Autonomous Endpoint Management for Smarter IT Operations
Automatize as tarefas de TI de rotina e garanta que os seus endpoints estão seguros, atualizados e em conformidade com patches em tempo real, visibilidade e controlo em todos os endpoints.
Gerenciamento de patches em tempo real para complementar o Intune e outros MDMs
Não espere pela próxima janela de manutenção. Detete e corrija vulnerabilidades de dia zero instantaneamente, com visibilidade CVE e controlo total sobre patches de sistemas operativos e aplicações de terceiros. Feche as lacunas de segurança e imponha a conformidade em tempo real, antes que as ameaças se transformem em incidentes.
Visibilidade e Controlo Melhorados
Obtenha supervisão de TODOS os endpoints por meio de um painel de painel único, permitindo o rastreamento fácil de ativos, monitorando a integridade da segurança e mantendo a conformidade com a ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA, PCI e outras regulamentações.
Monitorização e gestão abrangente de endpoints
Facilite e agilize a gestão de ambientes distribuídos com políticas de endpoint, alertas proativos, ferramentas de automatização e correção, bem como acesso remoto de alto desempenho a qualquer dispositivo empresarial ou BYOD.
Resiliência de TI preparada para o futuro
Reforce a segurança com a análise de vulnerabilidades assistida por IA, a aplicação de patches de software personalizados e a correção proativa. Os serviços opcionais de EDR e MDR acrescentam uma camada extra de defesa, ajudando as equipas de TI a manterem-se preparadas para as ameaças em evolução e a manter os sistemas seguros e atualizados.
Benefícios do Splashtop para Autonomous Endpoint Management
Plataforma consolidada para tudo em TI
Quer esteja a dimensionar ou a simplificar, o Splashtop combina gestão de terminais, segurança de terminais e acesso remoto para ambos - TI para fornecer suporte e utilizadores finais para trabalharem a partir de casa. Integre com o Active Directory, emissão de tickets, ITSM e outras ferramentas para uma experiência de utilizador perfeita.
Económico e escalável
Reduza os custos operacionais com preços competitivos e, ao mesmo tempo, dimensione as operações de TI entre equipas híbridas, ambientes remotos e grandes frotas de dispositivos com vários sistemas operativos.
Melhor segurança e capacidade de gestão
Obtenha integração SSO, registo avançado e controlo de acesso granular para proteger as suas ligações remotas e a sua organização contra ameaças em evolução.
Atendimento ao Cliente Incomparável
A equipe de suporte especializado do Splashtop está disponível 24 horas por dia, 5 dias por semana por telefone, chat ou e-mail para resolver problemas rapidamente, manter suas conexões remotas suaves e implantações otimizadas. Conte com respostas rápidas e orientação proativa para que o seu ambiente de TI se mantenha resiliente e os seus colaboradores se mantenham produtivos.
Proteção de Dados Avançada e Segurança
Segurança de Próximo Nível. Novo Nível de Paz de Espírito.
Infraestrutura seguraSaiba mais
O alojamento seguro em cloud e no local, com deteção de intrusão 24 horas por dia, 7 dias por semana e certificações SOC 2 e 3, significa que os seus computadores, utilizadores e dados estão protegidos.
Recursos avançados de segurançaSaiba mais
Com recursos como 2FA, MFA de endpoint, log de auditoria de sessão e criptografia E2E, suas equipes de TI têm controle total sobre a proteção do acesso remoto.
Padrões e ConformidadeSaiba mais
Um enfoque contínuo no cumprimento das mais elevadas normas de privacidade e segurança (como a ISO/IEC 27001, SOC2 e RGPD) proporciona a confiança de saber que está protegido e em conformidade.
A nossa confiança no Intune para algumas funcionalidades de gestão de terminais é complementada pela Splashtop, que preenche lacunas críticas, incluindo uma melhor visibilidade e um maior controlo sobre as atualizações de software, bem como uma melhor documentação. Em uma plataforma, somos capazes de solucionar problemas em qualquer dispositivo remoto, monitorar proativamente os sistemas, automatizar a aplicação de patches de software e garantir a conformidade.
IT Manager, pb2 Architecture + Engineering