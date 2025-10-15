Fazer mais com menos – Autonomous Endpoint Management for MSPs
Proteja, monitorize e gerencie facilmente os endpoints dos clientes e automatize as tarefas de TI de rotina sem o custo e a complexidade das ferramentas tradicionais de RMM.
Automatize e poupe tempo
Cada hora gasta em atualizações manuais é tempo perdido com os clientes. O Splashtop AEM oferece aos MSPs controle em tempo real sobre o sistema operacional e patches de terceiros, facilitando a resolução de vulnerabilidades de dia zero e automatizando atualizações em milhares de dispositivos para manter todos os pontos finais seguros.
Visibilidade e Controlo Melhorados
Obtenha supervisão de TODOS os endpoints por meio de um painel de painel único, permitindo o rastreamento fácil de ativos, monitorando a integridade da segurança e mantendo a conformidade com a ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA, PCI e outras regulamentações. Com visibilidade em tempo real, os MSPs podem detetar rapidamente riscos, comprovar conformidade e oferecer maior valor aos clientes.
Monitorização e gestão abrangente de endpoints
Facilite e agilize a gestão de ambientes de clientes distribuídos com políticas de endpoint, alertas proativos, ferramentas de script e correção, bem como acesso remoto de alto desempenho a computadores geridos e não geridos e dispositivos móveis.
Gestão Inteligente de Riscos
Gerir os riscos do cliente significa agir antes que as ameaças causem interrupções. Com a análise assistida por IA para revelar vulnerabilidades críticas, patches orientados por políticas para fechar lacunas rapidamente e scripts flexíveis para remediação, os MSPs podem manter os sistemas seguros e estáveis. A proteção de endpoint opcional através de EDR e MDR acrescenta outra camada de defesa para os clientes que dela necessitam.
Benefícios do Splashtop para Autonomous Endpoint Management
Plataforma consolidada para o crescimento de MSP
Simplifique as operações e dimensione de forma mais inteligente com uma única solução para gestão de endpoints, segurança de endpoints e acesso remoto para suporte de TI e clientes trabalharem a partir de casa. O Splashtop substitui RMMs herdados, reduz a expansão de ferramentas e integra-se ao Ative Directory, plataformas PSA e muito mais, facilitando a vida dos MSPs.
Custos mais baixos, margens mais
Melhore as margens de lucro com preços competitivos, ao mesmo tempo que dimensiona as operações de TI em ambientes de clientes híbridos e remotos e grandes frotas de dispositivos com vários sistemas operativos.
Melhor segurança e capacidade de gestão
Obtenha integração SSO, registo avançado e controlo de acesso granular para proteger as suas ligações remotas e os seus clientes contra ameaças em evolução.
Atendimento ao Cliente Incomparável
A equipe de suporte especializado do Splashtop está disponível 24 horas por dia, 5 dias por semana por telefone, chat ou e-mail para resolver problemas rapidamente, manter suas conexões remotas suaves e implantações otimizadas. Conte com respostas rápidas e orientação proativa para que a sua empresa nunca perca o ritmo e, em troca, ofereça uma experiência informática superior aos seus clientes.
Proteção de Dados Avançada e Segurança
Segurança de Próximo Nível. Novo Nível de Paz de Espírito.
Infraestrutura seguraSaiba mais
O alojamento seguro em cloud e no local, com deteção de intrusão 24 horas por dia, 7 dias por semana e certificações SOC 2 e 3, significa que os seus computadores, utilizadores e dados estão protegidos.
Recursos avançados de segurançaSaiba mais
Com recursos como 2FA, MFA de endpoint, log de auditoria de sessão e criptografia E2E, suas equipes de TI têm controle total sobre a proteção do acesso remoto.
Padrões e ConformidadeSaiba mais
Um enfoque contínuo no cumprimento das mais elevadas normas de privacidade e segurança (como a ISO/IEC 27001, SOC2 e RGPD) proporciona a confiança de saber que está protegido e em conformidade.
A Splashtop é a melhor ferramenta do meu cinto. Eu usei-o para controle remoto, suporte ao usuário final, aplicação de patches em todos os meus aplicativos e gerenciamento de inventário. Vocês são a solução mais econômica e simples com o melhor suporte ao cliente. Mãos para baixo, eu recomendaria você para quem procura suporte remoto e gerenciamento de endpoint. A resolução de problemas costumava demorar até 20 minutos por tarefa e agora demora menos de 5 minutos com a Splashtop
Cameron Montgomery, Owner/Operator, C.M. Computers Northwest LLC