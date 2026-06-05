Splashtop investe alto para garantir a segurança do seu acesso remoto

Com o aumento do trabalho remoto a aumentar os riscos de segurança cibernética, a Splashtop investiu milhões na sua infraestrutura de segurança e formou um Conselho Consultivo de Segurança repleto dos principais especialistas em segurança cibernética da atualidade.
Desde o seu primeiro dia, a segurança tem sido a prioridade número um da Splashtop.
As soluções de acesso remoto e suporte remoto da Splashtop foram utilizadas por mais de 30 milhões de pessoas, com mais milhões de dispositivos a serem usados para conexões remotas. Estes números só aumentaram desde que a COVID-19 encerrou as empresas e as escolas. Os profissionais de negócios estão a usar o software de desktop remoto da Splashtop para se conectarem aos seus computadores de escritório para trabalhar em casa, enquanto as instituições educacionais estão a usar a Splashtop para melhorar o ensino à distância, permitindo que os alunos controlem remotamente computadores de laboratório a partir dos seus dispositivos em casa.
Com a Splashtop confiada por tantas pessoas, empresas, escolas e universidades, é da maior importância que os utilizadores possam depender da capacidade da Splashtop proteger as suas informações confidenciais, os seus dados e a sua privacidade.
É por isso que a Splashtop leva a segurança dos seus usuários tão a sério. Estamos fazendo grandes investimentos para melhorar continuamente nossas medidas de infraestrutura e segurança. Além disso, reunimos os principais especialistas em segurança cibernética e conformidade para nos ajudar a proteger a nossa plataforma ainda mais.
Conselho de Segurança da Splashtop
A Splashtop acaba de anunciar a formação do seu Conselho de Segurança. Esse conselho irá ajudar e orientar a Splashtop no cumprimento de suas rigorosas metas de segurança e conformidade.
Cada membro do conselho possui experiência e conjuntos de competências únicas no que toca a cibersegurança. O conselho poderá fornecer orientação à Splashtop sobre as melhores práticas de segurança, recomendar ferramentas específicas, como segurança avançada de endpoint e ajudar a estabelecer processos apropriados de avaliação de risco e conformidade.
Os membros do Conselho de Segurança incluem:
Ronn Brashear — Vice-presidente de Engenharia, Hewlett Packard Enterprise (HPE)
David Hahn — Diretor para a Segurança de Informação, CDK Global
Michael McAndrews — Vice-presidente dos Serviços de Segurança de Rede, PacketWatch
Terry O'Daniel — Chefe do Seguro de Segurança da Netflix
Rick Orloff — Conselheiro Estratégico de Segurança
Rob Ragan — Investigador principal em segurança, Bishop Fox
Justin Somaini — Diretor de Segurança da Unity Technologies
Veja o anúncio da Splashtop sobre a formação do Conselho Consultivo de Segurança para saber mais sobre os planos e experiências de cada membro.
A segurança durante o acesso remoto continua sendo a principal prioridade da Splashtop
“A segurança é algo que nunca acaba; é um esforço constante para acompanhar ameaças em constante evolução”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. Com isso em mente, a Splashtop investiu milhões na execução e no aprimoramento de sua infraestrutura.
Splashtop escaneia constantemente as suas soluções de acesso remoto para garantir a sua integridade. Splashtop também trabalha com empresas de segurança de primeira linha para realizar auditorias regularmente.
A Splashtop complementa os seus processos internos com consultoria e serviços de empresas externas de segurança, tais como AWS Professional Services, PacketWatch, Bishop Fox, Improsec A/S, CrowdStrike e A-LIGN (além de informações crowdsourced da Bugcrowd) para realizar auditorias e análises contínuas de sistemas e produtos Splashtop.
Recentemente, a Splashtop implementou a sua infraestrutura em vários provedores nuvem para reduzir o risco de dependência da disponibilidade do serviço de um único provedor. A Splashtop também alcançou a Certificação SOC 2 Tipo 2 este ano e elevou muito a postura de segurança da sua cloud infraestrutura.
A Splashtop também está liderando a cobrança para entregar uma plataforma de acesso remoto segura e sem confiança. A empresa de investigação Gartner acredita que as VPN serão eliminadas progressivamente por 60% das empresas a favor de soluções de acesso à rede de confiança zero.
“Nossos clientes atuais e futuros merecem tudo o que estiver ao nosso alcance para tornar as ofertas de acesso e suporte remoto da Splashtop as mais seguras do setor”, disse Lee.
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Saiba mais sobre o que é o acesso remoto seguro.