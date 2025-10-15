"O que eu mais gosto no Splashtop Autonomous Endpoint Management é como ele cuida de tudo automaticamente sem que eu tenha que pensar sobre isso. A configuração foi surpreendentemente simples e agora lida com todas as atualizações e patches nos nossos dispositivos sem qualquer trabalho manual da minha parte. Aprecio muito o painel claro que me mostra o estado de tudo rapidamente. Não é desorganizado ou confuso como algumas outras ferramentas que experimentei. A monitorização automatizada deteta problemas antes que se tornem problemas reais, o que nos poupou de várias potenciais dores de cabeça. Também tem sido extremamente fiável desde que começámos a utilizá-lo, e o custo é razoável em comparação com outras soluções empresariais que analisámos. No geral, funciona silenciosamente em segundo plano e permite-me focar noutras coisas em vez de estar constantemente a gerir atualizações de dispositivos e patches de segurança."