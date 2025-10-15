Pular para o conteúdo principal
Splashtop
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177Teste gratuito

Fazer mais com menos – Autonomous Endpoint Management for MSPs

Proteja, monitorize e gerencie facilmente os endpoints dos clientes e automatize as tarefas de TI de rotina sem o custo e a complexidade das ferramentas tradicionais de RMM.

Fale ConoscoAgendar uma demonstração
  • Para equipes de TI
  • Para MSP
  • Características
  • Recursos

Automatize e poupe tempo

Cada hora gasta em atualizações manuais é tempo perdido com os clientes. O Splashtop AEM oferece aos MSPs controle em tempo real sobre o sistema operacional e patches de terceiros, facilitando a resolução de vulnerabilidades de dia zero e automatizando atualizações em milhares de dispositivos para manter todos os pontos finais seguros.

Visibilidade e Controlo Melhorados

Obtenha supervisão de TODOS os endpoints por meio de um painel de painel único, permitindo o rastreamento fácil de ativos, monitorando a integridade da segurança e mantendo a conformidade com a ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA, PCI e outras regulamentações. Com visibilidade em tempo real, os MSPs podem detetar rapidamente riscos, comprovar conformidade e oferecer maior valor aos clientes.

Monitorização e gestão abrangente de endpoints

Facilite e agilize a gestão de ambientes de clientes distribuídos com políticas de endpoint, alertas proativos, ferramentas de script e correção, bem como acesso remoto de alto desempenho a computadores geridos e não geridos e dispositivos móveis.

Gestão Inteligente de Riscos

Gerir os riscos do cliente significa agir antes que as ameaças causem interrupções. Com a análise assistida por IA para revelar vulnerabilidades críticas, patches orientados por políticas para fechar lacunas rapidamente e scripts flexíveis para remediação, os MSPs podem manter os sistemas seguros e estáveis. A proteção de endpoint opcional através de EDR e MDR acrescenta outra camada de defesa para os clientes que dela necessitam.

Benefícios do Splashtop para Autonomous Endpoint Management

Plataforma consolidada para o crescimento de MSP

Simplifique as operações e dimensione de forma mais inteligente com uma única solução para gestão de endpoints, segurança de endpoints e acesso remoto para suporte de TI e clientes trabalharem a partir de casa. O Splashtop substitui RMMs herdados, reduz a expansão de ferramentas e integra-se ao Ative Directory, plataformas PSA e muito mais, facilitando a vida dos MSPs.

Cost Savings icon

Custos mais baixos, margens mais

Melhore as margens de lucro com preços competitivos, ao mesmo tempo que dimensiona as operações de TI em ambientes de clientes híbridos e remotos e grandes frotas de dispositivos com vários sistemas operativos.

Melhor segurança e capacidade de gestão

Obtenha integração SSO, registo avançado e controlo de acesso granular para proteger as suas ligações remotas e os seus clientes contra ameaças em evolução.

Atendimento ao Cliente Incomparável

A equipe de suporte especializado do Splashtop está disponível 24 horas por dia, 5 dias por semana por telefone, chat ou e-mail para resolver problemas rapidamente, manter suas conexões remotas suaves e implantações otimizadas. Conte com respostas rápidas e orientação proativa para que a sua empresa nunca perca o ritmo e, em troca, ofereça uma experiência informática superior aos seus clientes.

Preço imbatível. Desempenho incomparável!

Fale ConoscoAgendar uma demonstração

Proteção de Dados Avançada e Segurança

Segurança de Próximo Nível. Novo Nível de Paz de Espírito.

  • Infraestrutura segura

    O alojamento seguro em cloud e no local, com deteção de intrusão 24 horas por dia, 7 dias por semana e certificações SOC 2 e 3, significa que os seus computadores, utilizadores e dados estão protegidos.

    Saiba mais

  • Recursos avançados de segurança

    Com recursos como 2FA, MFA de endpoint, log de auditoria de sessão e criptografia E2E, suas equipes de TI têm controle total sobre a proteção do acesso remoto.

    Saiba mais

  • Padrões e Conformidade

    Um enfoque contínuo no cumprimento das mais elevadas normas de privacidade e segurança (como a ISO/IEC 27001, SOC2 e RGPD) proporciona a confiança de saber que está protegido e em conformidade.

    Saiba mais
A Splashtop é a melhor ferramenta do meu cinto. Eu usei-o para controle remoto, suporte ao usuário final, aplicação de patches em todos os meus aplicativos e gerenciamento de inventário. Vocês são a solução mais econômica e simples com o melhor suporte ao cliente. Mãos para baixo, eu recomendaria você para quem procura suporte remoto e gerenciamento de endpoint. A resolução de problemas costumava demorar até 20 minutos por tarefa e agora demora menos de 5 minutos com a Splashtop

Cameron Montgomery, Owner/Operator, C.M. Computers Northwest LLC

Receba as últimas notícias da Splashtop
AICPA SOC icon
  • Conformidade
  • POLÍTICA DE PRIVACIDADE
  • Termos de Uso
Copyright ©2025 Splashtop Inc. Todos os direitos reservados. Todos os preços de $ mostrados em USD. Todos os preços apresentados excluem quaisquer impostos aplicáveis.