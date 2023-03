Alternativa ao TeamViewer 14 — Por que você ficar muito melhor com a Splashtop?

If you’re in the market for a new remote access and/or remote support solution, then you’ll be better off choosing Splashtop over the latest version of TeamViewer. The recent announcement of TeamViewer 14 Final lists a few new features and performance enhancements (some of which are already in Splashtop) that are in the new version.

However, the truth of the matter is that you’ll get everything you need with Splashtop and pay far less for it.

In this article, we’ll go over how Splashtop compares to TeamViewer 14 and what you’ll get out of each option. Plus, before we go any further, it’s important to mention that you can get full access to the Splashtop solution of your choice for free for 14 days (no credit card or commitments required), so you can try Splashtop yourself and get the reassurance you need that you’re making the right decision before you purchase.

Veja porque você deve esquecer do TeamViewer 14 e experimentar as soluções Splashtop.

Comparação de recursos de acesso remoto e suporte remoto

At the core, Splashtop and TeamViewer are both remote access solutions. Both give you fast remote connections to your computers and devices from any other device, from anywhere in the world. Both work across the most used operating systems (Windows, Mac, iOS, and Android), and both have simple user interfaces.

Quando o assunto são as ferramentas e recursos indispensáveis para profissionais de negócios, equipes de TI/suporte e profissionais de suporte técnico, a Splashtop tem todos os recursos que podem ser encontrados no TeamViewer 14, incluindo:

Acesso remoto rápido

Transferência de arquivos (incluindo arrastar e soltar)

Converse (dentro e fora da sessão)

Impressão remota

Despertar remoto

Reinicialização remota

Gravação de sessão

Partilha de ecrã

Suporte a vários monitores

Gestão de utilizadores e informáticos

Agrupamento

Registo

Criptografia AES de 256 bits

Both have the features you’ll need to complete your day-to-day tasks. You’ll be able to remotely control your computers or mobile devices and get your work done with ease.

A diferença de preço

This is where Splashtop comes out as the clear choice. Whatever your use case, Splashtop can save you 50% or more when compared to TeamViewer 14's commercial plans. TeamViewer 14's commercial plans start at $588 per user per year*. Splashtop starts at $99 to $479 per year. The reason is that Splashtop has different solutions for different use cases.

Com a Splashtop, você possui uma solução projetada para ser exatamente o que você precisa. Você quer que uma solução de desktop remoto acesse o seu computador enquanto você estiver ausente? Você precisa oferecer suporte aos computadores dos seus usuários? Precisa fornecer suporte remoto sob demanda no momento em que seus clientes precisarem? Seja qual for o seu caso de uso, a Splashtop possui uma solução de acesso remoto rápido com todos os recursos que você vai precisar.

A Splashtop também possui alguns aprimoramentos de desempenho e recursos que ainda são novidade no TeamViewer 14, como o suporte ao macOS Mojave Dark Mode e a capacidade de visualizar os dispositivos confiáveis de seus usuários.

Veja nossa comparação preços Splashtop vs TeamViewer. Você também pode conferir a nossa comparação completa e descobrir porquê a Splashtop é a melhor alternativa ao TeamViewer.

Splashtop business Access: Para indivíduos e pequenas equipes que desejam acessar seus computadores remotamente.

Splashtop Remote Support: para MSPs que desejam fazer uso de acesso remoto não supervisionado a qualquer momento, para acessar seus usuários/clientes e fornecer suporte remoto.

Splashtop SOS: Para profissionais de Helpdesk e Suporte que desejam fornecer suporte remoto sob demanda (suporte rápido) aos dispositivos dos seus usuários/clientes.

Ready to get started? Splashtop’s award winning remote desktop solutions are the best alternatives to TeamViewer 14? Follow the button below and get set up in minutes.

* Source: TeamViewer US web site $49/month ($588/yr) list price for Single User plan, Mar 2023.

