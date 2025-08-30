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Splashtop is a superior alternative to VPN

Vídeo: Splashtop - Uma Alternativa Superior à VPN

Splashtop Team
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Procurando uma alternativa para a VPN?

Os produtos Splashtop são fáceis de implementar e dimensionar, além de ser a solução de acesso remoto mais econômica de todas. É por isso que a Splashtop é a melhor alternativa à VPN.

Splashtop - A Superior Alternative to VPN-based Remote Access Solutions
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Saiba mais sobre o Splashtop como alternativa à VPN

A VPN provavelmente não é a melhor escolha para suprir as necessidades de acesso remoto da sua empresa

Já que trabalhar em casa está se tornando a nova realidade para muitos profissionais, uma solução robusta de acesso remoto é crucial para manter a sua produtividade. A VPN é mais adequado para usuários que precisam acessar a rede corporativa por curtos períodos de tempo para concluir tarefas específicas, mas é uma solução desatualizada para as demandas de produtividade atuais.

Quando grandes forças de trabalho permanecem conectadas via VPN o dia todo, o tráfego sente a pressão, até mesmo as tarefas que não precisam de VPN, resultando em conexões não confiáveis e um desempenho lento, o pior pesadelo de todo usuário.

Gastar uma grande quantia de dinheiro e esforço para configurar, dimensionar e manter uma VPN, para não mencionar a dor de cabeça de ter que usar apenas dispositivos fornecidos pela empresa para se conectar à VPN, gera muitos problemas, o resultado de tudo issi é um desempenho inferior.

Com uma VPN sobrecarregada, é impossível inspecionar o tráfego de rede efetivamente, para impedir que surjam problemas de segurança. Até mesmo soluções como o split tunneling, que deveria ajudar a limitar o tráfego da VPN, abrem novas portas a riscos de segurança.

Felizmente, existe uma solução simples. A Splashtop é a melhor alternativa de VPN, permitindo que os funcionários acessem suas estações de trabalho com segurança, velocidade e estabilidade.

A Splashtop é a solução moderna para permitir o acesso remoto a computadores

A fácil configuração, gerenciamento e escalabilidade da Splashtop garante sessões de acesso remoto rápidas e confiáveis com manutenção sem esforço e baixo custo. Tudo o que os usuários precisam fazer é instalar um pequeno aplicativo em suas estações de trabalho. Assim eles serão capazes de acessar remotamente qualquer dispositivo usando o aplicativo Splashtop.

Uma solução completa de acesso remoto sem sobrecarregar a sua rede corporativa

A rede corporativa é usada somente durante o acesso remoto, resultando em menos tráfego e maior desempenho, enquanto os recursos de segurança e conformidade permitem conexões remotas sem preocupações. Os usuários podem transferir arquivos com segurança, fazer impressões remotamente e concluir qualquer outra tarefa durante sessões remotas, todas elas são gravadas e registradas. Além disso, os aplicativos e a infraestrutura da Splashtop são atualizados, protegidos e monitorados automaticamente, eliminando atualizações manuais e inconvenientes.

Comece a usar os produtos Splashtop gratuitamente

Usando a Splashtop, você obterá um maior desempenho, segurança e escalabilidade superior às soluções baseadas em VPN para suas necessidades de acesso remoto, por uma fração do seu custo! Experimente a Splashtop gratuitamente hojee veja a diferença com seus próprios olhos.

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