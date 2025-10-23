Terms of Service - EU

Termos de Serviço - UE
Esse documento foi originalmente escrito em inglês e pode ter sido traduzido para diferentes idiomas. Em caso de conflitos entre a versão em inglês e suas traduções, a versão em inglês sempre prevalecerá.
Estes Termos de Serviço (“Termos”) entre Tu (definidos abaixo) e Splashtop (definidos abaixo) descrevem os termos e condições do teu uso dos Serviços do Splashtop (definidos abaixo).
A Splashtop reserva-se o direito, exercido a seu exclusivo critério, de modificar, adicionar ou eliminar partes destes Termos de tempos a tempos sem aviso prévio, e Você concorda ainda em estar vinculado por tais Termos modificados. A versão mais atual dos Termos pode ser visualizada em https://www.splashtop.com/terms/splashtop.
1. DEFINIÇÕES
“Afiliada” significa qualquer entidade, agora ou no futuro, que direta ou indiretamente, através de um ou mais intermediários, controla, é controlada por, ou está sob controle comum com a Splashtop, incluindo mas não se limitando à Foxpass Inc. Para os efeitos desta definição, "controle" significa a posse direta ou indireta do poder para dirigir ou causar a direção da gestão e políticas de uma entidade, seja através da propriedade de valores mobiliários com direito de voto, por contrato ou de outra forma. Uma entidade será considerada uma "Afiliada" apenas enquanto essa entidade cumprir a definição acima mencionada.
“Documentação” significa qualquer material eletrônico ou impresso que acompanha o Software que fornece instruções para a instalação, operação e uso do Software.
“Direitos de Propriedade Intelectual” significa todos os direitos de propriedade intelectual e direitos associados, incluindo, mas não se limitando a, direitos de autor, direitos de marcas registadas, direitos de patente, direitos de design, direitos de nomes comerciais, direitos de bases de dados e direitos vizinhos, bem como os direitos ao saber.
“Utilizador Licenciado” significa um indivíduo com uma licença válida para a linha de produtos Splashtop Personal, Splashtop Business, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, a linha de produtos Mirroring360, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault ou Foxpass. A linha de produtos Splashtop Business atualmente inclui Splashtop Remote Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SRS Premium e Splashtop Enterprise (coletivamente, os “Produtos Splashtop Business”). A linha de produtos Mirroring360 atualmente inclui Mirroring360 e Mirroring360 Pro (coletivamente, os “Produtos Mirroring360”).
“Reversão de Pagamento” significa qualquer reversão de fundos para uma transação relacionada aos Serviços, incluindo, mas não se limitando a, um estorno, disputa de pagamento, reversão, cancelamento ou reembolso que resulte em a Splashtop não receber ou não reter o montante de pagamento aplicável.
“Serviços” significa os serviços e Software relacionado fornecidos pela Splashtop ou por qualquer Afiliada Splashtop a Você sob estes Termos, incluindo, mas não se limitando a Splashtop Personal, linha de produtos Splashtop Business, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, linha de produtos Mirroring360, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault ou Foxpass. Os serviços também incluirão qualquer suporte padrão e serviços de manutenção oferecidos pela Splashtop ou suas Afiliadas sob estes Termos.
“Software” significa determinadas aplicações de software, apenas em formato de código objeto, que são necessárias para que você use os Serviços e licenciadas a Ti sujeitas a estes Termos.
“Splashtop” significa Splashtop B.V., uma empresa privada com responsabilidade limitada, estabelecida e existente sob as leis dos Países Baixos, com sede registada em (1114 AB) Amesterdão, Países Baixos, na Joop Geesinkweg 901, registada na Câmara de Comércio sob o número 77876342, suas Afiliadas conforme definido aqui, e seus sucessores e cessionários.
“Conta Splashtop” significa uma conta de utilizador criada no Splashtop que te identifica exclusivamente com um nome de utilizador e uma palavra-passe.
“Software de Terceiros” significa determinado software que a Splashtop licencia de terceiros e que lhe é fornecido incorporado ao Software.
“Período de Acesso Não Pago” significa qualquer período de acesso aos Serviços que corresponda a um Reversão de Pagamento.
“Tu ou Teu” significa tu como um Utilizador Licenciado ou um funcionário ou agente de uma entidade legal que está autorizado a representar e legalmente vincular essa entidade a estes Termos.
2. REGISTO ONLINE (Subsecções a. e b. abaixo não aplicável ao Splashtop On-Prem)
Para usar os Serviços, podes ser obrigado a concluir o processo de registo online, incluindo a tua aceitação eletrónica destes Termos. A Splashtop pode rejeitar um registo online por ti a seu critério exclusivo e não é obrigado a fornecer um motivo para a sua rejeição.
a. Dados de Registo. Como parte do processo de registo online de uma Conta Splashtop, a Splashtop recolherá certas informações limitadas sobre Ti (“Dados de Registo”). Todos os Dados de Registo fornecidos por Ti devem ser atuais, completos e precisos e és o único responsável por atualizar os Dados de Registro conforme necessário. A Splashtop pode rescindir todos os direitos de acesso, receber, usar e licenciar os Serviços se (i) a Splashtop descobrir que os teus Dados de Registo estão incompletos, imprecisos ou não atuais, ou (ii) a Splashtop determinar, a seu exclusivo critério, que não és o utilizador adequado dos Serviços.
b. Senhas e Segurança. Exceto para o Splashtop Secure Workspace e Splashtop Vault, como parte do processo de registo online, tens de usar o Teu endereço de e-mail como nome de utilizador e escolher uma palavra-passe para aceder à Tua conta Splashtop. O utilizador é inteiramente responsável por manter a confidencialidade da Sua palavra-passe e concorda em salvaguardar cuidadosamente todas as suas palavras-passe. Tu és o único responsável por todas e quaisquer actividades que ocorram na Tua conta Splashtop e concordas em notificar imediatamente a Splashtop de qualquer uso não autorizado da Tua conta Splashtop ou qualquer outra quebra de segurança. Além disso, Tu és o único responsável por obter o consentimento dos seus utilizadores antes de recolher, transmitir ou transferir qualquer conteúdo dos seus dispositivos através dos Serviços. A Splashtop não será responsável por qualquer perda que possas incorrer como resultado de um terceiro usar a Tua conta Splashtop, com ou sem o Teu conhecimento. Podes ser responsabilizado pelas perdas incorridas pela Splashtop ou por outra parte devido a um terceiro que usa a tua conta Splashtop, com ou sem o teu conhecimento.
c. Subscrição para Usar o Software. Quando subscreve para usar os Serviços, concorda com os Termos de Venda da Splashtop, que podem ser visualizados em (1) https://www.splashtop.com/legal/terms-of-sale para Splashtop Personal, Produtos Splashtop Business, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace ou Splashtop Vault; ou Foxpass. (2) https://www.mirroring360.com/terms/sale para Produtos Mirroring360. A Splashtop pode suspender ou terminar os Serviços na sua Conta Splashtop devido a inadimplência de pagamento e concorda em reembolsar a Splashtop por todos os custos e despesas razoáveis incorridos na cobrança de montantes em atraso.
d. Ofertas de Teste e Promocionais. De tempos em tempos, a Splashtop pode oferecer determinadas ofertas de teste e/ou promocionais. A Splashtop reserva-se o direito de modificar ou descontinuar quaisquer ofertas experimentais ou promocionais a seu exclusivo critério e sem aviso prévio. Quaisquer ofertas de teste ou promocionais estão limitadas a uma (1) por cliente e não podem ser combinadas com outras ofertas.
3. USO DOS SERVIÇOS
a. Concessão de Licença. De acordo com as disposições estabelecidas nestes Termos, ser-te concedida uma licença intransferível, não sublicenciável e não exclusiva para usar o Software e a Documentação sujeita à tua conformidade total desta Secção 3.
b. Uso Comercial. Os Produtos Splashtop Business, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, e Produtos Mirroring360 são totalmente licenciados para uso comercial num ambiente profissional. Splashtop Personal é para uso não-comercial apenas, ou seja, use-o para aceder aos seus computadores pessoais para fins não relacionados ao trabalho. Splashtop Secure Workspace e Splashtop Vault e Foxpass podem ser licenciados para uso comercial ou não-comercial.
c. Restrições do Software. Você não deverá (i) no todo ou em parte, copiar, reproduzir, transferir, criar obras derivadas a partir de, traduzir, fazer engenharia reversa, desmontar, descompilar, ou de outra forma tentar derivar o código fonte, alterar ou modificar o Software, ou remover qualquer porção deste, nem fará com que ou permitirá que qualquer outra pessoa faça o citado anteriormente; (ii) remover, alterar, cobrir ou ofuscar quaisquer avisos de direitos autorais ou outros avisos de direitos proprietários colocados ou incorporados pela Splashtop no ou em qualquer Software ou Documentação; (iii) vender, revender para lucro, alugar, arrendar ou emprestar o Software ou a Documentação ou usá-lo para compartilhamento de tempo comercial, aluguel ou utilização por agência de serviço; (iv) usar o Software ou qualquer componente deste para quaisquer propósitos ilegais; (v) utilizar o Software ou a Documentação, ou qualquer componente deste, para habilitar dispositivos de contorno de proteção de direitos autorais ou para violar ou contornar de qualquer maneira qualquer direito autoral de conteúdo, esquema de proteção de conteúdo ou políticas de cópia de conteúdo; ou (vi) usar, licenciar ou acessar o Software, ou a Documentação se você (ou qualquer dos seus usuários) for um concorrente direto da Splashtop, ou com o propósito de monitorar a disponibilidade, desempenho ou funcionalidade dos Serviços ou Software, ou para análise comparativa, análise competitiva ou quaisquer outros propósitos competitivos; ou (vii) usar o Software ou a Documentação para armazenar ou transmitir material infrator, ilegal, difamatório ou prejudicial, ou material que viole os direitos de qualquer terceiro, incluindo direitos de privacidade ou de propriedade intelectual.
d. Restrições do serviço. Ao usar os Serviços, concordas em não permitir que qualquer um dos Teus usuários (i) use os Serviços em violação de quaisquer leis ou regulamentos aplicáveis, (ii) transmitir qualquer material que possa violar ou infringir os Direitos de Propriedade Intelectual, a privacidade ou outros direitos de terceiros, (iii) colher ou recolher ou armazenar qualquer informação de um terceiro sem o seu consentimento, (iv) usar os Serviços de uma forma que possa causar dano ou interromper os Serviços de uma forma que possa causar dano ou interromper os Serviços de uma forma que possa causar dano ou interrupções à rede da Splashtop, às Contas da Splashtop ou outros serviços da Splashtop ou (v) usar os Serviços para enviar qualquer spam, malware ou qualquer conteúdo fraudulento, obsceno ou ilegal.
e. Limitações de Uso*. Concordas em cumprir o seguinte termo aplicável enquanto utilizas os respectivos Serviços:
(i) Para o Splashtop Personal, o número total de Streamers Splashtop que estão conectados com a tua conta Splashtop não excederá cinco (5). O Splashtop Personal também está restrito ao uso não comercial apenas, de acordo com a Secção 3b acima.
(ii) Para os Produtos Splashtop Business: a. Splashtop Business Access – 2 computadores por licença de utilizador para Splashtop Business Access Solo, 10 computadores por licença de utilizador para Splashtop Business Access Pro, e 10 computadores por licença de utilizador para Splashtop Business Access Performance. O número de utilizadores é limitado pelo número de licenças de utilizador. b. Splashtop Remote Support – o número de computadores é limitado pelo pacote ao qual subscreveu. A licença Splashtop Remote Support é para técnicos e pessoal de TI para suportar remotamente os seus e de outros utilizadores os computadores.
Remote Support Basic, Remote Support Plus e Remote Support AEM não incluem acesso secundário de utilizador.
O Suporte Remoto Premium inclui acesso limitado ao utilizador secundário.
Splashtop Remote Support AEM - Software Patch é alimentado por Chocolatey para Windows e Homebrew para macOS. Os utilizadores de Windows podem estar sujeitos a limitações de uso e outras restrições, incluindo limites de taxa. Por favor, consulte os Termos Legais de Chocolatey (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) e Declaração de Isenção de Responsabilidade de Pacotes (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) para detalhes. Splashtop não assumirá qualquer responsabilidade por alterações, incluindo danos de qualquer tipo, que possam resultar do complemento Software Patch. c. Splashtop SOS – o número de computadores é limitado pelo pacote ao qual subscreveu. O número de utilizadores é limitado pelo número de licenças.
d. Splashtop SOS+ - Software Patch é alimentado por Chocolatey para Windows e Homebrew para macOS. Os utilizadores de Windows podem estar sujeitos a limitações de uso e outras restrições, incluindo limites de taxa. Por favor, consulte os Termos Legais (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) do Chocolatey e a Renúncia de Pacotes (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) para mais detalhes. Splashtop não assumirá qualquer responsabilidade por alterações, incluindo danos de qualquer tipo, que possam resultar do complemento Software Patch.
e. Splashtop Enterprise (Cloud) – os limites em técnicos, utilizadores, computadores e simultaneidade estão sujeitos ao plano específico a que subscreveste. O Software Patch é alimentado pelo Chocolatey para Windows e pelo Homebrew para macOS. Os utilizadores de Windows podem estar sujeitos a limitações de uso e outras restrições, incluindo limites de taxa. Por favor, consulta os Termos Legais do Chocolatey (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) e a Isenção de Responsabilidade de Pacotes (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) para mais detalhes. A Splashtop não assumirá qualquer responsabilidade por alterações, incluindo danos de qualquer tipo, que possam resultar do complemento Software Patch.
(iii) Para Splashtop Classroom, o número total de Splashtop Streamers que estão ligados com a Sua Conta Splashtop não deve exceder dez (10).
(iv) Para o Splashtop On-Prem, o uso dos Serviços está limitado ao plano específico que subscreveste.
(v) Para Produtos Mirroring360, o número máximo do software Mirroring360 implementado nos computadores é limitado pelo número de licenças que subscreveu.
(vi) Para Foxpass, os serviços são adquiridos como subscrições de usuário e tal uso é limitado ao número de usuários especificado no formulário de pedido aplicável. As subscrições de usuário são apenas para usuários designados e não podem ser compartilhadas ou usadas por mais de um usuário, mas podem ser reassinadas para novos usuários substituindo antigos usuários que já não necessitam de uso contínuo dos Serviços.
A Splashtop pode, a seu exclusivo critério, suspender qualquer conta em violação desta disposição ou exigir que compres licenças de lugar adicionais para corrigir qualquer sobrecarga.
f. Softwares de Terceiros. Certos Softwares de Terceiros fornecidos no ou com o Software está sujeito a vários outros termos e condições impostos pelos licenciadores desse Software de Terceiros. A tua utilização dos Software de Terceiros está sujeita e regida pelas respectivas licenças de Software de Terceiros, cujas licenças relevantes para esse Software de Terceiros, podes ver de dentro do Software.
4. DIREITOS DA Propriedade Intelectual
A Splashtop ou seus licenciadores detêm a propriedade de todos os Direitos de Propriedade Intelectual ou associados aos Serviços. Nada nestes Termos constitui a transferência de quaisquer Direitos de Propriedade Intelectual da Splashtop para Você. Você tem o direito exclusivo de usar o Serviço conforme descrito nestes Termos. Você reconhece que os Serviços podem conter informações não publicadas e incorporar segredos comerciais valiosos de propriedade da Splashtop e/ou de seus licenciadores. A Splashtop e/ou seus licenciadores reservam-se todos os direitos sobre os Serviços não expressamente concedidos neste documento. A licença concedida nos termos deste documento e Seu direito de usar os Serviços terminam automaticamente se Você violar qualquer parte dos Termos.
5. INFORMAÇÃO CONFIDENCIAIS
“Informações Confidenciais” referem-se a qualquer informação técnica ou comercial não pública da Splashtop incluindo, sem limitação, qualquer informação relacionada aos segredos comerciais ou know-how da Splashtop que sejam designadas como “confidencial”, oralmente ou por escrito, ou que Você sabe ou deve saber que são consideradas confidenciais ou de propriedade da Splashtop. Você concorda em manter as Informações Confidenciais em estrita confidencialidade e não usar Informações Confidenciais, exceto quando expressamente autorizado por estes Termos. Você deve garantir que nenhuma pessoa não autorizada terá acesso às Informações Confidenciais. Não obstante o acima exposto, as Informações Confidenciais não incluirão informações que (i) tornem-se domínio público sem nenhuma violação dos Termos por Você; (ii) sejam desenvolvidas de forma independente por Você sem referência a quaisquer Informações Confidenciais; ou (iii) sejam legalmente divulgadas a Você por um terceiro sem restrições à divulgação.
6. MARCAS COMERCIAIS
Você reconhece e concorda que o termo Splashtop e outros logotipos e designs relacionados fornecidos neste documento (coletivamente, as “Marcas Registradas da Splashtop”) são marcas comerciais exclusivas da Splashtop, registradas nos Estados Unidos e em outros lugares, e que Você não deve usar ou reproduzir as Marcas Registradas da Splashtop sem primeiro obter uma licença de marca registrada da Splashtop. Todas as outras marcas registradas e comerciais nos Serviços ou no site da Splashtop são propriedade exclusiva de seus respectivos proprietários. Todos os direitos reservados.
7. PRIVACIDADE
O uso, pela Splashtop, de qualquer informação fornecida por si, incluindo, sem limitação, Dados de Registro e informações de pagamento, está definido na Política de Privacidade atual da Splashtop, que pode ser encontrada em (1) https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy para Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace e Splashtop Vault e Foxpass; ou (2) https://www.mirroring360.com/privacy para Produtos Mirroring360.
8. ATUALIZAÇÕES E SUPORTE
A Splashtop pode, de tempos em tempos, a seu exclusivo critério, e sem qualquer obrigação de o fazer, disponibilizar atualizações para os Serviços através da Internet ou outras fontes. Todas essas atualizações serão consideradas incluídas na definição de Serviços e estarão sujeitas a estes Termos. A Splashtop reserva-se o direito de cobrar taxas para quaisquer futuras versões ou atualizações dos Serviços. Além disso, a Splashtop também reserva-se o direito de aumentar as taxas dos Serviços com aviso prévio. Será notificado antecipadamente sobre quaisquer alterações nas taxas, incluindo a data de entrada em vigor. Se não cancelar a sua subscrição antes da entrada em vigor das novas taxas, as taxas atualizadas serão aplicadas na próxima renovação dos Serviços.
Se a Splashtop for o seu fornecedor de suporte para os Serviços, pode visitar (1) https://www.splashtop.com/support para Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace ou Splashtop Vault; ou (2) https://www.mirroring360.com/f-a-q para produtos Mirroring360, para utilizar a base de conhecimento online ou contactar a equipa de suporte Splashtop para resolver quaisquer problemas técnicos que possa ter. Para Foxpass, pode enviar um email para help@foxpass.com para suporte técnico normal. Também pode ter a opção de adquirir separadamente serviços de suporte melhorados ou premium, conforme um formulário de pedido, para tempos de resposta mais rápidos.
9. TERMO E RESCISÃO
Estes Termos terão início na data da tua aceitação eletrónica. Estes termos continuam até o término da tua conta Splashtop. Podes rescindir estes Termos a qualquer momento rescindindo a tua subscrição, removendo o Software e a Documentação do teu sistema, eliminando a tua conta Splashtop e parando para usar os Serviços.
Para subscrições pagas da Splashtop via my.splashtop.com, Podes rescindir a tua subscrição iniciando sessão na tua conta Splashtop em my.splashtop.com, clicando no separador “Assinaturas” em “Informações da Conta” e desligando a renovação automática. A tua subscrição não vai mais renovar automaticamente e a tua conta não será cobrada automaticamente no final do teu período de subscrição atual. Os Produtos que compraste permanecerão utilizáveis até ao final do período de subscrição atual.
Para subscrições da Splashtop adquiridas através de pessoal de vendas da Splashtop (não compradas diretamente por si em my.splashtop.com), Você pode cancelar a sua subscrição fornecendo um aviso escrito de sua intenção de não renovar, na forma estabelecida na Secção 15(e) aqui, enviado não mais tarde de trinta (30) dias antes da renovação automática. Reduções nas quantidades de licenças ou níveis de serviço para subscrições também devem ser solicitadas por escrito pelo menos trinta (30) dias antes da renovação. Se não for fornecido aviso atempado, as quantidades existentes serão renovadas sem alterações.
Para o Foxpass, você pode terminar a sua subscrição notificando a Splashtop da não renovação pelo menos trinta (30) dias antes do término do termo de assinatura atual, de acordo com a Seção 15(e) aqui presente. Reduções nas quantidades de licenças ou nos níveis de serviço para subscrições também devem ser solicitadas por escrito pelo menos trinta (30) dias antes da renovação. Se não for fornecido aviso atempado, as quantidades existentes serão renovadas sem alterações.
A Splashtop pode rescindir imediatamente estes Termos e a tua subscrição, licença e direito aos Serviços se (i) infringir estes Termos; (ii) Você, como entidade legal, declarar falência, estiver envolvido em qualquer processo de falência ou estiver insolvente de outra forma; ou (iii) a Splashtop decidir, a seu exclusivo critério, descontinuar a oferta dos Serviços, caso em que a Splashtop te deverá notificar-te antecipadamente, sempre que possível, e fornecer-te com planos ou opções alternativos para minimizar qualquer inconveniente que possa ser causado por essa rescisão. A Splashtop não será responsável por quaisquer danos resultantes do término destes Termos conforme previsto neste documento. Após o término destes Termos: (a) todos os direitos de licença concedidos ao abrigo do presente Contrato cessarão automaticamente sem aviso prévio; e (b) interromperá imediatamente todo o acesso e uso dos Serviços e destruirá o Software e a Documentação, e todas as cópias dos mesmos.
As secções 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 15 sobreviverão à expiração ou rescisão destes Termos em pleno vigor e efeito.
Em caso de rescisão, o pagamento pelos Serviços já prestados a Você não será reembolsado ou revertido. Os valores faturados pela Splashtop antes da rescisão em conexão com os Serviços fornecidos a Você sob estes Termos sobreviverão à rescisão e serão pagáveis por Você no momento da rescisão.
10. ISENÇÃO DE GARANTIAS
Os Serviços, o Software, quaisquer atualizações dos mesmos, qualquer Documentação e informação são fornecidos “no estado em que se encontram”, sem garantia de qualquer tipo. A Splashtop, em nome de si mesma e de seus licenciadores, se isenta de todas as garantias, expressas, implícitas, estatutárias ou de outra forma, decorrentes de ou em conexão com estes termos e qualquer amostra, especificação ou proposta fornecida pela Splashtop, incluindo, mas não se limitando a, as garantias de comercialização, adequação para um propósito específico e não violação de direitos de terceiros. A Splashtop não garante a precisão, integridade, qualidade satisfatória dos Serviços ou que os Serviços estarão livres de defeitos, serão executados sem erros ou de maneira ininterrupta, atenderão aos Seus requisitos, estarão livres de vírus ou que a Splashtop corrigirá todos os erros que possam surgir. Você entende e concorda que qualquer material ou dado baixado ou obtido de outra forma através do uso dos Serviços é feito por Sua conta e risco e que Você será o único responsável por qualquer dano ao seu sistema de computador ou perda de dados que resulte do download de tal material e/ou dados.
11. LIMITE DE RESPONSABILIDADE
A responsabilidade da Splashtop por falhar com atribuições (em holandês “toerekenbare tekortkoming”) de realizar o acordo, qualquer ato ilícito (em holandês “onrechtmatige daad”) ou de outra forma está excluída na medida do permitido por um estado de direito obrigatório ou peremptório.
Não obstante o que precede, na eventualidade de a Splashtop ser responsável por danos de acordo com um Estado de direito obrigatório ou peremptório, como resultado de falha atribuível (em holandês “toerekenbare tekortkoming”) de executar o acordo, qualquer ato ilícito (em holandês “onrechtmatige daad”), ou de outra forma, a responsabilidade total e agregada de Splashtop, os seus licenciadores ou fornecedores estão limitados a apenas danos diretos e aos valores totais pagos ao Splashtop dos Serviços no período de doze (12) meses que precede as circunstâncias que deram origem à reclamação em questão.
Danos diretos significam apenas:
a. danos patrimoniais (“zaakschade”);
b. despesas razoáveis em que terás de incorrer para que o desempenho da Splashtop esteja em conformidade com estes Termos, a menos que o acordo seja rescindido (“ontbonden”) por, ou em nome de, Tu;
c. despesas razoáveis incorridas por ti para determinar a causa e o alcance dos danos, na medida em que a determinação esteja relacionada com danos diretos; e
d. despesas razoáveis incorridas para prevenir ou mitigar danos, na medida em que estejam relacionadas com danos diretos.
A responsabilidade da Splashtop por danos que não sejam danos diretos, decorrentes de, ou em conexão com estes Termos, como, mas não se limitando a, perda indireta, perda consequente, perda e/ou dano de dados, perda de lucros e perda de receita, perda de negócios, perda de economias ou qualquer outra perda financeira similar ou perda de boa vontade ou reputação, danos resultantes de reclamações de terceiros ou outros danos incidentais, indiretos, punitivos ou exemplares de qualquer tipo, são excluídos.
As limitações mencionadas nos parágrafos anteriores deste artigo não se aplicam se o dano ou lesão for resultado de atos ou omissões intencionais ou negligência grave da Splashtop.
Qualquer reclamação por danos contra a Splashtop cessará doze (12) meses após a primeira ocorrência da reclamação.
12. INDENIZAÇÃO
Você concorda, por Suas próprias custas, em indenizar, defender e eximir a Splashtop e suas afiliadas, funcionários, executivos, diretores, proprietários, provedores de informações, agentes, licenciados e licenciadores (as "Partes Indenizadas") de responsabilidades, reclamações, custos, incluindo honorários advocatícios razoáveis, incorridos pelas Partes Indenizadas em conexão com qualquer demanda, reclamação, ação ou perda resultante de (a) qualquer violação por Você destes Termos ou reclamações decorrentes da Sua Conta Splashtop; (b) qualquer fraude ou manipulação da Sua parte; (c) uma reivindicação, ação ou alegação de violação de terceiros com base em informações, dados, arquivos ou outro conteúdo enviado por Você; ou (d) quaisquer reclamações de fraude no cartão de crédito com base em qualquer informação divulgada por Você. Você concorda em envidar os melhores esforços para cooperar com a Splashtop na defesa de qualquer demanda, reivindicação ou ação. A Splashtop reserva-se o direito de assumir a defesa exclusiva de qualquer assunto sujeito a indenização da Sua parte às próprias custas da Splashtop.
13. USO DE ALTO RISCO
Você reconhece que os Serviços não são projetados ou destinados ao acesso e/ou uso em ou durante atividades de alto risco e não devem ser usados em conexão com qualquer sistema no qual o mau funcionamento possa resultar em ferimentos pessoais, morte ou danos à propriedade, ambiente ou negócios. Sem limitar o acima exposto, os Serviços não devem ser usados em conexão com nenhum sistema de suporte de vida. A Splashtop e seus licenciadores renunciam expressamente a qualquer garantia expressa ou implícita de adequação a tais fins. Você concorda em isentar a Splashtop e seus executivos, diretores, funcionários, afiliados e licenciadores de quaisquer reivindicações ou perdas resultantes de qualquer um dos usos anteriores dos Serviços.
14. PAGAMENTOS E RESPONSABILIDADE FISCAL
Sua aceitação destes Termos constitui seu acordo em efetuar pagamentos pontuais devidos à Splashtop, incluindo, quando aplicável, todos e quaisquer impostos, taxas e taxas. Salvo indicação em contrário, todos os preços e taxas mostrados pela Splashtop não incluem impostos e taxas regulatórias. Quando aplicável, impostos e taxas regulatórias serão cobrados nas faturas emitidas eletronicamente pela Splashtop de acordo com as leis e regulamentos locais. A Splashtop, a seu exclusivo critério, calculará o valor dos impostos devidos. Os impostos e as taxas regulatórias cobrados podem ser alterados sem aviso prévio.
A Splashtop reserva-se o direito de determinar os preços dos Serviços Splashtop com base na localização geográfica do utilizador ou na utilização real dos Serviços. O preço pode variar consoante o local. O local de compra deve corresponder ao local onde o utilizador reside fisicamente e onde os Serviços serão principalmente utilizados e implementados. a Splashtop reserva-se o direito de verificar a Tua localização. Se for determinado que o preço foi incorretamente aplicado à Tua compra dos Serviços Splashtop, seja por erro ou como resultado da Tua conduta, o Teu preço para os Serviços Splashtop será atualizado em conformidade e todos os montantes que deveriam ter sido devidos ao abrigo do preço padrão serão imediatamente devidos e pagáveis no prazo de trinta (30) dias após a notificação.
A Splashtop pode suspender ou encerrar os Serviços na Tua conta Splashtop devido a qualquer delinquência de pagamento e concordas em reembolsar a Splashtop por todos os custos e despesas razoáveis incorridos na cobrança de tais montantes delinquentes.
Estornos; Reversões de Pagamento; Ajustes de Prazo. Se qualquer pagamento pelos Serviços estiver sujeito a uma Reversão de Pagamento, então (a) o período de subscrição (ou parte dele) associado a tal pagamento será considerado não pago e poderá ser tratado pela Splashtop como um Período de Acesso Não Pago, e (b)
a Splashtop poderá, a seu exclusivo critério, suspender, restringir ou cancelar o acesso aos Serviços associados à Conta Splashtop impactada.
Se Você posteriormente adquirir, renovar ou reativar uma assinatura (incluindo através de um método ou canal de pagamento diferente) após uma Reversão de Pagamento, Você autoriza a Splashtop a aplicar parte ou a totalidade do Período de Acesso Não Pago contra a nova ou renovada assinatura, incluindo reduzindo o comprimento do termo da assinatura e/ou ajustando a data de renovação aplicável para contabilizar tal acesso não pago anterior. Você reconhece e concorda que qualquer ajuste desse tipo destina-se a contabilizar o acesso não pago anterior e não constitui uma taxa, penalidade ou sobrecarga.
15. GERAL
a. Estes Termos constituem o acordo inteiro entre Tu e a Splashtop relativo ao teu uso dos Serviços e ao aceitar estes Termos, reconheceste expressamente que estes Termos substituem quaisquer acordos, comunicações e/ou entendimentos, anteriores ou contemporâneos, escritos ou orais, relativos à tua utilização dos Serviços. A Splashtop não será vinculada por qualquer prestação de qualquer ordem de compra, recibo, aceitação, confirmação, correspondência, ou de outra forma, independentemente de estes Termos serem omissos sobre o assunto, em qualquer circunstância, a menos que a Splashtop concorde expressamente com a disposição num documento escrito e executado.
b. Se alguma disposição destes Termos for considerada inválida, ilegal ou inexequível, tal disposição será aplicada na extensão máxima permitida por lei e as restantes disposições não serão afetadas e tal disposição inválida será substituída pelo Splashtop por outra disposição que, sendo válida em todos os aspectos, terá um efeito o mais próximo possível do da disposição substituída.
c. Estes Termos serão exclusivamente regidos e interpretados de acordo com as leis dos Países Baixos. Todas as controvérsias, disputas ou reclamações decorrentes ou relacionadas com o Acordo ou a violação do mesmo que não tenham sido resolvidas amigavelmente pelas partes serão exclusiva e finalmente resolvidas pelo tribunal civil competente de Amesterdão, Países Baixos, salvo disposição em contrário por lei obrigatória.
d. Não podes ceder ou transferir estes Termos ou quaisquer direitos ou obrigações ao abrigo destes Termos. Qualquer cessão ou transferência das presentes condições efectuada em violação dos termos das presentes condições será nula e sem efeito. Sem prejuízo do que precede, as presentes Condições serão vinculativas e reverterão em benefício dos respectivos sucessores e cessionários autorizados das partes. A Splashtop pode atribuir os seus direitos ao abrigo destes Termos às suas afiliadas e a qualquer sucessor por meio de fusão, aquisição, consolidação, reorganização ou venda da totalidade ou substancialmente da totalidade ou substancialmente da totalidade dos seus ativos relacionados com estes Termos, sem ação da tua parte, caso em que as referências ao Splashtop aqui contidas serão consideradas como referentes ao cessionário.
e. Avisos da Splashtop para si podem ser enviados para o endereço de email fornecido por si durante o processo de registo online, ou por qualquer outro meio que a Splashtop determinar à sua discrição que seja razoavelmente provável que chegue à sua atenção. Todos os avisos por si à Splashtop relativos a estes Termos deverão ser por escrito e entregues (i) por email para legal@splashtop.com ou outro endereço de email designado pela Splashtop para avisos legais, ou (ii) por transportadora expressa ou correio registado para o endereço da Splashtop aqui mencionado. Não obstante o anterior, qualquer aviso de não renovação ou redução de quantidades de licença deverá ser entregue por email para sales@splashtop.com. Os avisos serão considerados dados após o reconhecimento de recebimento da Splashtop se enviados por email, ou após entrega confirmada se enviados por transportadora expressa ou correio registado.
f. Você concorda em não iniciar ou participar de nenhuma ação coletiva contra a Splashtop ou qualquer um de seus funcionários ou afiliados. Você concorda que não trará uma reclamação nos termos destes Termos mais de dois (2) anos após o vencimento ou a rescisão destes Termos. Nenhuma renúncia de qualquer disposição ou consentimento para qualquer ação da Splashtop constituirá uma renúncia de qualquer outra disposição ou consentimento para qualquer outra ação, seja ou não semelhante. Nenhuma renúncia ou consentimento da Splashtop constituirá uma renúncia ou consentimento contínuos, exceto na medida especificamente estabelecida pela Splashtop por escrito.
g. Reconhece que o Splashtop pode fornecer software, soluções e serviços a terceiros, incluindo concorrentes de ti, que são iguais ou semelhantes ao software, soluções e serviços fornecidos a ti neste momento.
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Última atualização: 15 de abril de 2026