Splashtop Endpoint Management: Product Demo
Splashtop Endpoint Management: Product Demo

Autonomous Endpoint Management Recursos

Atualização de SO e de Terceiros

Proteja-se contra vulnerabilidades automatizando atualizações para sistemas operacionais e software de terceiros e tendo maior controle sobre as versões implantadas.

Insights CVE alimentados por IA

Identifique rapidamente riscos, avalie o impacto e priorize vulnerabilidades com resumos CVE (vulnerabilidades e exposições comuns) alimentados por IA e ações de correção recomendadas.

Quadro Político

Personalize e aplique políticas em todos os endpoints para manter a conformidade e proteger as redes.

Alertas Proativos e Remediação

Identifique e resolva rapidamente problemas com alertas em tempo real e correções automatizadas por meio de ações inteligentes.

Painel de Insights

Monitore a integridade do endpoint, os status dos patches e a conformidade por meio de um painel centralizado com informações acionáveis e logs detalhados.

Scripts e Tarefas

Executa ações em massa, como comandos remotos, scripts, transferência de ficheiros, reinício do sistema e atualizações do Windows para vários endpoints.

Ações em Segundo Plano

Aceda a ferramentas do sistema como o gestor de tarefas, editor de registo, gestor de dispositivos, gestor de serviços e comando remoto sem interromper o utilizador final.

Relatórios de Inventário

Aceda a relatórios detalhados sobre inventário de sistemas, hardware e software para melhorar a visibilidade, auditoria e conformidade.

Painel de Segurança do Endpoint

Centraliza a proteção dos terminais com deteção de ameaças em tempo real, resposta automatizada, gestão antivírus para Splashtop AV e outros.

Acesso e controlo sem supervisão

Aceda remotamente a Windows, Mac, Linux, servidores e máquinas virtuais a partir de qualquer dispositivo.

Unifique ainda mais com complementos

Suporte assistido via SOS

Ofereça suporte a dispositivos móveis e não geridos ilimitados com facilidade, utilizando um código de sessão de 9 dígitos. Controle remotamente dispositivos Windows, Mac e Android e forneça suporte somente para visualização para iOS e versões mais antigas do Android.

End-User Remote Access icon

Acesso remoto do usuário final

Permita que os utilizadores finais trabalhem remotamente com acesso remoto de alto desempenho a computadores geridos por si.

Antivírus e EDR

Mantenha os seus endpoints seguros com soluções de proteção de endpoint poderosas e flexíveis, incluindo antivírus de última geração, EDR ou defesa gerida 24 horas por dia, 7 dias por semana. Saber mais.

Suba de nível com recursos avançados

SSO and SAML integration key icon

Integração SSO/SAML

Autentique-se com Okta, Azure AD, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE, G-Suite e muito mais para simplificar o gerenciamento de acesso.

Segurança Avançada e Controlos de Acesso

Melhora a segurança e a conformidade com cloud gravação de sessões, controlos de acesso granulares, integração SIEM para monitorização em tempo real e lista branca de IPs.

Controlos Avançados de Sessão Remota

Redirecione dispositivos USB e ferramentas stylus (cartões inteligentes, chaves de segurança e muito mais) ou utilize o microfone local como entrada no computador remoto. Experimente o modo de cores 4:4:4 com áudio de alta fidelidade para fluxos de trabalho contínuos e imersivos.  

Controlos avançados de sessão remota

Integre-se com a emissão de tickets e outras plataformas para obter suporte remoto contínuo e aproveite APIs abertas para automatizar fluxos de trabalho e aprimorar as operações de TI.

Splashtop Realidade Aumentada (RA)

Conecte-se remotamente e resolva questões ao vivo com partilha de câmaras e anotações de RA. Saiba Mais

Connected dots icon

CONECTOR SPLASHTOP

Faça a ponte segura entre conexões RDP, VNC e SSH com computadores e servidores sem usar VPN ou instalar qualquer agente de acesso remoto. Saber mais

