Cookie Policy

Política de Cookies
Esse documento foi originalmente escrito em inglês e pode ter sido traduzido para diferentes idiomas. Em caso de conflitos entre a versão em inglês e suas traduções, a versão em inglês sempre prevalecerá.
Introdução
Esta Política de Cookies (“Política”) explica que nós acreditamos na abertura e clareza na forma como usamos suas informações. Esta Política fornece informações sobre como e quando usamos cookies em nossos sites. Para os fins desta Política, o termo, “Sites”, refere-se coletivamente a: www.splashtop.com, my.splashtop.com, www.mirroring360.com, classroom.splashtop.com, m360.splashtop.com, bem como nossos outros sites que possuem links para esta Política.
A Splashtop, nossos parceiros de marketing, afiliados e fornecedores de serviços ou análises utilizam cookies e outras tecnologias para garantir que todos os usuários dos Sites tenham a melhor experiência possível.
O que é um Cookie?
Um cookie é um pequeno arquivo de texto que é colocado no seu disco rígido por um servidor de páginas web. Os cookies possuem informações que podem ser lidas posteriormente por um servidor web no domínio que emitiu esse cookie para você. Alguns dos cookies só serão usados se você fizer uso de determinados recursos ou se selecionar certas preferências, outros cookies serão usados com muito mais frequência. Web beacons, tags e scripts podem ser usados em sites ou e-mails para nos ajudar a fornecer cookies, contar visitas, compreender o uso e a eficácia da campanha e determinar se um e-mail foi aberto e usado. Podemos receber relatórios com base no uso dessas tecnologias dos nossos provedores de serviço/análise de forma individual e agregada.
Por que a Splashtop usa Cookies?
Ao visitar os nossos Sites, podemos colocar uma série de cookies no seu navegador. Estes são conhecidos como First Party Cookies, eles são obrigados a permitir a retenção de informações de sessão à medida que você navega entre as páginas do site. Por exemplo, usamos cookies em nossos Sites para entender as preferências do visitante e do usuário, melhorar a sua experiência, rastrear e analisar seu uso, navegação e outras informações estatísticas. Você pode controlar o uso de cookies de acordo com cada navegador individual. Se você optar por não ativar o cookie ou desativar posteriormente os cookies, você ainda pode visitar nossos sites, mas sua capacidade de acessar alguns recursos ou áreas dos Sites pode ser limitada.
Como desativar Cookies
Normalmente, podes ativar ou desativar depois o uso de cookies através de uma funcionalidade integrada no teu navegador web. Para saberes mais sobre como controlar as definições de cookies através do teu navegador, aqui estão links onde podes aprender mais sobre as funcionalidades de navegação privada dos navegadores mais populares: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari.
Se você deseja saber mais sobre cookies ou como controlá-los, desabilitá-los ou excluí-los, visite https://www.aboutcookies.org para orientações detalhadas. Além disso, certas redes de publicidade de terceiros, incluindo o Google, permitem que os usuários optem ou personalizem as preferências associadas à sua navegação. Para saber mais sobre esse recurso do Google, clique aqui.
Muitas jurisdições exigem ou recomendam que os operadores de sites informem seus usuários/visitantes sobre a natureza dos cookies que eles utilizam e, em determinadas circunstâncias, obtenham o consentimento dos seus usuários para o uso de certos cookies.
Nossos Sites podem incluir recursos de mídia social de terceiros, como o botão Curtir do Facebook e alguns widgets de terceiros, como o botão “Compartilhar” ou mini-programas interativos executados nos Sites. Esses recursos podem coletar o seu endereço IP, qual página você está visitando nos Sites e definir um cookie para permitir que o recurso funcione corretamente. Sua interação com esses recursos é regida pela política de privacidade da empresa terceirizada que os fornece.
Podemos usar qualquer uma das seguintes categorias de cookies nos Sites, conforme detalhado abaixo.
Cada cookie está dentro de uma das quatro seguintes categorias:
1. Cookies Essenciais: Os cookies essenciais (Cookies de Primeira Parte) são por vezes chamados de “estritamente necessários” porque sem eles não podemos fornecer muitos serviços que você precisa no Website. Por exemplo, os cookies essenciais ajudam a lembrar as suas preferências à medida que navega no Website.
2. Cookies de Análise: Estes cookies acompanham informações sobre visitas aos Websites para que possamos fazer melhorias e reportar o nosso desempenho. Por exemplo: analisar o comportamento do visitante e do utilizador para fornecer conteúdos mais relevantes ou sugerir certas atividades. Eles coletam informações sobre como os visitantes usam os Websites, de qual site o utilizador veio, o número de visitas de cada utilizador e quanto tempo um utilizador permanece nos Websites. Também podemos usar cookies de análise para testar novos anúncios, páginas ou funcionalidades para ver como os utilizadores reagem a eles.
3. Cookies de Funcionalidade ou Preferência: Durante a tua visita aos Websites, cookies são usados para lembrar informações que inseriste ou escolhas que fizeste (como o teu nome de utilizador, idioma ou região) nos Websites. Eles também armazenam as tuas preferências ao personalizar os Websites para otimizar o uso dos nossos serviços, por exemplo, o teu idioma preferido. Essas preferências são lembradas, através do uso de cookies persistentes, e na próxima vez que visitares os Websites não terás que as definir novamente.
4. Cookies de Alvo ou Publicidade: Estes Cookies de Terceiros são colocados por plataformas ou redes de publicidade de terceiros para entregar anúncios e rastrear o desempenho dos anúncios, permitindo que as redes de publicidade entreguem anúncios que podem ser relevantes para ti com base nas tuas atividades (isto é às vezes chamado de “publicidade comportamental”, “rastreamento” ou “publicidade direcionada”) nos Websites. Eles podem posteriormente usar informações sobre a tua visita para te direcionar com publicidade que possa interessar-te, nos Websites e em outros websites. Por exemplo, esses cookies lembram quais navegadores visitaram os Websites.
Lista de Cookies utilizados nos Sites:
Todos os Sites
Cookie: Google Doubleclick
Propósito do Cookie: Retargeting, otimização, relatório e atribuição de publicidade online
Duração do Cookie: 2 meses a 2 anos
Categoria: Análise, Publicidade, Direcionamento
Todos os Sites
Cookie: Facebook
Propósito do Cookie: Retargeting, otimização, relatório e atribuição de publicidade online
Duração do Cookie: 1 ano
Categoria: Análise, Publicidade, Direcionamento
Todos os Sites
Cookie: Google Analytics
Objetivo do Cookie: Recolhe informações sobre como os visitantes usam os Websites, como de qual website o utilizador veio, o número de visitas de cada utilizador e quanto tempo um utilizador permanece nos Websites
Duração do Cookie: 2 anos
Categoria: Análises
www.splashtop.com, my.splashtop.com, m360.splashtop.com, classroom.splashtop.com
Cookie: Microsoft Bing
Propósito do Cookie: Otimização, relatórios e atribuição de publicidade online
Duração do Cookie: 6 meses a 1 ano
Categoria: Análises, Publicidade
www.splashtop.com
Cookie: CrazyEgg
Finalidade do Cookie: Ferramenta de análise de websites que nos dá mapas de calor e dados de cliques
Duração do Cookie: 1 ano
Categoria: Análises
www.splashtop.com
Cookie: Microsoft Clarity
Finalidade do Cookie: Ferramenta de análise de websites que nos dá mapas de calor e dados de cliques
Duração do Cookie: 6-12 Meses
Categoria: Análises
Todos os sites (apenas em páginas com vídeos incorporados do YouTube)
Cookie: Youtube
Propósito do Cookie: Reprodutor de vídeo do YouTube
Duração do Cookie: Até 6 meses
Categoria: Análise, Funcionalidade, Preferência
Todos os Sites
Cookie: Act-on
Finalidade do Cookie: Software de automação de marketing e formulários, incluindo o formulário de subscrição de newsletter no rodapé da página web
Duração do Cookie: 1 ano
Categoria: Essencial
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Cookie: Zendesk
Propósito do Cookie: Mantém informações de sessão para os nossos sites de suporte baseados no Zendesk
Duração do Cookie: Sessão
Categoria: Essencial
www.splashtop.com, my.splashtop.com, m360.splashtop.com, classroom.splashtop.com
Cookie: New Relic
Objetivo do Cookie: Medir o desempenho do Website
Duração do Cookie: Sessão
Categoria: Análises
www.splashtop.com
Cookie: Splashtop
Propósito do Cookie: Rastrear a escolha de idioma
Duração do Cookie: 3 Meses
Categoria: Essencial
my.splashtop.com, m360.splashtop.com, classroom.splashtop.com
Cookie: Splashtop
Finalidade do Cookie: Informação de sessão para acompanhar quem você é enquanto usa um site painel de controlo/web console
Duração do Cookie: Sessão
Categoria: Essencial
Todos os Sites
Cookie: LinkedIn
Propósito do Cookie: Retargeting, otimização, relatório e atribuição de publicidade online
Duração do Cookie: 1 hora a 2 anos
Categoria: Análise, Publicidade, Direcionamento
www.splashtop.com, my.splashtop.com (apenas nas páginas com widget de bate-papo)
Cookie: Intercom
Propósito do Cookie: Identificador anónimo único, mantendo o registo das sessões
Duração do Cookie: 1 semana a 9 meses
Categoria: Rastreio, Identificação, Funcionalidade
www.splashtop.com
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Duração do Cookie: 2 anos
Categoria: Análise, Rastreamento, Identificação, Personalização
Cookies Sujeitos a Alterações
O conteúdo desta Política serve apenas como esclarecimento de informações gerais e seu uso. Estes cookies estão sujeitos a alterações sem nenhum aviso prévio. Você reconhece que essas informações podem conter imprecisões ou erros e que estão sujeitas a alterações. Abstemo-nos da nossa responsabilidade por tais imprecisões ou por erros na extensão máxima permitida por lei.
Cookies Usados nos Nossos Serviços
Além de usar cookies em nossos sites conforme descrito acima, também usamos cookies e outras tecnologias de rastreamento em conjunto com o seu acesso e uso dos produtos e serviços que comercializamos como assinaturas em nossos sites (nossos “Serviços”). Como e porque nós usamos cookies e outras tecnologias de rastreamento em nossos Serviços está explicado em nossa Política de Privacidade que pode ser acessada aqui.
Atualizações desta política
Se houver alterações materiais nesta Política, você será notificado pela publicação de um aviso proeminente em nossos sites antes da alteração entrar em vigor. Recomendamos que você revise esta página periodicamente para obter as informações mais recentes sobre a Política. Ao continuar usando os Sites em questão, você concordar em permanecer vinculado às tais alterações desta Política. Sua única solução, caso você não aceite os termos desta Política, é interromper o seu uso e acesso aos nossos Sites.
Ultima atualização em fevereiro, 2021