Splashtop anuncia os membros do seu Conselho de Segurança

Peritos em segurança altamente considerados ajudam a Splashtop a atingir os seus objectivos de segurança e conformidade

SAN JOSE, Califórnia, 17 de Dezembro de 2020 - A Splashtop Inc., líder mundial em acesso remoto e soluções de suporte remoto, reuniu peritos líderes em segurança cibernética e conformidade para formar um Conselho Consultivo de Segurança para a empresa. Este grupo de conselheiros ajuda a orientar o Splashtop para os seus rigorosos objectivos de segurança e cumprimento.

“A natureza do nosso negócio — acesso remoto e suporte remoto — depende da confiança dos nossos clientes em nossa capacidade de proteger seus dados e privacidade, por isso a segurança é o nosso foco principal desde o primeiro dia da empresa”, disse Mark Lee, cofundador e CEO da Splashtop. “O aumento no trabalho e aprendizado remoto com a pandemia da COVID-19 só aumentou os riscos de segurança cibernética envolvidos neste processo. Com o rápido crescimento da Splashtop, queríamos formalizar nossos vínculos com alguns dos especialistas externos em segurança nos quais já confiamos — não apenas para ajudar a proteger nossos produtos e a nossa plataforma, mas também para compartilhar o conhecimento e a experiência em segurança com nossos clientes de TI e provedores de serviços gerenciados (MSP).”

Os membros do Conselho de Segurança da Splashtop possuem uma ampla gama de conhecimentos em várias questões de segurança e conformidade. Os membros atuais são:

Ronn Brashear, Vice-presidente de Engenharia, Hewlett Packard Enterprise (HPE) — Vice-presidente de engenharia e desenvolvimento de produtos para empresas como Fortinet, Pertino, Cradlepoint e Oracle, bem como HPE, a Brashear fornece insights sobre a integração de fortes práticas de segurança na Splashtop e no ciclo de vida do seu produto. Ele também se envolve em avaliações periódicas sobre a arquitetura geral de produtos e infraestrutura da Splashtop.

David Hahn, Diretor de Segurança da Informação da CDK Global, um grande fornecedor de SaaS da indústria automotiva — Hahn possui grande compreensão e experiência em segurança de bancos na tecnologia de serviços financeiros, como Wells Fargo Bank, Silicon Valley Bank e Intuit, fabricantes de TurboTax e Quickbooks. Hahn também foi CISO na Hearst, uma das maiores empresas de mídia e dados de propriedade privada, e atua como conselheiro de várias start-ups de tecnologia. Ele fornece seu amplo conhecimento de estruturas de segurança e conformidade de nível bancário para a Splashtop.

Michael McAndrews, Vice-presidente de Serviços de Segurança de Rede, PacketWatch — Um ex-agente especial do FBI e arquiteto de segurança sênior, engenheiro de segurança sênior de rede e diretor de serviços de segurança de rede para inúmeras empresas, McAndrews é especialista em segurança cibernética. Ele traz ao Conselho de Segurança a sua experiência em áreas como ameaças persistentes avançadas (APT), ataques patrocinados pelo Estado e outros complexos desafios de segurança cibernética.

Terry O'Daniel, Chefe de Segurança da Netflix — Com experiência em engenharia de segurança de rede, auditoria de TI, gerenciamento de risco tecnológico e segurança cibernética, O'Daniel foca em áreas de avaliação de risco e conformidade.

Rick Orloff, Consultor Estratégico de Segurança — Um diretor de segurança com muita experiência, diretor de segurança da informação, diretor de privacidade e consultor estratégico para empresas como Apple, eBay e Kaseya, bem como o Estado da Califórnia, Orloff confere uma visão de nível empresarial de segurança e problemas de conformidade.

Rob Ragan, Pesquisador de Segurança, Bishop Fox — Muita experiência de Ragan com testes de penetração na Bishop Fox, além de sua experiência com uma ampla variedade de soluções e estratégias de segurança, tem sido inestimável à Splashtop, já que continua a implantar recursos e técnicas adicionais para melhorar ainda mais a nossa segurança.

Justin Somaini, Diretor de Segurança da Unity Technologies — A Somaini possui ampla experiência em segurança da informação de nível executivo e C com empresas como Verisign, Symantec, Yahoo!, Box, SAP e Charles Schwab. Ele já atuou como consultor de segurança para Palo Alto Networks, Raytheon, Alcatraz AI, Orca Security, YL Ventures e outros. Seu histórico variado permite que ele ajude a Splashtop com uma ampla gama de problemas de segurança.

Os membros do Conselho de Segurança fornecem orientações sobre práticas de segurança; recomendam ferramentas específicas, como para segurança avançada de endpoints; e ajudam a estabelecer processos adequados de avaliação de risco e conformidade.

Além disso, a Splashtop complementa seus processos e ferramentas internas com consultoria e serviços de empresas de segurança externas, como AWS Professional Services, PacketWatch, Bishop Fox, Improsec A/S, CrowdStrike e A-LIGN — além de informações crowdsourced da BugCrowd — para realizar auditorias e análises contínuas dos sistemas e produtos da Splashtop.

“A segurança nunca 'acaba'; é um esforço constante para acompanhar as ameaças em constante evolução”, disse Lee. “Devemos isso aos nossos clientes atuais e futuros, precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para tornar as ofertas de acesso e suporte remoto da Splashtop as mais seguras do mercado.”

Sobre Splashtop

Com sede em Silicon Valley, Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de acesso remoto e suporte remoto para instituições académicas, profissionais de negócios, MSPs, departamentos de TI e balcões de ajuda. Splashtop é uma alternativa popular a VPN/RDP, VNC, RD Gateway e outro software de acesso remoto. Mais de 30 milhões de utilizadores desfrutam dos produtos Splashtop a nível global.