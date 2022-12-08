POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A Splashtop Inc. está empenhada em proteger a privacidade das pessoas que visitam sites da Splashtop e que se registram para usar os produtos e serviços da Splashtop globalmente.
Termos de Serviço - Global
Estes são os termos e condições para os usuários de produtos e serviços Splashtop na região de serviço global (ou a pilha Global).
Termos de Serviço - UE
Estes são os termos e condições para os usuários de produtos e serviços Splashtop na região de serviço da EMEA (ou da UE).
TERMOS DE VENDA
Termos de Utilização do Site
Estes termos regem o uso dos sites do Splashtop pelos visitantes.
Política de Cookies
Esta Política fornece informações sobre como e quando a Splashtop usa cookies nos seus sites.