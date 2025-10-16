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two people using a computer that migrated from TeamViewer to Splashtop

Migrando do TeamViewer para a Splashtop

Splashtop Team
3 min de leitura
Atualizado
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Mudar de TeamViewer para Splashtop é fácil, quer queres aceder remotamente aos teus próprios computadores ou apoiar computadores de outros. Veja como migrar do TeamViewer para Splashtop em alguns passos simples.

A principal diferença

A maior diferença é que o TeamViewer possui um único aplicativo, enquanto a Splashtop tem dois aplicativos diferentes:

  1. O "Splashtop Streamer" vai para computadores a que queres aceder/controlar remotamente

  2. Utilizas a aplicação "Splashtop Business" no teu computador ou dispositivos móveis para acederes remotamente aos computadores em que colocas o Streamer

Instala o Splashtop Streamer nos computadores a que queres aceder e controlar remotamente

Para começar, precisas de uma avaliação gratuita ou de uma licença paga da Splashtop.

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Faça seu login em my.splashtop.com e clique em +Adicionar computador.

Você pode instalar o Streamer no seu computador atual ou em outros computadores que você deseje acessar. Se você optar por instalar em outros computadores, você verá várias opções (abaixo).

Se costumas implementar aplicações através do TeamViewer, de um RMM ou de outra ferramenta de implementação, podes utilizá-los para implementar o Splashtop Streamer. As opções estão disponíveis para implantação via EXE, MSI, para fazer instalações silenciosas e para criar instaladores personalizados com configurações específicas de agrupamento, inicialização e segurança de computadores.

Screenshot of a deployment package page showing options to share a software installer via a link or by downloading it. Instructions, a 12-digit code, and buttons for copying and downloading are displayed.

Uma vez instalado o Streamer nos computadores que você deseja acessar, o próximo passo é instalar o Splashtop App no computador ou dispositivo móvel que você vai usar para realizar o acesso.

Acede aos teus computadores através da aplicação Splashtop Business

Instale o Splashtop Business App em qualquer computador ou dispositivo móvel que você deseja usar para se conectar remotamente aos computadores.

Baixe o aplicativo acessando www.splashtop.com/app no seu dispositivo Windows, Mac, iOS ou Android. Você também pode acessar www.splashtop.com/downloads para ver os downloads de todas as plataformas, incluindo o Chrome e a Amazon.

Faz o login com a tua conta Splashtop se tiveres uma licença paga ou de teste. Se ainda não tens uma licença, clica no botão para iniciar um teste gratuito.

É isso mesmo. Estás pronto para aceder aos teus computadores a partir de qualquer lugar! 

“Estou em TI há 20 anos e conheço um bom produto quando encontro um. Do ponto de vista do suporte, não poderia ter escolhido uma ferramenta melhor. Entro e faço o trabalho. [Splashtop] é fantástico e é fiável demais. Depois de usar o TeamViewer, este programa foi incrível. Também tens um preço razoável, com o TeamViewer a querer tudo, incluindo os olhos da cara. Adoro o produto e recomendei-o a outros conheço na indústria.”

— Stuart Livingstone, NuWave Backup

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Interessado em experimentar a Splashtop? Descubra por ti próprio porque tantos outros dizem que a Splashtop é a melhor alternativa ao TeamViewer e experimente agora de graça.

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