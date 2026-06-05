Notícias Splashtop & Actualizações - Abril 2017

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Mirroring360 - Espelhamento de Ecrã + Partilha de Ecrã
Apresentamos Mirroring360 Pro edition com espelhamento de ecrã + partilha de ecrã
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As 10 principais razões para atualizar do Splashtop Personal para o Remote Access