Como Escolher o Software de Desktop Remoto Certo

O uso de software de desktop remoto aumentou quase três vezes nos últimos anos e não parece estar diminuindo. Com esta mudança no mercado, há muitas opções diferentes de software que podem corresponder às suas necessidades. Então, como você escolhe o software de desktop remoto certo para você ou para a sua organização?

Abaixo, listamos algumas das coisas que você deve considerar antes de escolher um fornecedor de software para o ambiente de trabalho remoto. Algumas delas são opcionais, embora outras possam fazer a diferença para os seus padrões. Por isso, escolha com sabedoria.

Recursos de segurança

Uma das opções mais essenciais para o software que vai acessar um computador remoto é o tipo de segurança que você quer. Aqui estão alguns dos recursos de segurança da área de trabalho remota que você deverá buscar na sua pesquisa:

Autenticação de dispositivo

A autenticação do dispositivo, ou autenticação do endpoint, impede que dispositivos não autorizados se conectem a um computador remoto. A sua plataforma de trabalho remota deve ter a capacidade de fazer uma lista branca de um conjunto de dispositivos que podem entrar no sistema. Se dispositivos fora dessa lista tentarem entrar em um ambiente de trabalho remoto sem se autenticarem, o sistema irá negar o acesso.

Autenticação de dois fatores

Isto assegura que uma pessoa é um usuário legítimo, permitindo-lhe confirmar a sua identidade através de mais métodos do que apenas uma senha. O 2FA fornece um alto nível de proteção para uma conta quando usada junto com a senha, mantendo os seus computadores e dados seguros.

Conformidade com as Normas de Segurança

Você deve assegurar que qualquer software de acesso remoto que utilize cumpra os seus padrões de segurança. Estes padrões podem ser exigidos legalmente, ou você pode verificar qual a conformidade voluntário que o software cumpre.

Exemplos de padrões de segurança que podem ser de interesse para você incluem:

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD)

Controles de Sistema e Organização (SOC 2)

Lei de Portabilidade e Responsabilização de Seguros de Saúde (HIPAA)

Lei da Família sobre Direitos Educativos e Privacidade (FERPA)

Interconexão de Componentes Periféricos (PCI)

Você deve também verificar se o software recebe atualizações regulares. Isto irá mostrar que é provável que os criadores atualizem os seus protocolos de segurança quando tomarem conhecimento de potenciais ameaças. Também é provável que eles assegurem que quaisquer novos problemas sejam resolvidos rapidamente.

UX de Alta Qualidade

Se você está tentando trabalhar à distância, a última coisa que você quer é que seja difícil controlar o seu computador à distância. O que você quer é que a interface do software remoto tenha controles claros e que seja o mais rápido, fácil de usar e o mais simples possível. Isto fará com que você ses sinta como se estivesse usando o PC remoto pessoalmente.

Uma ferramenta de ambiente de trabalho remoto deve oferecer um teste gratuito para que você possa ter uma experiência prática com a plataforma, para ver se o UX é adequado para você.

Facilidade de Instalação

Além de uma interface fácil de usar, você não deve ter dificuldade em instalar qualquer aplicação de ambiente de trabalho remoto. Isto vale tanto para o software que precisa estar no computador remoto para permitir o acesso como para as aplicações nos dispositivos locais.

Isto não está apenas relacionado com a instalação do software no dispositivo, mas também com os passos que se deve dar para tentar o seu primeiro login. Se o usuário tiver que fazer muitas coisas antes de poder usar o software a sério, isso irá levar ele a se afastar e a perder o interesse no seu uso.

Valor

Um dos passos que você deve completar quando procura um software do ambiente de trabalho remoto é comparar os custos do software. Há muitas soluções por aí que custam os olhos da cara. Da mesma forma, existem muitos produtos de ambiente de trabalho remoto gratuitos por aí, mas muitas vezes faltam funcionalidades, suporte de dispositivos, recursos, segurança, ou todos os anteriores.

Certifique-se de inspecionar o preço de cada aplicação e o que ela oferece. Ela pode ser barato para apenas um ou dois usuários, mas fica muito cara em para vários. Ou, pode haver preços diferentes para os indivíduos em comparação com as organizações.

Acesso via Celular ou Tablet

Muitas aplicações de ambiente de trabalho remoto permitem o acesso através de outro desktop. É mais raro encontrar aqueles que permitem o acesso a um desktop através de um telefone ou tablet.

Você deve garantir que você pode se conectar ao seu ambiente de trabalho a partir de qualquer outro dispositivo. E também deve garantir que, independentemente do tipo de dispositivo ou plataforma a que você está acessando, ainda poderá tirar proveito de todas as funcionalidades do seu computador remoto.

Funcionalidades que Aumentam a Produtividade

Uma das características mais importantes do software de desktop remoto é a capacidade de enviar ou receber ficheiros. Fazer isso significa que você pode enviar dados, apresentações, ou outros itens para o seu computador para mais tarde, quando você precisar deles.

Recursos a ter em conta incluem transferência de arquivos, impressão remota, suporte multi-monitor, wake-on-LAN remoto, e chat.

Serviço de Alta-Classe ao Cliente

Não importa que sistema você usa, de vez em quando você pode ter dúvidas ou preocupações. Verifique antes de comprar que a empresa com quem está a trabalhar tem sistemas de serviço ao cliente muito bons.

Se eles tiverem, você sabe que eles tratam bem os seus clientes e que provavelmente não vão te deixar na mão quando precisar de ajuda.

Escolha o Software do Ambiente de Trabalho Remoto que Funciona para Você

Agora você deve ter uma ideia muito melhor do tipo de coisas que terá de considerar quando escolher o software de ambiente de trabalho remoto para o seu negócio. Embora a verdade é que só existe uma opção se você quiser a melhor escolha para o que quer que você precise no futuro. Essa solução é o Ambiente de Trabalho Remoto Splashtop.

A Splashtop destaca-se por:

A Splashtop oferece soluções para trabalhar remotamente, suporte de TI, e muito mais. Comece agora com um teste grátis para descobrir porque a Splashtop ganha consistentemente as melhores notas de críticas de sites de revisão de terceiros e par-a-par.