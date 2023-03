Acesso remoto: Desktop Remoto vs. Computação em Nuvem

Ao fornecer acesso remoto aos seus funcionários, eles não precisam de um local específico em um momento específico do dia para realizar o seu trabalho. O trabalho remoto aumenta a produtividade dos seus funcionários, bem como o seu engajamento com o trabalho.

Como oferecer essa possibilidade para as suas equipes? Na realidade, as soluções costumam ser a nuvem ou o desktop remoto. A nuvem se tornou muito popular nos últimos anos, muitas empresas se questionam ao ter que escolher entre o desktop remoto ao invés da tecnologia mais recente:

Por que o desktop remoto seria uma solução relevante para uma empresa que pode incorporar o poder da computação de nuvem nos seus processos?

ou

A nuvem já não faz tudo o que o acesso a desktop remoto faz?

No entanto, a resposta para ambas as perguntas é esta:

Nesta comparação entre o software de desktop remoto com a nuvem, estamos esquecendo um ponto importante.

A nuvem não substitui a tecnologia de acesso remoto e o software de acesso remoto não é a mesma coisa que mover todo o seu ambiente de TI para a nuvem. No entanto, existem certas semelhanças — tanto a nuvem quanto o software de acesso remoto permitem a colaboração:

Na nuvem, você pode acessar seus arquivos usando qualquer dispositivo a qualquer momento.

Com o software de desktop remoto, você pode acessar um desktop específico, os arquivos, os aplicativos e tudo o que estiver relacionado a este desktop de maneira totalmente remota.

O software de desktop remoto e as ferramentas baseadas em nuvem não são soluções mutuamente exclusivas. Não é necessário usar um para desqualificar o outro. No entanto, há razões pelas quais o acesso remoto é uma ferramenta essencial para a sua empresa (mesmo que essa empresa já use a nuvem):

Mais flexibilidade sem tirar os pés do chão

Certas empresas são obrigadas a manter seus dados e conteúdo no local por razões legais. Muitas vezes, empresas já realizaram investimentos em infraestrutura local, logo, algumas empresas precisam de software de desktop remoto para que seus funcionários possam acessar seus próprios computadores de qualquer lugar usando qualquer dispositivo.

Com soluções em nuvem, arquivos e dados podem ser baixados para computadores remotos. Isso pode apresentar um certo risco caso a empresa não possua os recursos de segurança adequados para proteger cópias locais de arquivos, tanto durante o download pelo usuário remoto quanto durante a abertura e exibição destes arquivos.

Com soluções de acesso remoto, como a Splashtop, os arquivos permanecem no local, no computador original, e a sessão remota suporta a visualização e o controle remoto do computador fixo por meio de uma sessão de exibição/transmissão remota segura. A transferência de arquivos entre os sistemas é um recurso separado que pode ser habilitado ou desabilitado pelo administrador, o log mantém o controle de todos os arquivos que foram transferidos. Em geral, a sessão de acesso remoto inclui apenas um streaming onde a visualização de vídeo criptografada do sistema é transmitida para o computador que está sendo usado. Todos os dados permanecem seguros no computador local.

O software de acesso remoto é mais eficiente para determinadas tarefas

Se você trabalha na área de TI, você reconhece o valor do desktop remoto para assumir um computador individual de qualquer lugar da empresa e realizar atualizações de segurança, corrigir problemas em tempo real ou apenas atualizar determinadas configurações sem precisar sair da sua própria mesa. Isso pode economizar muito tempo e manter os níveis de produtividade nas alturas. Isso também se estende a outras práticas comerciais típicas, como o treinamento de pessoal do RH, caso o seu departamento de RH esteja a quilômetros de distância. Os engenheiros do setor de construção podem usar a computação de acesso remoto para se conectar a sistemas, aplicativos e dispositivos e compartilhar esses recursos de qualquer lugar.

O software de desktop remoto estende qualquer ambiente de TI que você já tenha instalado, usando (ou não) a nuvem. Ele permite uma melhor colaboração, isso deve ser considerado em qualquer negócio que envolva ferramentas tecnológicas.

Melhor colaboração empresarial

A importância da colaboração nos negócios não é nada novo. Neste ponto, todos devemos estar familiarizados com os benefícios de se trabalhar em um ambiente colaborativo:

Melhor desempenho dos negócios

Funcionários mais competentes

Máxima eficiência com o compartilhamento de informações

Redução de custos

Maior produtividade

Linha inferior melhorada

A colaboração é ainda mais crucial em certos setores

A colaboração na criação de um documento é algo ótimo. Digamos que o seu departamento de comunicações precisa produzir um comunicado de imprensa rapidamente, nesse caso são necessárias várias cabeças (e mãos) para que isso aconteça. No entanto, a colaboração em outros campos é muitas vezes mais vital ainda.

Na medicina, por exemplo, a colaboração pode ser a diferença entre a vida e a morte. O software de acesso remoto pode ajudar médicos e enfermeiros a cuidar de alguém em condições críticas. Eles podem enviar dados de pacientes para um colega no momento da sua entrada, monitorar dispositivos especializados em um dispositivo móvel e receber dados importantes que são vitais durante a tomada de decisões.

Instituições médicas geralmente preferem usar um software de acesso remoto para ajudar nessa colaboração, pois a conectividade entre desktops, aparelhos de diagnóstico, servidores, máquinas de raios-X, sem quebra ou perda de conexão de rede é melhorada. Isso impede que dispositivos críticos falhem em momentos críticos. Acessar dados de maneira remota sem sacrificar as precauções de segurança (como pode acontecer caso se confie inteiramente em uma nuvem pública) permite que essas instituições cumpram com a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde (conhecida como HIPAA), as Informações de Saúde Protegidas (PHI) e a Organização Internacional de Padronização (ISO), e muitos outros benefícios do acesso remoto.

Encontre a solução certa para o seu negócio

Nem todos os softwares de acesso remoto foram criados da mesma forma. Caso a sua empresa precise de um software de acesso remoto confiável, seguro, mas que também seja fácil de implantar, então você pode se beneficiar da ampla gama de produtos da Splashtop, suas soluções cobrem todas as possíveis necessidades de acesso remoto. Escolha uma de nossas soluções sofisticadas, poderosas e econômicas. A sua empresa agradece.

O software de acesso remoto é a maneira mais conveniente, segura e confiável de garantir que sua organização tenha as ferramentas certas para colaborar, ser flexível em seus processos e permitir que sua equipe seja altamente produtiva — tudo isso em total conformidade com as regulamentações do setor.

Para saber mais sobre como o software de desktop remoto pode ajudar a tornar o seu local de trabalho mais eficiente, entre em contato conosco hoje.

