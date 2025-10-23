Termos de Serviço
Esse documento foi originalmente escrito em inglês e pode ter sido traduzido para diferentes idiomas. Em caso de conflitos entre a versão em inglês e suas traduções, a versão em inglês sempre prevalecerá.
Estes termos aplicam-se a clientes na nossa região de serviço Global (utilizando my.splashtop.com, my.vault.splashtop.com, [YOUR COMPANY NAME].us.ssw.splashtop.com, console.foxpass.com, console.foxpass.eu e/ou console.au.foxpass.com). Os Termos de Serviço na UE aplicam-se a clientes que utilizam a nossa região de serviço na UE (utilizando my.splashtop.eu, eu.vault.splashtop.com e/ou [YOUR COMPANY NAME].eu.ssw.splashtop.com).
Estes Termos de Serviço (“Termos”) entre você (definido abaixo) e Splashtop (definido abaixo) descrevem os termos e condições do seu uso dos Serviços da Splashtop (definido abaixo). AO COMPLETAR O PROCESSO DE ACEITAÇÃO ELETRÔNICA, VOCÊ AFIRMA QUE (i) TEM PELO MENOS 18 ANOS OU MAIS E (ii) LEU, ENTENDEU E CONCORDA EM FICAR VINCULADO A TODOS ESTES TERMOS. SE VOCÊ ESTIVER A ENTRAR NESTES TERMOS EM NOME DE UMA EMPRESA OU OUTRA ENTIDADE JURÍDICA, VOCÊ DECLARA TER AUTORIDADE PARA VINCULAR TAL EMPRESA OU OUTRA ENTIDADE JURÍDICA A ESTES TERMOS, CASO EM QUE OS TERMOS "VOCÊ" OU "SEU" AQUI DEFINIDOS REFERIR-SE-ÃO A TAL ENTIDADE. SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM TODOS OS TERMOS, NÃO PROSSIGA NO PROCESSO DE ACEITAÇÃO ELETRÔNICA E O SEU PROCESSO DE REGISTO SERÁ DESCONTINUADO.
A Splashtop reserva-se o direito, exercido a seu exclusivo critério, de modificar, adicionar ou excluir partes destes Termos de tempos em tempos sem aviso prévio a você, e você concorda ainda em ficar vinculado por tais Termos modificados. A versão mais recente dos Termos pode ser vista em https://www.splashtop.com/legal/terms-of-service.
1. DEFINIÇÕES
“Afiliada” significa qualquer entidade, agora ou no futuro, que direta ou indiretamente, através de um ou mais intermediários, controla, é controlada por, ou está sob controle comum com a Splashtop, incluindo mas não se limitando à Foxpass Inc. Para os efeitos desta definição, "controle" significa a posse direta ou indireta do poder para dirigir ou causar a direção da gestão e políticas de uma entidade, seja através da propriedade de valores mobiliários com direito de voto, por contrato ou de outra forma. Uma entidade será considerada uma "Afiliada" apenas enquanto essa entidade cumprir a definição acima mencionada.
“Documentação” significa quaisquer materiais eletrônicos ou impressos disponibilizados para acompanhar o Software e/ou Serviços que fornecem instruções para instalação, operação, manutenção e uso, conforme atualizado de tempos em tempos pela Splashtop.
“Direitos de Propriedade Intelectual” significa todos os direitos de propriedade intelectual ou direitos proprietários semelhantes, incluindo (a) direitos de patentes e modelos de utilidade, (b) direitos de autor e direitos de base de dados, (c) marcas registadas, nomes comerciais, nomes de domínio e 'trade dress' e a boa vontade associada a estes, (d) segredos comerciais, (e) 'mask works', e (f) direitos de design industrial; em cada caso, incluindo quaisquer registos de, aplicações para registo e renovações e extensões de, qualquer dos anteriores em qualquer jurisdição no mundo.
"Utilizador Licenciado" significa um indivíduo com uma licença de lugar válida para a linha de produtos Splashtop Personal, Splashtop Business, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, a linha de produtos Mirroring360, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault ou Foxpass. A linha de produtos Splashtop Business inclui atualmente o Splashtop Remote Access, o Splashtop Remote Support, o Splashtop SRS Premium e o Splashtop Enterprise (coletivamente, os "Produtos Splashtop Business"). A linha de produtos Mirroring360 inclui atualmente o Mirroring360 e o Mirroring360 Pro (coletivamente, os "Produtos Mirroring360").
“Código Malicioso” significa vírus, worms, bombas-relógio, cavalos de Troia e outros códigos, ficheiros, scripts, agentes ou programas nocivos ou maliciosos.
“Software de Código Aberto” significa todo o software que está disponível sob a GNU Affero General Public License (AGPL), GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), Mozilla Public License (MPL), Apache License, BSD licenses, ou qualquer outra licença aprovada pela Open Source Initiative (www.opensource.org).
“Reversão de Pagamento” significa qualquer reversão de fundos para uma transação relacionada aos Serviços, incluindo, mas não se limitando a, um estorno, disputa de pagamento, reversão, cancelamento ou reembolso que resulte em a Splashtop não receber ou não reter o montante de pagamento aplicável.
“Serviços” refere-se aos serviços e ao Software relacionado fornecido pela Splashtop ou por qualquer Afiliada da Splashtop a Ti ao abrigo destes Termos, incluindo Splashtop Personal, os Produtos Splashtop Business, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, os Produtos Mirroring360, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault ou Foxpass. Os Serviços também incluirão quaisquer serviços padrão de suporte e manutenção oferecidos pela Splashtop ou suas Afiliadas ao abrigo destes Termos.
“Software” significa determinadas aplicações de software, apenas em formato de código objeto, que são necessárias para que você use os Serviços e licenciadas a Ti sujeitas a estes Termos.
“Splashtop” significa Splashtop Inc., seus Afiliados conforme definidos aqui, e seus sucessores e cessionários.
“Conta Splashtop” significa uma conta de utilizador criada com a Splashtop que te identifica de forma única com um nome de utilizador e senha.
“Software de Terceiros” refere-se a certos softwares que a Splashtop licencia de terceiros e fornece a Ti em conexão com os Serviços e incorporados no Software.
“Período de Acesso Não Pago” significa qualquer período de acesso aos Serviços que corresponda a um Estorno de Pagamento.
“Tu, Ti ou Teu” refere-se a ti como Utilizador Licenciado ou empregado ou agente de uma entidade jurídica que está autorizado a representar e vincular legalmente essa entidade aos presentes Termos.
2. REGISTO ONLINE (As subsecções a. e b. abaixo não se aplicam ao Splashtop On-Prem)
Para usar os Serviços, pode ser necessário concluir o processo de registro online, incluindo a Sua aceitação eletrônica destes Termos. A Splashtop pode rejeitar um registro online feito por Você a nosso exclusivo critério e não é obrigada a fornecer um motivo para sua rejeição.
a. Dados de Registo. Como parte do processo de registo online para uma conta Splashtop, Splashtop irá recolher certas informações limitadas sobre Ti ("Dados de Registo"). Todos os Dados de Registo fornecidos por Ti devem ser actuais, completos e precisos, sendo o Utilizador o único responsável pela atualização dos Dados de Registo, conforme necessário. A Splashtop pode terminar todos os direitos de acesso, receber, usar e licenciar os Serviços se (i) a Splashtop descobrir que qualquer um dos Teus Dados de Registo está incompleto, impreciso ou não atualizado, ou (ii) a Splashtop determinar, a seu exclusivo critério, que não és o utilizador apropriado dos Serviços.
b. Palavras-passe. Exceto para o Splashtop Secure Workspace e Splashtop Vault, como parte do processo de registo online, tens de usar o Teu endereço de e-mail como nome de utilizador e escolher uma palavra-passe para aceder à Tua conta Splashtop. O utilizador é inteiramente responsável por manter a confidencialidade da Sua palavra-passe e concorda em salvaguardar cuidadosamente todas as suas palavras-passe. Tu és o único responsável por todas e quaisquer actividades que ocorram na Tua conta Splashtop e concordas em notificar imediatamente a Splashtop de qualquer uso não autorizado da Tua conta Splashtop ou qualquer outra quebra de segurança. Além disso, Tu és o único responsável por obter o consentimento dos seus utilizadores antes de recolher, transmitir ou transferir qualquer conteúdo dos seus dispositivos através dos Serviços. A Splashtop não será responsável por qualquer perda que possas incorrer como resultado de um terceiro usar a Tua conta Splashtop, com ou sem o Teu conhecimento. Podes ser responsabilizado por perdas incorridas pela Splashtop ou outra parte devido a terceiros que usem a Tua conta Splashtop, com ou sem o Teu conhecimento, ou a Tua falha em cumprir os termos estabelecidos nesta secção.
c. Segurança. A Splashtop usará esforços comercialmente razoáveis para manter salvaguardas administrativas, físicas e técnicas apropriadas para proteção da segurança, confidencialidade e integridade dos Dados de Registo. Não obstante o acima exposto, reconheces que, não obstante quaisquer precauções de segurança implantadas pela Splashtop, o uso ou conexão com a Internet oferece a oportunidade para terceiros não autorizados contornarem tais precauções e obterem acesso ilegal aos Serviços e Dados de Registro. A Splashtop não pode e não garante a privacidade, segurança, integridade ou autenticidade de qualquer informação transmitida ou armazenada em qualquer sistema ligado ou acessível através da Internet ou de outra forma ou que tais precauções de segurança serão adequadas ou suficientes.
d. Subscrição para utilização do Software. Quando te inscreves para usar os Serviços, estás a concordar com os Termos de Venda do Splashtop, que podem ser vistos em
(1) https://www.splashtop.com/legal/terms-of-sale para Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault ou Foxpass; ou
(2) https://www.mirroring360.com/terms/sale para Produtos Mirroring360.
e. Ofertas de teste e promocionais. De tempos a tempos, o Splashtop pode oferecer certas ofertas de teste e/ou promocionais. A Splashtop reserva-se o direito de modificar ou descontinuar qualquer teste ou oferta promocional à sua inteira discrição e sem aviso prévio. Quaisquer ofertas experimentais ou promocionais estão limitadas a uma (1) por cliente e não podem ser combinadas com quaisquer outras ofertas.
3. PAGAMENTOS E OBRIGAÇÕES FISCAIS
A Tua aceitação destes Termos constitui o Teu acordo em fazer o(s) pagamento(s) atempado(s) devidos à Splashtop incluindo, quando aplicável, todos e quaisquer impostos estatais e locais, deveres e taxas. Salvo indicação em contrário, todos os preços e taxas apresentados pelo Splashtop não incluem impostos e taxas regulamentares. Quando aplicável, serão cobrados impostos e taxas regulamentares nas facturas emitidas eletronicamente pela Splashtop, de acordo com as leis e regulamentos locais. A Splashtop, a seu exclusivo critério, calculará o montante dos impostos devidos. Os impostos e as taxas regulamentares cobrados podem ser alterados sem aviso prévio.
A Splashtop cobra imposto sobre vendas nos seguintes estados: AZ, CO, CT, DC, GA, HI, KY, LA, MA, MD, MI, NJ, NM, NY, NC, OH, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WI & WV.
Isenções fiscais. Se estás isento de quaisquer impostos ou taxas, serás responsável por fornecer à Splashtop todos os certificados de isenção fiscal apropriados e/ou outra documentação satisfatória para as autoridades fiscais aplicáveis para substanciar tal status de isenção. A Splashtop reserva-se o direito de rever e validar a documentação de isenção fiscal.
Pagamento de Impostos e Taxas. Irás pagar à Splashtop todos os impostos e taxas aplicáveis. És o único responsável por pagar quaisquer e todos os impostos e taxas devidos como resultado da prestação dos Serviços da Splashtop para Ti. Se fores obrigado a pagar quaisquer impostos e taxas, deves pagar tais valores sem redução ou compensação nos valores a pagar à Splashtop aqui especificados e pagarás e suportarás tal valor adicional, conforme necessário para garantir que a Splashtop receba o valor total do pagamento exigido como se nenhuma tal redução ou compensação fosse necessária.
Determinação de impostos. A determinação de impostos é principalmente baseada no local onde você estabeleceu o seu negócio, ou para indivíduos onde esse indivíduo reside permanentemente. A Splashtop reserva-se o direito de cruzar este local com outras evidências disponíveis para validar se a sua localização é precisa. No caso de a sua localização ser imprecisa, a Splashtop reserva-se o direito de cobrar quaisquer impostos e taxas em atraso.
A Splashtop reserva-se o direito de determinar os preços dos Serviços Splashtop com base na localização geográfica do utilizador ou na utilização real dos Serviços. O preço pode variar consoante o local. O local de compra deve corresponder ao local onde o utilizador reside fisicamente e onde os Serviços serão principalmente utilizados e implementados. a Splashtop reserva-se o direito de verificar a Tua localização. Se for determinado que o preço foi incorretamente aplicado à Tua compra dos Serviços Splashtop, seja por erro ou como resultado da Tua conduta, o Teu preço para os Serviços Splashtop será atualizado em conformidade e todos os montantes que deveriam ter sido devidos ao abrigo do preço padrão serão imediatamente devidos e pagáveis no prazo de trinta (30) dias após a notificação.
A Splashtop pode suspender ou encerrar os Serviços na Tua conta Splashtop devido a qualquer delinquência de pagamento e concordas em reembolsar a Splashtop por todos os custos e despesas razoáveis incorridos na cobrança de tais montantes delinquentes.
Estornos; Reversões de Pagamento; Ajustes de Prazo. Se qualquer pagamento pelos Serviços estiver sujeito a uma Reversão de Pagamento, então (a) o período de subscrição (ou parte dele) associado a esse pagamento será considerado não pago e poderá ser tratado pela Splashtop como um Período de Acesso Não Pago, e (b)
a Splashtop poderá, a seu exclusivo critério, suspender, restringir ou cancelar o acesso aos Serviços associados à Conta Splashtop impactada.
Se posteriormente adquirir, renovar ou reativar uma assinatura (incluindo através de um método de pagamento ou canal diferente) após um Estorno de Pagamento, autoriza a Splashtop a aplicar parte ou a totalidade do Período de Acesso Não Pago à nova ou renovada assinatura, incluindo pela redução da duração do prazo da assinatura e/ou ajuste da data de renovação aplicável para contabilizar esse acesso anterior não pago. Reconhece e concorda que qualquer ajuste dessa natureza destina-se a contabilizar o acesso anterior não pago e não constitui uma taxa, penalização ou sobretaxa.
4. CONTRATO DE LICENÇA DE UTILIZADOR FINAL
Estes termos de licença de utilizador final concedem-te um direito e licença para usar o Software sob certos limites, restrições, termos e condições (“EULA”). Concordas em estar vinculado por este EULA antes de usar o Software.
a. Concessão de Licença. Você é concedido uma licença não transferível, não sublicenciável, não exclusiva para usar o Software e a Documentação, sujeito à sua total conformidade com esta Secção 4.
b. Uso Comercial. Os Produtos Business da Splashtop, o Splashtop Classroom, o Splashtop On-Prem e os Produtos Mirroring360 estão totalmente licenciados para uso comercial num ambiente profissional. O Splashtop Personal é apenas para uso não comercial, ou seja, usá-lo para aceder aos seus computadores pessoais para finalidades não relacionadas com o trabalho. O Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault e Foxpass podem ser licenciados para uso comercial ou não comercial.
c. Restrições de Software. Você não deve, direta ou indiretamente, nem deve permitir ou causar que qualquer outra pessoa: (i) total ou parcialmente, copie, reproduza, transfira, crie trabalhos derivados, traduza, faça engenharia reversa, desmonte, decompile ou de qualquer outra forma tente obter o código fonte ou as ideias ou algoritmos subjacentes do Splashtop; (ii) altere, modifique ou crie trabalhos derivados baseados no Software, ou remova qualquer parte dele; (iii) remova, altere, cubra ou ofusque quaisquer avisos de direitos autorais ou outros avisos de direitos proprietários colocados ou incorporados pela Splashtop no Software ou na Documentação; (iv) venda, revenda, alugue, ceda, empréste, distribua, atribua ou de outra forma transfira seus direitos de uso do Software ou da Documentação ou os utilize para compartilhamento comercial de tempo, aluguel, uso de bureau de serviços ou qualquer outra forma de uso em benefício de qualquer pessoa ou entidade que não Você; (v) use o Software ou qualquer componente dele para qualquer propósito ilegal; ou (vi) use o Software ou a Documentação, ou qualquer componente dele, para ativar dispositivos de contorno de proteção de direitos autorais ou para violar ou contornar de qualquer forma qualquer esquema de proteção de conteúdo, política de cópia ou direitos autorais de conteúdo; (vii) publique ou divulgue a terceiros qualquer avaliação dos Serviços sem o consentimento prévio por escrito da Splashtop; (viii) utilize os Serviços para qualquer outro propósito que não o seu propósito pretendido; (ix) interfira ou interrompa a integridade ou o desempenho dos Serviços; (x) introduza qualquer Software de Código Aberto nos Serviços; (xi) tente obter acesso não autorizado aos Serviços ou a sistemas ou redes relacionados; (xii) use, licencie ou acesse os Serviços, Software ou Documentação se Você (ou qualquer dos seus Usuários) for um concorrente direto da Splashtop, ou para o propósito de monitorar a disponibilidade, desempenho ou funcionalidade dos Serviços ou do Software, ou para benchmarking, análise competitiva ou quaisquer outros propósitos competitivos; ou (xiii) use os Serviços, Software ou Documentação para armazenar ou transmitir material infrator, ilegal, difamatório ou tortuoso, ou material que viole os direitos de qualquer terceiro, incluindo direitos de privacidade ou de propriedade intelectual.
d. Restrições de Serviço. Ao usar os Serviços, concorda em não permitir, e não permitir que nenhum dos seus usuários (i) use os Serviços em violação de quaisquer leis ou regulamentos aplicáveis, (ii) transmita qualquer material que possa violar ou infringir a propriedade intelectual, privacidade ou outros direitos de qualquer terceiro, (iii) recolha ou armazene informações de um terceiro sem o seu consentimento, (iv) use os Serviços de uma forma que possa causar danos ou perturbações à rede Splashtop, Contas Splashtop ou outros serviços Splashtop ou (v) use os Serviços para enviar qualquer spam, malware ou qualquer conteúdo fraudulento, obsceno ou ilegal.
e. Limitações de Uso*. Concordas em cumprir o seguinte termo aplicável enquanto utilizas os respectivos Serviços:
(i) Para Splashtop Personal, o número total de Splashtop Streamers que estão logados com a Tua Conta Splashtop não deve exceder cinco (5). Splashtop Personal também está restrito apenas para uso não comercial, conforme a Seção 4(b) acima.
(ii) Para os Produtos Splashtop Business:
a. Splashtop Business Access - 2 computadores por licença de posto de utilizador para o Splashtop Business Access Solo, 10 computadores por licença de posto de utilizador para o Splashtop Business Access Pro e 10 computadores por licença de posto de utilizador para o Splashtop Business Access Performance. O número de utilizadores é limitado pelo número de licenças de lugares de utilizador.
b. Splashtop Remote Support – o número de computadores é limitado pelo pacote que subscreveste.
A licença de Splashtop Remote Support é para técnicos e pessoal de TI darem suporte remoto aos seus e outros computadores dos utilizadores.
Remote Support Basic, Remote Support Plus e Remote Support AEM não incluem acesso a utilizadores secundários.
Remote Support Premium inclui acesso de usuário secundário limitado.
Splashtop Remote Support AEM - Software Patch é alimentado pelo Chocolatey para Windows e Homebrew para macOS. Os utilizadores de Windows podem estar sujeitos a limitações de uso e outras restrições, incluindo limites de taxa. Por favor, consulte os Termos Legais da Chocolatey (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) e Declaração de Isenção de Responsabilidade de Pacotes (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) para mais detalhes. A Splashtop não assumirá qualquer responsabilidade por alterações, incluindo danos de qualquer tipo, que possam resultar do add-on Software Patch.
c. Splashtop SOS – o número de computadores é limitado pelo pacote que Você assinou. O número de usuários é limitado pelo número de licenças.
d. Splashtop SOS+ – O Software Patch é alimentado pelo Chocolatey para Windows e pelo Homebrew para macOS. Os utilizadores do Windows podem estar sujeitos a limitações de utilização e outras restrições, incluindo limites de tarifas. Por favor, consulte os Termos Legais da Chocolatey (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) e Isenção de Responsabilidade de Pacotes (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) para mais detalhes. A Splashtop não assumirá qualquer responsabilidade por alterações, incluindo danos de qualquer tipo, que possam resultar do complemento do Patch de Software.
e. Splashtop Enterprise (Cloud) – limites em técnicos, utilizadores, computadores e concorrência estão sujeitos ao plano específico que subscreveu. O Software Patch é alimentado pela Chocolatey para Windows e pela Homebrew para macOS. Os utilizadores de Windows podem estar sujeitos a limitações de uso e outras restrições, incluindo limites de taxa. Por favor, consulte os Termos Legais da Chocolatey (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) e a Isenção de Responsabilidade dos Pacotes (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) para mais detalhes. A Splashtop não assumirá qualquer responsabilidade por alterações, incluindo danos de qualquer tipo, que possam resultar do add-on Software Patch.
(iii) Para o Splashtop Classroom, o número total de Streamers Splashtop que estão conectados com a tua conta Splashtop não deve exceder dez (10).
(iv) Para o Splashtop On-Prem, o uso dos Serviços é limitado ao plano particular ao qual você subscreveu.
(v) Para Produtos Mirroring360, o número máximo do software Mirroring360 implementado nos computadores é limitado pelo número de licenças que subscreveu.
(vi) Para Foxpass, os Serviços são adquiridos como assinaturas de utilizador e esse uso é limitado ao número de utilizadores especificado no formulário de pedido aplicável. Assinaturas de utilizador são apenas para utilizadores designados e não podem ser partilhadas ou usadas por mais de um utilizador, mas podem ser reassinadas a novos utilizadores que substituem os utilizadores anteriores que já não necessitam do uso contínuo dos Serviços.
A Splashtop pode, a seu exclusivo critério, suspender qualquer conta em violação desta disposição ou exigir que compres licenças de lugar adicionais para corrigir qualquer sobrecarga.
f. Software de Terceiros. Certo Software de Terceiros fornecido no ou com o Software está sujeito a vários outros termos e condições impostos pelos licenciadores de tal Software de Terceiros. O teu uso do Software de Terceiros está sujeito a e é regido pelas respetivas licenças de Software de Terceiros, que as licenças pertinentes para tal Software de Terceiros podes visualizar de dentro de tal Software. Qualquer aquisição por ti de tal Software de Terceiros, incluindo qualquer troca de dados entre Ti e qualquer fornecedor de Software de Terceiros, é somente entre Ti e o fornecedor aplicável do Software de Terceiros. A Splashtop não garante, suporta ou assume qualquer responsabilidade por qualquer Software de Terceiros, independentemente de o Software de Terceiros ser ou não designado pela Splashtop como “certificado” ou de outra forma, exceto conforme especificado por escrito num formulário de pedido ou Documentação.
Os Serviços podem conter funcionalidades projetadas para interagir com Software de Terceiros (por exemplo, aplicações do Google, Facebook ou Twitter). Para usar tais funcionalidades, podes ser obrigado a obter acesso a tal Software de Terceiros dos seus fornecedores. Se o fornecedor de qualquer Software de Terceiros deixar de disponibilizar o Software de Terceiros para interoperar com as funcionalidades correspondentes dos Serviços em termos razoáveis, a Splashtop pode deixar de fornecer tais funcionalidades sem aviso prévio, e reconheces que não terás direito a qualquer reembolso, crédito ou outra compensação resultante disso.
A Splashtop pode usar os serviços de uma ou mais terceiras partes para fornecer qualquer parte dos Serviços. Você concorda em cumprir com quaisquer políticas de uso aceitável e outros termos de qualquer fornecedor de Software de Terceiros que sejam fornecidos ou de outra forma disponibilizados para você por meio de tal Software de Terceiros de tempos em tempos.
g. Reserva de Direitos. Exceto conforme expressamente concedido nestes Termos, não são concedidas a Si quaisquer outras licenças, expressas, implícitas ou por impedimento legal. Todos os direitos não concedidos nestes Termos são reservados pela Splashtop.
5. PROTECÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
A Splashtop ou os seus licenciadores mantêm a propriedade de todos os Direitos de Propriedade Intelectual associados aos Serviços, que estão protegidos pelas leis de copyright e outras leis de propriedade intelectual dos Estados Unidos e internacionais, bem como pelas disposições internacionais de comércio. Você reconhece ainda que os Serviços podem conter informações não publicadas e incorporar segredos comerciais valiosos e proprietários da Splashtop e/ou dos seus licenciadores. A Splashtop e/ou os seus licenciadores reservam todos os direitos nos Serviços não expressamente concedidos neste documento. A licença concedida neste âmbito e o Seu direito de usar os Serviços terminam automaticamente se Você violar qualquer parte dos Termos.
6. INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS
“Informações Confidenciais” referem-se a qualquer informação técnica ou comercial não pública da Splashtop incluindo, sem limitação, qualquer informação relacionada aos segredos comerciais ou know-how da Splashtop que sejam designadas como “confidencial”, oralmente ou por escrito, ou que Você sabe ou deve saber que são consideradas confidenciais ou de propriedade da Splashtop. Você concorda em manter as Informações Confidenciais em estrita confidencialidade e não usar Informações Confidenciais, exceto quando expressamente autorizado por estes Termos. Você deve garantir que nenhuma pessoa não autorizada terá acesso às Informações Confidenciais. Não obstante o acima exposto, as Informações Confidenciais não incluirão informações que (i) tornem-se domínio público sem nenhuma violação dos Termos por Você; (ii) sejam desenvolvidas de forma independente por Você sem referência a quaisquer Informações Confidenciais; ou (iii) sejam legalmente divulgadas a Você por um terceiro sem restrições à divulgação.
7. MARCAS REGISTADAS
Reconheces e concordas que o termo Splashtop e outros logótipos e designs relacionados fornecidos aqui (coletivamente, as "Marcas Registadas Splashtop") são marcas registadas exclusivas da Splashtop, registadas nos Estados Unidos e noutros locais, e que não deves usar ou reproduzir as Marcas Registadas Splashtop sem primeiro obter uma licença de marca registada da Splashtop. Todas as outras marcas comerciais e marcas de serviço referenciadas nos Serviços ou no site Splashtop são propriedade exclusiva dos seus respectivos proprietários. Todos os direitos reservados.
8. PRIVACIDADE
O uso que a Splashtop faz de qualquer informação fornecida por Ti, incluindo, sem limitação, Dados de Registo e informações de pagamento, está estabelecido na Política de Privacidade atual da Splashtop, que pode ser encontrada em (1) https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy para Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault e Foxpass; ou (2) https://www.mirroring360.com/privacy para Produtos Mirroring360.
9. ACTUALIZAÇÕES E APOIO
A Splashtop pode, de tempos em tempos, a seu exclusivo critério, e sem qualquer obrigação de o fazer, disponibilizar atualizações para os Serviços através da Internet ou outras fontes. Todas essas atualizações serão consideradas incluídas na definição de Serviços e estarão sujeitas a estes Termos. A Splashtop reserva o direito de cobrar taxas por quaisquer versões futuras ou atualizações dos Serviços. Além disso, a Splashtop também reserva-se o direito de aumentar as taxas dos Serviços com aviso prévio. Será notificado antecipadamente sobre quaisquer alterações nas taxas, incluindo a data de entrada em vigor. Se não cancelar a sua subscrição antes da entrada em vigor das novas taxas, as taxas atualizadas serão aplicadas na próxima renovação dos Serviços.
Se a Splashtop for o seu fornecedor de suporte para os Serviços, pode visitar (1) https://www.splashtop.com/support para Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace ou Splashtop Vault; ou (2) https://www.mirroring360.com/f-a-q para produtos Mirroring360, para utilizar a base de conhecimento online ou contactar a equipa de suporte Splashtop para resolver quaisquer problemas técnicos que possa ter. Para Foxpass, pode enviar um email para help@foxpass.com para suporte técnico padrão. Pode ter também a opção de adquirir separadamente serviços de suporte melhorados ou premium de acordo com um formulário de pedido para tempos de resposta acelerados.
10. DURAÇÃO E RESCISÃO
Estes Termos começam na data da Sua aceitação eletrónica. Estes termos continuam até à rescisão da Sua Conta Splashtop. Você pode rescindir estes Termos a qualquer momento, cancelando a Sua subscrição, removendo o Software e a Documentação do Seu sistema, eliminando a Sua Conta Splashtop e deixando de usar os Serviços.
Para subscrições pagas da Splashtop via my.splashtop.com, Podes rescindir a tua subscrição iniciando sessão na tua conta Splashtop em my.splashtop.com, clicando no separador “Assinaturas” em “Informações da Conta” e desligando a renovação automática. A tua subscrição não vai mais renovar automaticamente e a tua conta não será cobrada automaticamente no final do teu período de subscrição atual. Os Produtos que compraste permanecerão utilizáveis até ao final do período de subscrição atual.
Para subscrições da Splashtop adquiridas através de pessoal de vendas da Splashtop (não compradas diretamente por si em my.splashtop.com), Pode cancelar a sua subscrição comunicando por escrito a sua intenção de não renovar da forma prevista na Secção 16(e) deste documento, enviada o mais tardar trinta (30) dias antes da renovação automática. As reduções nas quantidades de licenças ou nos níveis de serviço das subscrições devem também ser solicitadas por escrito, pelo menos trinta (30) dias antes da renovação. Se não for fornecido um aviso atempado, as quantidades existentes renovar-se-ão sem alterações.
Para o produto Foxpass, pode rescindir a sua subscrição notificando a Splashtop de não renovação pelo menos trinta (30) dias antes do termo da subscrição em vigor, de acordo com a Secção 16(e) deste documento. As reduções nas quantidades de licenças ou nos níveis de serviço das subscrições devem também ser solicitadas por escrito, pelo menos trinta (30) dias antes da renovação. Se não for fornecido um aviso atempado, as quantidades existentes renovar-se-ão sem alterações.
A Splashtop pode terminar imediatamente estes Termos e a sua subscrição, licença e direito aos Serviços se (i) Você violar estes Termos; (ii) Você, como uma entidade jurídica, declarar falência, estiver envolvido em qualquer processo de falência ou estiver de outra forma insolvente; ou (iii) A Splashtop decidir, a seu exclusivo critério, descontinuar a oferta dos Serviços, caso em que a Splashtop deverá notificá-lo antecipadamente, sempre que possível, e fornecer-lhe planos ou opções alternativas para minimizar qualquer inconveniente que possa ser causado por tal término. A Splashtop não será responsável por quaisquer danos resultantes de um término destes Termos conforme aqui previsto. Após o término destes Termos: (a) todos os direitos de licença concedidos aqui serão automaticamente terminados sem mais aviso a você; e (b) Você cessará imediatamente todo acesso e uso dos Serviços e destruirá o Software e a Documentação, e todas as cópias deles. As Seções 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 sobreviverão ao término ou expiração destes Termos em pleno vigor e efeito.
11. EXONERAÇÃO DE GARANTIAS
OS SERVIÇOS, SOFTWARE, QUAISQUER ATUALIZAÇÕES DOS MESMOS, QUALQUER DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO SÃO FORNECIDOS “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM”, SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO. A SPLASHTOP, EM NOME DE SI MESMA E DE SEUS LICENCIADORES, ISENTA-SE DE TODAS AS GARANTIAS, IMPLÍCITAS, ESTATUTÁRIAS OU DE QUALQUER OUTRA FORMA, DECORRENTES OU EM CONEXÃO COM ESTES TERMOS E QUALQUER AMOSTRA, ESPECIFICAÇÃO OU PROPOSTA FORNECIDA PELA SPLASHTOP, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA E NÃO VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS. A SPLASHTOP NÃO GARANTE A PRECISÃO, INTEGRIDADE, QUALIDADE SATISFATÓRIA DOS SERVIÇOS OU QUE OS SERVIÇOS ESTARÃO LIVRES DE DEFEITOS, RODARÃO SEM ERROS OU DE MANEIRA ININTERRUPTA, ATENDERÃO ÀS SUAS NECESSIDADES, ESTARÃO LIVRES DE VÍRUS OU QUE A SPLASHTOP CORRIGIRÁ TODOS OS ERROS EXISTENTES. VOCÊ ENTENDE E CONCORDA QUE QUALQUER MATERIAL OU DADOS BAIXADOS OU OBTIDOS DE OUTRA FORMA ATRAVÉS DO USO DOS SERVIÇOS É FEITO POR SUA CONTA E RISCO E QUE VOCÊ SERÁ O ÚNICO RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO AO SEU SISTEMA DE COMPUTADORES OU PERDA DE DADOS RESULTANTE DO DOWNLOAD DE TAIS MATERIAIS E/OU DADOS. ALGUMAS LEIS NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE GARANTIAS IMPLÍCITAS, PORTANTO, NESSA MEDIDA, ESSA LIMITAÇÃO PODE NÃO SER APLICADA A VOCÊ.
12. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE
EM NENHUM CASO A SPLASHTOP, OU OS SEUS LICENCIADORES OU FORNECEDORES, SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS, PUNITIVOS OU INDIRETOS DE QUALQUER TIPO (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, DANOS POR PERDA DE LUCROS, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS, PERDA DE INFORMAÇÕES, OU OUTRAS PERDAS PECUNIÁRIAS) QUE DECOREM OU ESTÃO EM CONEXÃO COM ESTES TERMOS, INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA DA AÇÃO, SEJA EM CONTRATO, DELITO (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, NEGLIGÊNCIA, NEGLIGÊNCIA GRAVE, DECLARAÇÃO FALSA NEGLIGENTE) OU RESPONSABILIDADE DE PRODUTO, MESMO QUE A SPLASHTOP TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, PORTANTO, NESSA MEDIDA, AS LIMITAÇÕES OU EXCLUSÕES ACIMA PODEM NÃO SE APLICAR A VOCÊ.
EM NENHUM CASO A RESPONSABILIDADE CUMULATIVA DA SPLASHTOP DECORRENTE OU EM CONEXÃO COM ESTES TERMOS EXCEDERÁ O TOTAL DE TAXAS PAGAS POR VOCÊ NOS DOZE (12) MESES PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO INCIDENTE QUE DÁ ORIGEM A TAL RESPONSABILIDADE).
13. INDEMNIZAÇÃO
Você concorda, por Suas próprias custas, em indenizar, defender e eximir a Splashtop e suas afiliadas, funcionários, executivos, diretores, proprietários, provedores de informações, agentes, licenciados e licenciadores (as "Partes Indenizadas") de responsabilidades, reclamações, custos, incluindo honorários advocatícios razoáveis, incorridos pelas Partes Indenizadas em conexão com qualquer demanda, reclamação, ação ou perda resultante de (a) qualquer violação por Você destes Termos ou reclamações decorrentes da Sua Conta Splashtop; (b) qualquer fraude ou manipulação da Sua parte; (c) uma reivindicação, ação ou alegação de violação de terceiros com base em informações, dados, arquivos ou outro conteúdo enviado por Você; ou (d) quaisquer reclamações de fraude no cartão de crédito com base em qualquer informação divulgada por Você. Você concorda em envidar os melhores esforços para cooperar com a Splashtop na defesa de qualquer demanda, reivindicação ou ação. A Splashtop reserva-se o direito de assumir a defesa exclusiva de qualquer assunto sujeito a indenização da Sua parte às próprias custas da Splashtop.
14. CONTROLOS DAS EXPORTAÇÕES
Reconhece e concorda que os Serviços licenciados ao abrigo destes Termos estão sujeitos às leis e regulamentos de controlo de exportações dos Estados Unidos (incluindo, sem limitação, os Export Administration Regulations (“EAR”) e os regimes de sanções do Office of Foreign Asset Controls do U.S. Department of Treasury). Deverá, às suas próprias custas, cumprir todas as leis, portarias, regulamentos, regras e outros requisitos aplicáveis. Não poderá, sem autorização prévia do governo dos EUA, exportar, reexportar ou transferir qualquer Software, Serviços ou tecnologia sujeitos a estes Termos, direta ou indiretamente, (i) para qualquer país sujeito a um embargo comercial dos EUA ou para qualquer residente ou nacional de qualquer desses países, ou (ii) para qualquer pessoa ou entidade incluída na “Entity List” ou na “Denied Persons List” mantidas pelo U.S. Department of Commerce, ou na lista de “Specifically Designated Nationals and Blocked Persons” mantida pelo U.S. Department of Treasury. Ao descarregar o Software ou utilizar os Serviços, está a concordar com o que precede e declara e garante que não se encontra, não está sob o controlo, nem é nacional ou residente de qualquer desses países, nem consta de qualquer dessas listas.
15. UTILIZAÇÃO DE ALTO RISCO
Você reconhece que os Serviços não são projetados ou destinados ao acesso e/ou uso em ou durante atividades de alto risco e não devem ser usados em conexão com qualquer sistema no qual o mau funcionamento possa resultar em ferimentos pessoais, morte ou danos à propriedade, ambiente ou negócios. Sem limitar o acima exposto, os Serviços não devem ser usados em conexão com nenhum sistema de suporte de vida. A Splashtop e seus licenciadores renunciam expressamente a qualquer garantia expressa ou implícita de adequação a tais fins. Você concorda em isentar a Splashtop e seus executivos, diretores, funcionários, afiliados e licenciadores de quaisquer reivindicações ou perdas resultantes de qualquer um dos usos anteriores dos Serviços.
16. GERAL
a. Estes Termos constituem o acordo completo entre Ti e a Splashtop relativamente ao uso dos Serviços e ao aceitares estes Termos, reconheces expressamente que estes Termos substituem quaisquer acordos anteriores ou contemporâneos, comunicações e/ou entendimentos, escritos ou orais, relativamente ao uso dos Serviços. A Splashtop não será vinculada por qualquer prestação de qualquer ordem de compra, recibo, aceitação, confirmação, correspondência, ou de outra forma, independentemente de estes Termos serem omissos sobre o assunto, em qualquer circunstância, a menos que a Splashtop concorde expressamente com a disposição num documento escrito e executado.
b. Se qualquer disposição destes Termos for considerada inválida, ilegal ou inexequível, tal disposição será aplicada na máxima extensão permitida por lei e as disposições restantes não serão afetadas.
c. Estes Termos são regidos pelas leis do Estado da Califórnia, sem referência às disposições sobre conflitos de leis. Você e a Splashtop renunciam expressamente à aplicabilidade da Convenção das Nações Unidas sobre a Venda de Bens. Concorda que todas as ações e disputas decorrentes ou relacionadas com estes Termos serão resolvidas exclusivamente por qualquer tribunal federal ou estadual de jurisdição competente localizado no Condado de Santa Clara, Califórnia, EUA, e consente irrevogavelmente a jurisdição pessoal e exclusiva desses tribunais, e renuncia a qualquer objeção a qualquer processo instaurado nesses tribunais.
d. Não podes ceder ou transferir estes Termos ou quaisquer direitos ou obrigações ao abrigo destes Termos. Qualquer cessão ou transferência das presentes condições efectuada em violação dos termos das presentes condições será nula e sem efeito. Sem prejuízo do que precede, as presentes Condições serão vinculativas e reverterão em benefício dos respectivos sucessores e cessionários autorizados das partes. A Splashtop pode atribuir os seus direitos ao abrigo destes Termos às suas afiliadas e a qualquer sucessor por meio de fusão, aquisição, consolidação, reorganização ou venda da totalidade ou substancialmente da totalidade ou substancialmente da totalidade dos seus ativos relacionados com estes Termos, sem ação da tua parte, caso em que as referências ao Splashtop aqui contidas serão consideradas como referentes ao cessionário.
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Última atualização: 22 de julho de 2026
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