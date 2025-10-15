Autonomous Endpoint Management Recursos
Atualização de SO e de Terceiros
Proteja-se contra vulnerabilidades automatizando atualizações para sistemas operacionais e software de terceiros e tendo maior controle sobre as versões implantadas.
Insights CVE alimentados por IA
Identifique rapidamente riscos, avalie o impacto e priorize vulnerabilidades com resumos CVE (vulnerabilidades e exposições comuns) alimentados por IA e ações de correção recomendadas.
Quadro Político
Personalize e aplique políticas em todos os endpoints para manter a conformidade e proteger as redes.
Alertas Proativos e Remediação
Identifique e resolva rapidamente problemas com alertas em tempo real e correções automatizadas por meio de ações inteligentes.
Painel de Insights
Monitore a integridade do endpoint, os status dos patches e a conformidade por meio de um painel centralizado com informações acionáveis e logs detalhados.
Scripts e Tarefas
Executa ações em massa, como comandos remotos, scripts, transferência de ficheiros, reinício do sistema e atualizações do Windows para vários endpoints.
Ações em Segundo Plano
Aceda a ferramentas do sistema como o gestor de tarefas, editor de registo, gestor de dispositivos, gestor de serviços e comando remoto sem interromper o utilizador final.
Relatórios de Inventário
Aceda a relatórios detalhados sobre inventário de sistemas, hardware e software para melhorar a visibilidade, auditoria e conformidade.
Painel de Segurança do Endpoint
Centraliza a proteção dos terminais com deteção de ameaças em tempo real, resposta automatizada, gestão antivírus para Splashtop AV e outros.
Acesso e controlo sem supervisão
Aceda remotamente a Windows, Mac, Linux, servidores e máquinas virtuais a partir de qualquer dispositivo.
Unifique ainda mais com complementos
Suporte assistido via SOS
Ofereça suporte a dispositivos móveis e não geridos ilimitados com facilidade, utilizando um código de sessão de 9 dígitos. Controle remotamente dispositivos Windows, Mac e Android e forneça suporte somente para visualização para iOS e versões mais antigas do Android.
Acesso remoto do usuário final
Permita que os utilizadores finais trabalhem remotamente com acesso remoto de alto desempenho a computadores geridos por si.
Antivírus e EDR
Mantenha os seus endpoints seguros com soluções de proteção de endpoint poderosas e flexíveis, incluindo antivírus de última geração, EDR ou defesa gerida 24 horas por dia, 7 dias por semana. Saber mais.
Suba de nível com recursos avançados
Integração SSO/SAML
Autentique-se com Okta, Azure AD, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE, G-Suite e muito mais para simplificar o gerenciamento de acesso.
Segurança Avançada e Controlos de Acesso
Melhora a segurança e a conformidade com cloud gravação de sessões, controlos de acesso granulares, integração SIEM para monitorização em tempo real e lista branca de IPs.
Controlos Avançados de Sessão Remota
Redirecione dispositivos USB e ferramentas stylus (cartões inteligentes, chaves de segurança e muito mais) ou utilize o microfone local como entrada no computador remoto. Experimente o modo de cores 4:4:4 com áudio de alta fidelidade para fluxos de trabalho contínuos e imersivos.
Controlos avançados de sessão remota
Integre-se com a emissão de tickets e outras plataformas para obter suporte remoto contínuo e aproveite APIs abertas para automatizar fluxos de trabalho e aprimorar as operações de TI.
Splashtop Realidade Aumentada (RA)
Conecte-se remotamente e resolva questões ao vivo com partilha de câmaras e anotações de RA. Saiba Mais
CONECTOR SPLASHTOP
Faça a ponte segura entre conexões RDP, VNC e SSH com computadores e servidores sem usar VPN ou instalar qualquer agente de acesso remoto. Saber mais