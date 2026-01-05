TERMOS DE VENDA
Esse documento foi originalmente escrito em inglês e pode ter sido traduzido para diferentes idiomas. Em caso de conflitos entre a versão em inglês e suas traduções, a versão em inglês sempre prevalecerá.
Estes Termos de Venda (os "Termos") regulam a sua compra das funcionalidades pagas para o software e serviços Splashtop (o "Produto") através da Loja Online Splashtop (a "Loja"). Se a sua compra foi efetuada através de um revendedor autorizado ou parceiro de canal da Splashtop (coletivamente, "Revendedores Autorizados"), consulte os termos de venda ou termos semelhantes aplicáveis fornecidos por esses Revendedores Autorizados, pois os Termos aqui contidos podem não se aplicar a si.
Os Termos estabelecem os seus direitos e obrigações em relação às suas compras, incluindo importantes limitações e exclusões. Ao efetuar uma encomenda na Loja, você concorda que estes Termos se aplicam à encomenda. Por favor, não faça uma encomenda se não concordar com os Termos.
Métodos de Pagamento
A Splashtop aceita os principais cartões de crédito e pagamentos PayPal para as suas compras online através da Loja. Após a conclusão da compra online, você receberá um email de confirmação da Splashtop resumindo a sua compra. A Splashtop pode utilizar um fornecedor terceirizado para processar os seus pagamentos e a sua informação pessoal será protegida de acordo com a Política de Privacidade da Splashtop em https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy. Se escolher usar PayPal como método de pagamento para a sua compra online, será redirecionado do site da Splashtop para o site de pagamentos do PayPal. Uma vez no site de pagamentos do PayPal, a Splashtop deixa de ser responsável por proteger qualquer informação pessoal e financeira que você forneça ao PayPal. A sua conta PayPal e quaisquer atividades/transações realizadas no site de pagamentos do PayPal são regidas pelos termos e condições do PayPal e a informação fornecida ao PayPal em relação a isso será regida pela Política de Privacidade do PayPal.
Impostos e Taxas
O preço do Produto é líquido de quaisquer impostos, taxas e encargos. Será responsável por todos os impostos sobre vendas e locais, taxas e encargos nas suas compras, quando aplicável. Quando aplicável, os impostos e taxas regulamentares serão cobrados nas faturas emitidas pela Splashtop de acordo com as leis e regulamentos locais. A Splashtop, a seu exclusivo critério, calculará o montante dos impostos devidos. Os impostos e taxas regulamentares cobrados podem ser alterados sem aviso prévio.
A sua aceitação destes Termos constitui a sua concordância em efetuar o pagamento atempado(s) devidos à Splashtop incluindo, onde aplicável, todos e quaisquer impostos estaduais, municipais, e taxas.
A Splashtop cobra imposto sobre vendas nos seguintes estados: AZ, CO, CT, DC, GA, HI, KY, LA, MA, MD, MI, NJ, NM, NY, OH, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WI & WV.
Isenções fiscais. Se estiveres isento de quaisquer impostos ou taxas, serás responsável por fornecer à Splashtop todos os certificados de isenção fiscal adequados e/ou outra documentação satisfatória para as autoridades fiscais aplicáveis para substanciar tal status de isenção. A Splashtop reserva-se o direito de rever e validar a documentação de isenção fiscal.
Pagamento de impostos e taxas. Pagarás ao Splashtop todos os impostos e taxas aplicáveis. Tu és o único responsável pelo pagamento de todos e quaisquer impostos e taxas devidos como resultado do fornecimento dos Serviços pelo Splashtop a Ti. Se fores obrigado a pagar quaisquer impostos e taxas, pagarás esses montantes sem redução ou compensação nos montantes a pagar à Splashtop nos termos do presente documento e pagarás e suportarás esse montante adicional, conforme necessário para garantir que a Splashtop receba o montante total do pagamento exigido como se não fosse necessária tal redução ou compensação.
Determinação do imposto. A determinação do imposto baseia-se principalmente no local onde estabeleceste a Tua empresa ou, no caso de pessoas singulares, no local onde a pessoa reside permanentemente. A Splashtop reserva-se o direito de comparar esta localização com outras provas disponíveis para validar se a Tua localização é exacta. No caso de a Tua localização ser incorrecta, a Splashtop reserva-se o direito de te cobrar quaisquer impostos e taxas pendentes.
A Splashtop reserva-se o direito de determinar os preços dos Serviços Splashtop com base na localização geográfica do utilizador ou na utilização real dos Serviços. O preço pode variar consoante o local. O local de compra deve corresponder ao local onde o utilizador reside fisicamente e onde os Serviços serão principalmente utilizados e implementados. a Splashtop reserva-se o direito de verificar a Tua localização. Se for determinado que o preço foi incorretamente aplicado à Tua compra dos Serviços Splashtop, seja por erro ou como resultado da Tua conduta, o Teu preço para os Serviços Splashtop será atualizado em conformidade e todos os montantes que deveriam ter sido devidos ao abrigo do preço padrão serão imediatamente devidos e pagáveis no prazo de trinta (30) dias após a notificação.
A Splashtop pode suspender ou terminar os Serviços na sua conta Splashtop devido a qualquer inadimplência de pagamento e você concorda em reembolsar a Splashtop por todos os custos e despesas razoáveis incorridos na cobrança de tais valores em atraso.
Estornos; Reversões de Pagamento; Ajustes de Prazo. Se qualquer pagamento pelos Serviços estiver sujeito a uma Reversão de Pagamento, então (a) o período de subscrição (ou parte dele) associado a esse pagamento será considerado não pago e poderá ser tratado pela Splashtop como um Período de Acesso Não Pago, e (b)
a Splashtop poderá, a seu exclusivo critério, suspender, restringir ou cancelar o acesso aos Serviços associados à Conta Splashtop impactada.
Se Você posteriormente adquirir, renovar ou reativar uma assinatura (incluindo através de um método ou canal de pagamento diferente) após uma Reversão de Pagamento, Você autoriza a Splashtop a aplicar parte ou a totalidade do Período de Acesso Não Pago contra a nova ou renovada assinatura, incluindo reduzindo o comprimento do termo da assinatura e/ou ajustando a data de renovação aplicável para contabilizar tal acesso não pago anterior. Você reconhece e concorda que qualquer ajuste desse tipo destina-se a contabilizar o acesso não pago anterior e não constitui uma taxa, penalidade ou sobrecarga.
“Reversão de Pagamento” significa qualquer reversão de fundos para uma transação relacionada aos Serviços, incluindo, mas não se limitando a, um estorno, disputa de pagamento, reversão, cancelamento ou reembolso que resulte em a Splashtop não receber ou não reter o montante de pagamento aplicável.
“Período de Acesso Não Pago” significa qualquer período de acesso aos Serviços que corresponda a um Estorno de Pagamento.
Auto-renewal and Billing for a Subscription-based Product
Se o Produto lhe for oferecido por assinatura, a sua compra do Produto permitirá que a Splashtop cobre automaticamente da sua conta por períodos de renovação subsequentes, dependendo do período de assinatura previamente selecionado, a menos e até que cancele a funcionalidade de pagamento automático na sua conta Splashtop. As taxas de assinatura, incluindo as taxas para qualquer período de renovação subsequente, estão sujeitas a alterações para cada produto aplicável, a critério exclusivo da Splashtop.
Pré-pago e Sem Reembolsos
O Produto pode ser oferecido a você em forma de assinatura ou em uma licença única referente ao modelo de licenciamento associado a cada Produto. Em ambos os casos, a compra do Produto é pré-paga, final e não reembolsável. No caso dos Produtos em forma de assinatura, não há reembolsos no caso de períodos parcialmente utilizados e o seu cancelamento do Produto antes da data de expiração. Isso não te dá direito a quaisquer reembolsos ou créditos. Nenhum reembolso ou crédito será concedido para corresponder a qualquer oferta promocional ou queda de preço.
Cancelamento e Rescisão
Para subscrições Splashtop pagas via my.splashtop.com, Poderá terminar a sua subscrição entrando na sua conta Splashtop em my.splashtop.com, clicando no separador "Subscrições" em "Informação de Conta" e desativando a renovação automática. A sua subscrição deixará de ser renovada automaticamente, e a sua conta não será cobrada automaticamente no final do seu período de subscrição atual. O produto que adquiriu permanecerá utilizável até ao final do período de subscrição atual.
Para as subscrições Splashtop adquiridas através de pessoal de vendas da Splashtop (não adquiridas diretamente por si em my.splashtop.com), Pode cancelar a sua subscrição fornecendo um aviso por escrito da sua intenção de não renovar enviado pelo menos trinta (30) dias antes da renovação automática. Reduções nas quantidades de licenças ou níveis de serviço para subscrições também devem ser solicitadas por escrito pelo menos trinta (30) dias antes da renovação. Se não for fornecido aviso atempado, as quantidades existentes renovam-se sem alteração.
Avisos
Avisos da Splashtop para consigo podem ser enviados para o endereço de email que forneceu durante o processo de registo online ou por qualquer outro meio que a Splashtop determine a seu exclusivo critério ser suscetível de chamar a sua atenção. Todas as notificações por parte do Utilizador para a Splashtop relativas a estes Termos devem ser feitas por escrito e entregues (i) por e-mail para legal@splashtop.com ou outro endereço de e-mail designado pela Splashtop para avisos legais, ou (ii) por transportadora expressa ou correio registado para o endereço da Splashtop aqui indicado. Não obstante o supramencionado, qualquer aviso de não renovação ou redução de quantidades de licença deve ser entregue por e-mail para sales@splashtop.com. As notificações serão consideradas dadas mediante confirmação de recebimento pela Splashtop se enviadas por e-mail, ou mediante entrega confirmada se enviadas por transportadora expressa ou correio registado.
Outros Termos e Condições
A Splashtop pode alterar quaisquer produtos ou serviços oferecidos na Loja ou os preços de tais produtos ou serviços, a qualquer momento, com ou sem aviso prévio.
O seu uso do Produto é regido separadamente pelos Termos de Serviço e/ou Acordo de Licença de Usuário Final em https://www.splashtop.com/legal/terms-of-service, que geralmente são apresentados para sua aceitação na sua primeira utilização do Produto.
A Splashtop reserva-se o direito de alterar os termos e condições dos Termos de Venda a qualquer momento.
Data atualizada: 8 de janeiro de 2026