abra o aplicativo Splashtop Business e clique no computador que você deseja acessar para iniciar a conexão remota com o seu sistema CentOS.

Uma vez conectado, você terá controle total do seu sistema CentOS como se estivesse sentado bem na frente dele. Você poderá acessar qualquer arquivo e usar qualquer aplicativo de software do seu computador Linux remoto.

O Splashtop software de desktop remoto para Linux atualmente suporta CentOS 7 e 8 e outras distribuições Linux como Ubuntu Desktop 16.04, 18.04, e 20.04, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1, Fedora 29-31, e Raspberry Pi 2 ou mais recente.

Começa com o Remote Desktop para CentOS Gratuitamente

Mais de 200 mil empresas e agências governamentais, incluindo a Toyota, AT&T, State Farm, UPS e Harvard já confiam na Splashtop como a sua solução de ambiente de trabalho remoto preferida. Descubra porquê iniciando o seu teste gratuito hoje e configure o seu desktop remoto CentOS em apenas minutos.

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O desktop remoto para Linux também está disponível no Splashtop Remote Support (para TI, help desk e MSPs).

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