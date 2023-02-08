Infrastructure Providers and Subprocessors

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Provedores de Infraestrutura e Subprocessadores

Esse documento foi originalmente escrito em inglês e pode ter sido traduzido para diferentes idiomas. Em caso de conflitos entre a versão em inglês e suas traduções, a versão em inglês sempre prevalecerá.

Este documento descreve o ambiente de infraestrutura, sub-processadores e certas outras entidades (“Fornecedores”) relevantes para os serviços da Splashtop onde esses Fornecedores processam dados pessoais em nome da Splashtop em apoio à prestação dos Serviços pela Splashtop ao Cliente (esses dados, “Dados do Cliente”). Fornecedores de Infraestrutura e Sub-processadores da Splashtop O seguinte descreve as entidades legais envolvidas na entrega do serviço e armazenamento de Dados do Cliente pela Splashtop para os Serviços:

  • Amazon Web Services Inc.

  • googlar

  • Oracle Corporation

O seguinte descreve as entidades legais envolvidas no processamento de Dados do Cliente pela Splashtop para os Serviços:

  • Salesforce.com

  • ZENDESK

  • Intercom.io

  • Microsoft Corporation

  • HubSpot

  • RingCentral

  • Zoom

  • Osano

  • Snowflake

  • Rightwave

  • OpenAI

Esta política foi atualizada pela última vez a 10 de abril de 2026.

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