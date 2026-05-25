Alternativa ao TeamViewer 14 — Por que você ficar muito melhor com a Splashtop?

Se estás no mercado para uma nova solução de acesso remoto e/ou suporte remoto, então estás melhor se escolher a Splashtop em relação à versão mais recente do TeamViewer. O recente anúncio do TeamViewer 14 Final lista alguns novos recursos e aprimoramentos de desempenho (alguns dos quais já estão na Splashtop) que estão na nova versão.
No entanto, a verdade da questão é que vais ter tudo o que precisas com a Splashtop e pagares muito menos por isso.
Neste artigo, vamos verificar como a Splashtop se compara com o TeamViewer 14 e o que tires de cada opção. Além disso, antes de avançarmos mais, é importante mencionar que podes ter acesso total à solução Splashtop da tua escolha gratuitamente durante 7 dias (não é necessário cartão de crédito ou compromissos), assim podes experimentar a Splashtop e ter a garantia de que precisas de que estás a tomar a decisão certa antes de comprares.
Veja porque você deve esquecer do TeamViewer 14 e experimentar as soluções Splashtop.
Comparação de recursos de acesso remoto e suporte remoto
No centro, a Splashtop e o TeamViewer são ambas soluções de acesso remoto. Ambos te dão conexões remotas rápidas aos teus computadores e dispositivos de qualquer outro dispositivo, de qualquer lugar do mundo. Ambos funcionam com os sistemas operacionais mais utilizados (Windows, Mac, iOS e Android) e ambos têm interfaces de utilizador simples.
Quando o assunto são as ferramentas e recursos indispensáveis para profissionais de negócios, equipes de TI/suporte e profissionais de suporte técnico, a Splashtop tem todos os recursos que podem ser encontrados no TeamViewer 14, incluindo:
Acesso remoto rápido
Transferência de arquivos (incluindo arrastar e soltar)
Converse (dentro e fora da sessão)
Impressão remota
Despertar remoto
Reinicialização remota
Gravação de sessão
Suporte a vários monitores
Gestão de utilizadores e informáticos
Agrupamento
Registo
Criptografia AES de 256 bits
Ambos têm as características que vais precisar para concluir as tuas tarefas do dia a dia. Podes controlar remotamente os teus computadores ou dispositivos móveis e fazer o teu trabalho com facilidade.
A diferença de preço
É aqui que Splashtop surge como a escolha clara. Seja qual for a sua utilização, Splashtop pode poupá-lo em 50% ou mais, quando comparado aos planos comerciais do TeamViewer 14. O plano Business do TeamViewer 14 começa a partir de R$ 1.548 por utilizador por ano*. A Splashtop começa a partir de R$ 390 por ano. A razão é que a Splashtop tem diferentes soluções para diferentes casos de uso.
Com a Splashtop, você possui uma solução projetada para ser exatamente o que você precisa. Você quer que uma solução de desktop remoto acesse o seu computador enquanto você estiver ausente? Você precisa oferecer suporte aos computadores dos seus usuários? Precisa fornecer suporte remoto sob demanda no momento em que seus clientes precisarem? Seja qual for o seu caso de uso, a Splashtop possui uma solução de acesso remoto rápido com todos os recursos que você vai precisar.
A Splashtop também possui alguns aprimoramentos de desempenho e recursos que ainda são novidade no TeamViewer 14, como o suporte ao macOS Mojave Dark Mode e a capacidade de visualizar os dispositivos confiáveis de seus usuários.
Veja nossa comparação preços Splashtop vs TeamViewer. Você também pode conferir a nossa comparação completa e descobrir porquê a Splashtop é a melhor alternativa ao TeamViewer.
Experimente a Splashtop e veja com seus próprios olhos
Não acredites apenas na nossa palavra, experimenta a Splashtop gratuitamente durante 7 dias. Garantimos-te que ficarás convencido de que é a melhor alternativa ao TeamViewer 14. Como não exigimos um cartão de crédito nem forçamos você a assumir compromissos para começar, não há risco de ser configurado agora.
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