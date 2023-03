Splashtop investe alto para garantir a segurança do seu acesso remoto

O trabalho remoto está crescendo muito, junto com os próprios riscos do setor. A Splashtop investiu milhões em sua infraestrutura e formou o seu Conselho de Segurança, composto por muitos especialistas em segurança cibernética.

Desde o seu primeiro dia, a segurança tem sido a prioridade número um da Splashtop.

As soluções de acesso e suporte remoto da Splashtop foram usadas por mais de 30 milhões de pessoas, milhões de dispositivos foram usados em incontáveis conexões remotas. Esses números só aumentaram desde que a COVID-19 fechou empresas e escolas. Executivos estão usando o software de desktop remoto da Splashtop para se conectar aos computadores do escritório sem sair de casa, enquanto as instituições de ensino usam a Splashtop para elevar a qualidade do ensino à distância, permitindo que os alunos controlem computadores de laboratórios remotamente, através de seus próprios dispositivos.

Já que tantas pessoas, empresas, escolas e universidades estão contando com a Splashtop, é de extrema importância que usuários possam confiar na capacidade da Splashtop de proteger suas informações confidenciais, dados e privacidade.

É por isso que a Splashtop leva a segurança dos seus usuários tão a sério. Estamos fazendo grandes investimentos para melhorar continuamente nossas medidas de infraestrutura e segurança. Além disso, reunimos os principais especialistas em segurança cibernética e conformidade para nos ajudar a proteger a nossa plataforma ainda mais.

Conselho de Segurança da Splashtop

A Splashtop acaba de anunciar a formação do seu Conselho de Segurança. Esse conselho irá ajudar e orientar a Splashtop no cumprimento de suas rigorosas metas de segurança e conformidade.

Cada membro do conselho possui experiência e habilidades únicas de cibersegurança. O conselho poderá orientar a Splashtop de acordo com as melhores práticas de segurança, recomendar ferramentas específicas, como a segurança avançada de endpoints e ajudar a estabelecer processos de avaliação de risco e conformidade.

Os membros do Conselho de Segurança incluem:

Ronn Brashear — Vice-presidente de Engenharia, Hewlett Packard Enterprise (HPE)

David Hahn — Diretor para a Segurança de Informação, CDK Global

Michael McAndrews — Vice-presidente dos Serviços de Segurança de Rede, PacketWatch

Terry O'Daniel — Chefe do Seguro de Segurança da Netflix

Rick Orloff — Conselheiro Estratégico de Segurança

Rob Ragan — Investigador principal em segurança, Bispo Fox

Justin Somaini — Diretor de Segurança da Unity Technologies

Veja o anúncio da Splashtop sobre a formação do Conselho de Segurança para saber mais sobre os antecedentes e sobre a experiência de cada membro.

A segurança durante o acesso remoto continua sendo a principal prioridade da Splashtop

“A segurança é algo que nunca acaba; é um esforço constante para acompanhar ameaças em constante evolução”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. Com isso em mente, a Splashtop investiu milhões na execução e no aprimoramento de sua infraestrutura.

A Splashtop verifica seus produtos de acesso e suporte remoto constantemente para garantir a sua integridade. A Splashtop também trabalha com empresas de segurança de alto nível para realizar auditorias de maneira regular.

A Splashtop complementa seus processos internos com consultoria e serviços de empresas de segurança externas, como AWS Professional Services, PacketWatch, Bishop Fox, Improsec A/S, CrowdStrike e A-LIGN (além da Bugcrowd) para realizar auditorias e análises contínuas de sistemas e produtos Splashtop.

Recentemente, a Splashtop implantou sua infraestrutura em vários provedores de nuvem para reduzir a sua dependência da disponibilidade de serviços em um único provedor. A Splashtop também alcançou a certificação SOC 2 Tipo 2 e aumentou consideravelmente a segurança da sua infraestrutura em nuvem.

Splashtop está também a liderar a carga para fornecer uma plataforma de acesso remoto segura e de confiança zero. A empresa de pesquisa Gartner acredita que as VPNs serão gradualmente eliminadas por 60% das empresas a favor de soluções de acesso à rede de confiança zero.

“Nossos clientes atuais e futuros merecem tudo o que estiver ao nosso alcance para tornar as ofertas de acesso e suporte remoto da Splashtop as mais seguras do setor”, disse Lee.

SAIBA MAIS E EXPERIMENTE A SPLASHTOP GRATUITAMENTE

Confira todas as soluções Splashtop e experimente uma avaliação gratuita hoje mesmo! Você também pode entrar em contato conosco caso tenha dúvidas sobre segurança, conformidade ou qualquer outro assunto.