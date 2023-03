O TeamViewer está outra vez em baixo? Recua e Corre com o Splashtop

Se o serviço do TeamViewer te está a causar problemas, podes começar agora mesmo com o Splashtop. Começa um teste grátis ou compra agora e estarás pronto a funcionar em apenas alguns minutos.

Splashtop Business Access: Para indivíduos e pequenas equipas que queiram aceder remotamente aos seus próprios computadores

Splashtop SOS: Para as equipas de TI e Help Desk acederem e suportarem remotamente os computadores e dispositivos móveis dos seus clientes

Já tens uma licença do TeamViewer?

TeamViewer Poupança Garantida & Programa de Início Antecipado: Quando mudares para Splashtop, receberás uma poupança garantida de 50% no custo da tua subscrição anual. Além disso, não precisas de esperar até que a tua subscrição actual do TeamViewer expire. A nossa equipa vai ajudar-te a começar cedo com o Splashtop, sem custos adicionais. Clica no botão em baixo para activares as poupanças garantidas e começares cedo na tua conta Splashtop:

INICIAR

O TeamViewer está em baixo? Mudanças para o Serviço Forçando os Utilizadores a Mudar para Splashtop

Ultimamente, temos recebido muitas consultas de clientes do TeamViewer que procuram experimentar Splashtop após interrupções no serviço do TeamViewer. Também temos visto posts em websites como o Twitter e Reddit onde os utilizadores têm reportado os seus problemas com o serviço TeamViewer:

Não há conexão com o servidor TeamViewer no r/teamviewer

Se és um utilizador do TeamViewer com problemas, não há melhor altura para experimentar o Splashtop. O Splashtop fornece conexões de acesso remoto rápidas, seguras e confiáveis. Splashtop tem todas as mesmas características principais encontradas nos planos comerciais do TeamViewer e custos pelo menos 50%! Poupe dinheiro e obtenha a melhor solução de acesso remoto com Splashtop. Confira a nossa comparação completa sobre o porquê do Splashtop é a melhor alternativa do TeamViewer.

Conteúdo relacionado