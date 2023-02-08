Infrastructure Providers and Subprocessors

Provedores de Infraestrutura e Subprocessadores
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Este documento descreve o ambiente de infraestrutura, sub-processadores e certas outras entidades (“Fornecedores”) relevantes para os serviços da Splashtop onde esses Fornecedores processam dados pessoais em nome da Splashtop em apoio à prestação dos Serviços pela Splashtop ao Cliente (esses dados, “Dados do Cliente”). Fornecedores de Infraestrutura e Sub-processadores da Splashtop O seguinte descreve as entidades legais envolvidas na entrega do serviço e armazenamento de Dados do Cliente pela Splashtop para os Serviços:
Amazon Web Services Inc.
googlar
Oracle Corporation
O seguinte descreve as entidades legais envolvidas no processamento de Dados do Cliente pela Splashtop para os Serviços:
Salesforce.com
ZENDESK
Intercom.io
Microsoft Corporation
HubSpot
RingCentral
Zoom
Osano
Snowflake
Rightwave
OpenAI
Esta política foi atualizada pela última vez a 10 de abril de 2026.