Splashtop Ganha Top Rated Awards de 2022 da TrustRadius

A TrustRadius reconhece a Splashtop como líder em ambas as categorias de soluções de Desktop Remoto e Suporte Remoto.

CUPERTINO, Califórnia., 11 de Maio de 2022 - Splashtop, líder em acesso remoto seguro e soluções de suporte, anunciou hoje que foi premiada com o 2022 Top Rated Award da TrustRadius, uma respeitada plataforma de revisão de software B2B.

Os clientes do Splashtop Enterprise destacam o compartilhamento de tela, as sessões remotas pela Internet e a capacidade de iniciar o controle remoto a partir do celular, juntamente com o suporte ao cliente de alta qualidade.”

Aqui está o que clientes verificados do Splashtop Enterprise dizem sobre a TrustRadius: "O Splashtop Enterprise é tão robusto como todos os outros e tem uma navegação muito fácil de usar para ajudar a gerenciar muitos sistemas desktop e de servidor. Gosto muito da capacidade de ver facilmente todos os monitores com um só clique, e depois voltar a um único monitor quando eu quiser. É verdadeiramente uma excelente plataforma e um benefício econômico para as suas equipes de TI" Mike Cleveland, Gerente de TI, End-User Technologies na Queen's Health Systems, 5.001-10.000 empregados.

"As funcionalidades de segurança Splashtop com autenticação de dois factores e verificação de dispositivos são muito robustas e são uma GRANDE parte do motivo pelo qual decidimos usar o programa. É seguro, mas a segurança não atrapalha a utilização do programa". Dirk van den Heuvel , Presidente/Gerente Geral, Distribuição Groove, 11-50 empregados.

"Como educador de produção multimédia, preciso de um poderoso computador de secretária para executar os meus programas de produção de vídeo. Com Splashtop, consegui aceder em segurança ao meu computador de trabalho a partir do meu portátil pessoal ou de qualquer outro escritório que tenha de usar quando viajo para diferentes locais da escola. Consegui editar vídeos com facilidade e não tive de me preocupar com o local onde todos os meus ficheiros estavam guardados ou não ter o mesmo poder de processamento quando estava na estrada. Splashtop transformou um portátil barato numa máquina de produção de media topo de gama". Utilizador Verificado, Companhia de Produção de Meios de Comunicação, 1001-5000 empregados.

"Usei o Splashtop principalmente para dar suporte a outros programadores de software ou administrar servidores remotos. O Splashtop torna muito fácil a instalação do seu software remoto para que te possas ligar facilmente a outros sistemas. A administração de computadores remotos é possível usando uma consola acessível em qualquer browser da Web. Muito conveniente! Splashtop sempre foi de confiança e a qualidade da imagem foi excelente. Também fui capaz de interagir com sistemas remotos sem qualquer atraso e também fui capaz de executar tarefas que requerem elevação de segurança. Algumas ferramentas remotas só te permitem agir como utilizador, não como administrador". Dr. Holger Flick, Director Executivo (CEO), FlixEngineering LLC, 1-10 empregados.

" Splashtop é uma mais-valia essencial para o meu fluxo de trabalho. Não consigo imaginar não o ter. Eu não gostaria de usar qualquer outro software de ambiente de trabalho remoto para além do Splashtop. É fácil de usar. Não tens de passar tempo a configurar nada e podes começar a trabalhar rapidamente. Só o preço e o número de ligações valem o investimento". Britton Hoskins, Editor Executivo, Xphias LLC, 1-10 empregados.

O Splashtop Enterprise fornece um aplicativo para acesso remoto e suporte entre dispositivos e sistemas operacionais.

As equipes de TI têm uma plataforma unificada para fornecer suporte técnico remoto seguro aos usuários finais, não importa onde estes estejam e qual o dispositivo que utilizam. Com capacidades avançadas de suporte remoto, o TI pode dar suporte com eficiência a locais de trabalho híbridos e minimizar a perturbação dos processos de produção. Os recursos de segurança Splashtop incluem autenticação de dois fatores, sinal único, controle de acesso granular, e está em conformidade com o SOC 2, com suporte ao Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA), e outros regulamentos governamentais.

Splashtop Enterprise é reconhecido pela comunidade TrustRadius como um jogador valioso nas categorias de software de suporte remoto e desktop, com um trScore de 9.5 em 10 e mais de 475 revisões verificadas.

Desde 2016, os TrustRadius Top Rated Awards tornaram-se o padrão da indústria B2B para o reconhecimento imparcial dos produtos tecnológicos. Baseado inteiramente no feedback dos clientes, eles nunca foram influenciados pela opinião ou estatuto de analistas como clientes da TrustRadius. Aqui está uma descrição detalhada dos critérios da metodologia e pontuação que a TrustRadius usa para determinar os vencedores do Top Rated.

"Colocamos a experiência do cliente acima de tudo na Splashtop, seja na concepção do nosso produto ou no suporte ao vivo em tempo real", disse Mark Lee, Diretor Executivo da Splashtop. "Temos orgulho em inspirar um feedback tão gracioso da nossa comunidade de usuários e apreciamos este reconhecimento por parte da TrustRadius".

Para saber mais sobre as soluções de acesso remoto e suporte do Splashtop, visite Splashtop.com ou leia resenhas em TrustRadius.

