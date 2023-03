Novos recursos da Splashtop — Agosto de 2018, incluindo o monitor multi-para-multi

Possuímos alguns novos recursos e produtos que foram apresentados na semana de 20 de agosto de 2018 na versão 3.2.6.0.

A maioria desses recursos necessita da atualização para os aplicativos e streamers 3.2.6.0 da Splashtop. Os aplicativos e streamers atualizados da Splashtop serão lançadas por meio de atualização automática, verificação de atualizações ou notificações de atualização nas próximas semanas. Você também pode realizar todas as atualizações em https://www.splashtop.com/downloads.

Por favor nota que as características variam de produto para produto. Em muitos casos podes actualizar para as versões mais recentes, edições superiores, ou comprar subscrições adicionais através de um botão de actualização ou Página de Subscrições da tua consola my.splashtop.com. Contacta as Vendas em ou 1-408-886-7177 (7:30-5pm California time, Mon-Fri) se precisares de ajuda.

Monitor multipara-multi

Uma das mais excitantes novas capacidades (disponíveis em certos produtos/edições*) é a capacidade de visualizar e controlar remotamente computadores com múltiplos monitores, fazendo com que o conteúdo dos monitores remotos apareça em múltiplos monitores locais. Isto permite a um utilizador trabalhar remotamente com um sistema multi-monitor como se estivesse sentado à sua frente.

Vantagem do monitor multi-to-multi Splashtop's Mac: Outras soluções de acesso remoto ou não suportam este tipo de funcionalidade entre Macs ou requerem a abertura de uma sessão de acesso remoto separada para cada monitor. Splashtop fornece uma solução superior que proporciona acesso remoto de alto desempenho de Mac para Mac, Windows para Windows, e entre Macs e Windows.

Saiba mais no post do blog (com vídeos) ou artigo de apoio.

*Esta funcionalidade está disponível em: Business Access Pro, Remote Support Plus e Premium, SOS (com telemóvel), SOS+10, SOS Unlimited.

*Esta funcionalidade não está disponível noutros produtos, incluindo: Older Business Access (subscrições antes de 21 de Agosto de 2018), Business Access Solo, Splashtop Business for Remote Support, Remote Support MSP, Remote Support Basic, SOS mais antigo (subscrições iniciadas antes de 24 de Maio de 2017), SOS incluído em Remote Support Plus/Premium, Personal, Enterprise, etc. Vê a informação acima sobre como actualizar para uma edição que inclua esta funcionalidade ou contacta-nos se tiveres alguma dúvida.

Mostrar o nome do dispositivo na lista do computador

Vê o nome original do dispositivo (nome do anfitrião) na lista do computador.

No aplicativo Splashtop Business, ative esse recurso em Visualizar | Mostrar Nome do Dispositivo.

O console web também exibe o nome original do dispositivo.

Esse recurso está disponível na maioria das assinaturas Splashtop que usam o aplicativo Splashtop Business.

Mostrar vista compacta para listar computadores num formato mais denso

O recurso Visualização Compacta permite que você veja mais computadores de uma só vez.

Acesse esta funcionalidade em Visualizar | Mostrar Visualização Compacta no aplicativo Splashtop.

Esse recurso está disponível na maioria das assinaturas Splashtop que usam o aplicativo Splashtop Business.

Exibir plano de fundo com cor sólida no computador remoto

Esse recurso exclui o plano de fundo do desktop no computador remoto durante a sessão de acesso remoto (ao invés de mostrar o fundo da área de trabalho/papel de parede). Isso pode ajudar a melhorar o desempenho das sessões remotas em conexões de rede mais lentas.

Acesse esta funcionalidade em Arquivo | Opções | Exibir plano de fundo com cor sólida no computador remoto

Aqui está o que parece com o fundo sólido colorido do ambiente de trabalho, numa sessão de acesso remoto.

Novos Atalhos de Teclado

Esses atalhos estão disponíveis nas edições onde os recursos relacionados estão disponíveis.

Quando numa sessão de acesso remoto:

Mudar para um monitor específico - Ctrl + Alt + o # do monitor

Trocar para o próximo monitor — Ctrl + Alt + Seta para a direita

Trocar para o monitor anterior — Ctrl + Alt + Seta para a esquerda

Na aplicação

Expandir Todos os Grupos - Alt + Ganhar + Seta Direita

Recolher Todos os Grupos — Alt + Win + Seta para a esquerda

Novo Splashtop Business Access Pro e Edições Solo

O novo Splashtop Business Access Pro e o Splashtop Business Access Solo substituíram o antigo Splashtop Business Access em 21 de agosto de 2018.

Caso você tenha se inscrito no Business Access antes do lançamento das novas edições, poderá continuar com sua assinatura atual, incluindo a renovação pelo mesmo preço e novos membros da equipe. Você também pode atualizar a sua assinatura para o Business Access Pro para obter novos recursos. Consulte as perguntas frequentes dos antigos usuários do Splashtop Business Access para mais informações.

Aprende mais sobre Splashtop Business Access Pro e Solo

Inicie uma avaliação do Business Access Pro

Dois utilizadores podem remotamente numa só máquina - Agora disponível em Business Access Pro

Agora, dois usuários podem se conectar e controlar o mesmo computador, ao mesmo tempo! Acesse um computador junto com outro usuário de maneira remota. Vocês só precisam se conectar normalmente usando seus respectivos aplicativos Splashtop Business.

Esse recurso foi adicionado anteriormente ao Splashtop Remote Support Plus, SOS+10 e SOS Unlimited. Agora ele também está disponível no Business Access Pro. É necessário possuir pelo menos duas licenças de usuário na conta em questão.

Nova Edição Premium de Suporte Remoto

Com esta versão, apresentamos uma nova adição à família Splashtop Remote Support chamada Remote Support Premium.

O Remote Support Premium inclui tudo o que há no Remote Support Plus e algumas funcionalidades exclusivas adicionais, como alertas configuráveis, registos de eventos, comandos remotos, inventário do sistema e gestão de atualizações. Outros recursos serão adicionados em breve, incluindo uma integração antivírus. A integração antivírus trata-se de uma solução antivírus de terceiros, neste caso, haverá um custo adicional.

Aprende mais sobre as funcionalidades Premium do Suporte Remoto

Inicie uma avaliação do Remote Support Premium

Actualizações e correcções adicionais

Essas atualizações e correções estão disponíveis em edições nas quais os recursos relacionados estão disponíveis.

O recurso Transferência de Arquivos agora oferece suporte à transferência de arquivos maiores que 4GB

Melhorias e correções do bate-papo.

Melhorias e correções da reinicialização e reconexão SOS.

Várias correcções de bugs.

Ver todas as últimas soluções Splashtop e experimenta-as gratuitamente em .