Novos recursos da Splashtop — Agosto de 2018, incluindo o monitor multi-para-multi

Possuímos alguns novos recursos e produtos que foram apresentados na semana de 20 de agosto de 2018 na versão 3.2.6.0.
A maioria desses recursos necessita da atualização para os aplicativos e streamers 3.2.6.0 da Splashtop. Os aplicativos e streamers atualizados da Splashtop serão lançadas por meio de atualização automática, verificação de atualizações ou notificações de atualização nas próximas semanas. Você também pode realizar todas as atualizações em https://www.splashtop.com/downloads.
Por favor, note que as funcionalidades variam conforme o produto. Em muitos casos, pode fazer o upgrade para as versões mais recentes, edições superiores ou adquirir subscrições adicionais através de um botão de upgrade ou da página de Subscrições do seu console my.splashtop.com. Contacte o Departamento de Vendas em sales@splashtop.com ou +1.408.886.7177 (7:30am-5pm PT, Seg-Sex) se precisar de ajuda.
Monitor multipara-multi
Uma das mais excitantes novas capacidades (disponíveis em certos produtos/edições*) é a capacidade de visualizar e controlar remotamente computadores com múltiplos monitores, fazendo com que o conteúdo dos monitores remotos apareça em múltiplos monitores locais. Isto permite a um utilizador trabalhar remotamente com um sistema multi-monitor como se estivesse sentado à sua frente.
Vantagem do monitor multi-to-multi Splashtop's Mac: Outras soluções de acesso remoto ou não suportam este tipo de funcionalidade entre Macs ou requerem a abertura de uma sessão de acesso remoto separada para cada monitor. Splashtop fornece uma solução superior que proporciona acesso remoto de alto desempenho de Mac para Mac, Windows para Windows, e entre Macs e Windows.
Saiba mais no post do blog (com vídeos) ou artigo de apoio.
*Esta funcionalidade está disponível em: Remote Access Pro, Remote Support.
*Esta funcionalidade não está disponível noutros produtos, incluindo: Remote Access mais antigo (subscrições anteriores a 21 de agosto de 2018), Remote Access Solo, Splashtop Business for Remote Support, Remote Support MSP, Remote Support Basic. Veja as informações acima sobre como atualizar para uma edição que inclua esse recurso ou entre em contato conosco se tiver alguma dúvida.
Mostrar o nome do dispositivo na lista do computador
Vê o nome original do dispositivo (nome do anfitrião) na lista do computador.
No aplicativo Splashtop Business, ative esse recurso em Visualizar | Mostrar Nome do Dispositivo.
O console web também exibe o nome original do dispositivo.
Esse recurso está disponível na maioria das assinaturas Splashtop que usam o aplicativo Splashtop Business.
Mostrar vista compacta para listar computadores num formato mais denso
O recurso Visualização Compacta permite que você veja mais computadores de uma só vez.
Acesse esta funcionalidade em Visualizar | Mostrar Visualização Compacta no aplicativo Splashtop.
Esse recurso está disponível na maioria das assinaturas Splashtop que usam o aplicativo Splashtop Business.
Exibir plano de fundo com cor sólida no computador remoto
Esse recurso exclui o plano de fundo do desktop no computador remoto durante a sessão de acesso remoto (ao invés de mostrar o fundo da área de trabalho/papel de parede). Isso pode ajudar a melhorar o desempenho das sessões remotas em conexões de rede mais lentas.
Acesse esta funcionalidade em Arquivo | Opções | Exibir plano de fundo com cor sólida no computador remoto
Aqui está o que parece com o fundo sólido colorido do ambiente de trabalho, numa sessão de acesso remoto.
Novos Atalhos de Teclado
Esses atalhos estão disponíveis nas edições onde os recursos relacionados estão disponíveis.
Quando numa sessão de acesso remoto:
Mudar para um monitor específico — Ctrl + Alt + o # do monitor
Mudar para o próximo monitor — Ctrl + Alt + Seta para a direita
Mudar para o monitor anterior — Ctrl + Alt + Seta para a esquerda
Na aplicação
Expandir Todos os Grupos — Alt + Win + Seta para a direita
Recolher Todos os Grupos — Alt + Win + Seta para a esquerda
Novas Edições Splashtop Remote Access Pro e Solo
Os novos Splashtop Remote Access Pro e Splashtop Remote Access Solo substituíram o antigo Splashtop Remote Access a partir de 21 de agosto de 2018.
Se subscreveu o Acesso Remoto antes do lançamento das novas edições, pode continuar com a subscrição atual, incluindo a renovação ao mesmo preço e a adição de membros da equipa. Você também pode querer atualizar sua assinatura para o Remote Access Pro para obter novos recursos. Consulta as FAQ para antigos subscritores do Splashtop Remote Access para mais informações.
Sabe mais sobre o Splashtop Remote Access Pro e Solo
Iniciar uma versão experimental do Remote Access Pro
Dois usuários podem se conectar remotamente em uma máquina - Agora disponível no Remote Access Pro
Agora, dois utilizadores podem aceder remotamente e controlar o mesmo computador, simultaneamente! Aceda remotamente a um computador junto com outro utilizador. Basta que os dois se liguem como normalmente fariam a partir dos respetivos apps Splashtop Business.
Esta funcionalidade foi anteriormente adicionada ao Splashtop Remote Support Plus. Agora também está disponível no Remote Access Pro. Requer pelo menos duas licenças de utilizador na conta.
Nova Edição Premium de Suporte Remoto
Com esta versão, apresentamos uma nova adição à família Splashtop Remote Support chamada Remote Support Premium.
O Remote Support Premium inclui tudo o que há no Remote Support Plus e algumas funcionalidades exclusivas adicionais, como alertas configuráveis, registos de eventos, comandos remotos, inventário do sistema e gestão de atualizações. Outros recursos serão adicionados em breve, incluindo uma integração antivírus. A integração antivírus trata-se de uma solução antivírus de terceiros, neste caso, haverá um custo adicional.
Aprende mais sobre as funcionalidades Premium do Suporte Remoto
Inicie uma avaliação do Remote Support Premium
Actualizações e correcções adicionais
Essas atualizações e correções estão disponíveis em edições nas quais os recursos relacionados estão disponíveis.
O recurso Transferência de Arquivos agora oferece suporte à transferência de arquivos maiores que 4GB
Melhorias e correções do bate-papo.
Melhorias e correções da reinicialização e reconexão SOS.
Várias correcções de bugs.
Ver todas as últimas soluções Splashtop e experimenta-as gratuitamente em .