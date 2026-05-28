Desktop Remoto Red Hat Linux — RHEL de Acesso Remoto

Acesse computadores RHEL remotamente. Desktop remoto para computadores Linux que executam RHEL 7.3-8.1. Acesso a partir de qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel. Experimente nossa versão de testes hoje mesmo!
No ambiente de trabalho cada vez mais móvel e distribuído de hoje, ter acesso remoto confiável aos seus sistemas Red Hat Enterprise Linux (RHEL) é essencial. Se você está trabalhando em casa, viajando ou gerenciando sistemas remotamente, ser capaz de acessar e controlar suas máquinas RHEL de qualquer local garante que você possa permanecer produtivo e responsivo.
A Splashtop oferece uma solução poderosa para o acesso remoto ao desktop dos sistemas RHEL, tornando mais fácil do que nunca gerir o teu ambiente Linux a partir de qualquer dispositivo. Com a Splashtop, podes ligar-te de forma segura aos teus computadores Red Hat Linux a partir de dispositivos Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
Splashtop Remote Access suporta acesso remoto ao desktop Red Hat Linux. Pode conectar-se remotamente ao seu computador a partir de qualquer outro dispositivo e sentir-se como se estivesse sentado em frente à sua máquina Red Hat.
Neste blog, vamos guiá-lo através dos passos para configurar o Splashtop para acesso remoto às suas máquinas RHEL, destacar as principais funcionalidades que o tornam uma escolha de topo para soluções de desktop remoto e explicar como pode iniciar a sua avaliação gratuita hoje. Descobre como a Splashtop pode simplificar as tuas necessidades de acesso remoto e melhorar a tua produtividade com uma conetividade perfeita para os teus sistemas Red Hat Linux.
Como configurar o desktop remoto RHEL gratuitamente:
Começa a tua avaliação gratuita do Splashtop Remote Access (não é necessário cartão de crédito ou compromisso).
Instale o Linux Streamer nos computadores Red Hat Enterprise Linux que você deseja usar remotamente.
Instale o aplicativo Splashtop Business no dispositivo ou nos dispositivos que você vai usar para realizar a conexão remota. Você pode instalar o aplicativo em qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
Está tudo pronto! Abre a Splashtop Business App e clica no teu computador remoto para iniciares a ligação remota ao teu computador RHEL.
Uma vez conectado, você pode controlar seu computador remoto e operá-lo como se estivesse bem na frente dele. Não importa o dispositivo, se você tiver acesso a internet, poderá acessar seus computadores RHEL remotamente. Abra qualquer arquivo e interaja com qualquer programa no computador remoto.
O Splashtop Linux desktop remoto suporta atualmente RHEL 7.3-8.1, bem como outras plataformas Linux como CentOS 7 e 8, Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 e 20.04, Fedora 29-31 e Raspberry Pi 2 ou mais recente.
A solução ideal para gerir o Red Hat Enterprise Linux remotamente: Splashtop
Splashtop destaca-se como uma solução de excelência para gerir RHEL remotamente, devido à sua combinação única de funcionalidades e benefícios concebidos para melhorar a sua experiência de gestão remota. Aqui está o motivo pelo qual a Splashtop é uma plataforma de desktop remoto ideal para RHEL:
Conectividade Perfeita: A Splashtop fornece uma experiência de desktop remoto suave e responsiva, permitindo-te aceder aos teus sistemas RHEL a partir de qualquer dispositivo - quer seja Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Essa flexibilidade garante que você possa gerenciar seu ambiente Linux de praticamente qualquer lugar.
Alto Desempenho: Com a Splashtop, podes esperar gráficos de alta qualidade e latência mínima durante as sessões remotas. Esse desempenho garante que tarefas como manutenção do sistema, gerenciamento de aplicativos e solução de problemas sejam executadas de forma eficiente como se você estivesse trabalhando diretamente na máquina RHEL.
Segurança Robusta: A segurança é uma prioridade máxima no Splashtop. Ele inclui recursos avançados, como criptografia de ponta a ponta, autenticação segura e autenticação multifator, que protegem suas conexões remotas e dados confidenciais contra acesso não autorizado.
Fácil de Configurar e Usar: Configurar a Splashtop para acesso remoto ao RHEL é simples e fácil de usar. O processo de instalação é rápido e a interface intuitiva da Splashtop Streamer para Linux e da Splashtop Business App garante que podes começar a trabalhar com o mínimo de esforço.
Suporta Múltiplas Distribuições Linux: Embora focado no RHEL, o Splashtop também suporta outras distribuições Linux, como CentOS e Ubuntu. Essa ampla compatibilidade o torna uma solução versátil para gerenciar vários sistemas Linux remotamente.
Solução Económica: A Splashtop oferece uma abordagem económica ao acesso remoto com preços competitivos e uma opção de teste gratuito, permitindo-te avaliar as suas caraterísticas e benefícios antes de te comprometeres.
Suporte Dedicado: A Splashtop fornece um suporte fiável ao cliente para ajudar com quaisquer problemas ou questões que possas encontrar durante a configuração ou utilização, assegurando uma experiência de gestão remota sem problemas.
Ao escolher a Splashtop para gerir os seus sistemas Red Hat Enterprise Linux, você obtém uma solução de acesso remoto poderosa, segura e eficiente que atende às demandas dos modernos ambientes de trabalho e gestão de TI.
Começa a usar o Splashtop: Desktop Remoto Rápido e Seguro para Red Hat Linux
Os computadores Red Hat nunca estiveram tão acessíveis. As conexões de desktop remoto da Splashtop são confiáveis, rápidas e seguras. Experimente de graça agora mesmo.
Acesso remoto ao Linux também disponível no Splashtop Remote Support (para MSPs).