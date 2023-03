Migrando do TeamViewer para a Splashtop

Mudar de TeamViewer para Splashtop é fácil, quer queres aceder remotamente aos teus próprios computadores ou apoiar computadores de outros. Veja como migrar do TeamViewer para Splashtop em alguns passos simples.

A principal diferença

A maior diferença é que o TeamViewer possui um único aplicativo, enquanto a Splashtop tem dois aplicativos diferentes:

O "Splashtop Streamer" vai para computadores a que queres aceder/controlar remotamente Utilizas a aplicação "Splashtop Business" no teu computador ou dispositivos móveis para acederes remotamente aos computadores em que colocas o Streamer

Instala o Splashtop Streamer nos computadores a que queres aceder e controlar remotamente

Para começares, precisas de um teste grátis ou de uma licença paga para o Splashtop Business Access, Splashtop SOS, ou Splashtop Remote Support.

Faça seu login em my.splashtop.com e clique em +Adicionar computador.

Você pode instalar o Streamer no seu computador atual ou em outros computadores que você deseje acessar. Se você optar por instalar em outros computadores, você verá várias opções (abaixo).

Se normalmente implementas apps via TeamViewer, um RMM ou outra ferramenta de implementação, podes usá-las para implementar o Splashtop Streamer. As opções estão disponíveis para implementar via EXE, MSI, para fazer instalações silenciosas e criar instaladores personalizados com configurações específicas de agrupamento de computadores, inicialização e segurança.

Uma vez instalado o Streamer nos computadores que você deseja acessar, o próximo passo é instalar o Splashtop App no computador ou dispositivo móvel que você vai usar para realizar o acesso.

Acede aos teus computadores através da aplicação Splashtop Business

Instale o Splashtop Business App em qualquer computador ou dispositivo móvel que você deseja usar para se conectar remotamente aos computadores.

Baixe o aplicativo acessando www.splashtop.com/app no seu dispositivo Windows, Mac, iOS ou Android. Você também pode acessar www.splashtop.com/downloads para ver os downloads de todas as plataformas, incluindo o Chrome e a Amazon.

Faz o login com a tua conta Splashtop se tiveres uma licença paga ou de teste. Se ainda não tens uma licença, clica no botão para iniciar um teste gratuito.

É isso mesmo. Estás pronto para aceder aos teus computadores a partir de qualquer lugar!

“Estou na TI há 20 anos e conheço um bom produto quando encontro um. Do ponto de vista do suporte, não poderia ter pedido uma ferramenta melhor. Eu entrei e faço isso. [Splashtop] é incrível e confiável como todos os diabos. Depois de usar o TeamViewer, este programa arrasa suas meias. Você tem preços razoáveis, bem como, com o TeamViewer querendo tudo, incluindo o meu primogênito. Adoro o produto e recomendei a outros que conheço na indústria.” — Stuart Livingstone, NuWave Backup

Experimente a Splashtop gratuitamente!

Interessado em experimentar o Splashtop? Descubra por ti próprio porque tantos outros dizem que o Splashtop é a melhor alternativa do TeamViewer e experimente agora de graça.

Splashtop Business Access

Para indivíduos e profissionais de negócios que desejam acessar seus computadores remotamente.

Teste gratuito

Splashtop SOS

Para MSPs e profissionais de TI e suporte que desejam fornecer suporte remoto aos dispositivos de usuários/clientes...

Teste gratuito

* Fonte: TeamViewer US web site $49/mês ($588/ano) preço de tabela para o plano Single User, Fev 2019.

Conteúdo relacionado