Enquanto o trabalho remoto e híbrido faz parte do mundo empresarial moderno desde o início das telecomunicações, o trabalho remoto passou de uma opção para uma necessidade em 2020 durante a pandemia de COVID-19. Nos anos seguintes, a tecnologia de trabalho remoto continuou a avançar e, embora muitos funcionários tenham retornado ao escritório, muitos ainda adotam o trabalho remoto e híbrido.
É seguro dizer que o trabalho remoto não vai acabar tão cedo. Em vez disso, os líderes empresariais precisam se preparar para o futuro do trabalho remoto e adotar estratégias e tecnologias para tornar o trabalho de qualquer lugar fácil.
Com isso em mente, vamos explorar o futuro do trabalho remoto e híbrido, incluindo a crescente dependência de ferramentas digitais, as expectativas em evolução dos funcionários e a importância crescente da flexibilidade e segurança.
Produtividade da Força de Trabalho Remota e Híbrida: Desafios Principais para Líderes de TI
Enquanto o trabalho remoto e híbrido continuam a crescer em uso e eficiência, as organizações ainda devem se esforçar para implementar estratégias e políticas de trabalho remoto. Isso pode ser um desafio para aqueles despreparados ou incapazes de investir no suporte a funcionários remotos.
Quem toma decisões e busca implementar o trabalho remoto e híbrido deve ter em mente alguns desafios principais:
Falta de políticas claras: Primeiro e antes de tudo, as organizações precisam ter boas políticas de trabalho remoto em vigor. Estas devem definir expectativas para todos os funcionários, incluindo as ferramentas usadas para ajudar com o trabalho remoto, políticas de segurança, software de gerenciamento de projetos e por aí vai. Isso ajudará a garantir que todos saibam o que precisam fazer e quais recursos estão disponíveis.
Barreiras de comunicação: A comunicação é a parte mais importante do trabalho remoto eficiente; sem uma boa forma de comunicar com colegas e gestores, os funcionários vão ficar a lutar sozinhos. Certifica-te de que utilizas plataformas de comunicação em equipa para que os funcionários possam manter-se ligados, seja para criar um chat de equipa, participar numa chamada de vídeo ou enviar uma mensagem a um colega com perguntas.
Segurança: Cibersegurança é essencial para todos os negócios, e o trabalho remoto apresenta um novo conjunto de riscos. As organizações devem investir em soluções com recursos de segurança robustos, incluindo encriptação end-to-end, segurança de confiança zero, autenticação multifator, e mais, para garantir que seus dispositivos, contas e redes estejam protegidos o tempo todo.
Exaustão: Embora a capacidade de trabalhar de qualquer lugar seja ótima para a eficiência, também pode levar os funcionários a sentirem que estão sempre de plantão, o que pode aumentar a exaustão. Isso, combinado com a sensação de isolamento e desconexão que pode surgir ao trabalhar sozinho, pode prejudicar o bem-estar mental dos funcionários. As organizações precisam estabelecer limites, incentivar um bom equilíbrio entre vida pessoal e profissional e fornecer recursos de saúde mental para garantir que os funcionários não estejam se esgotando.
Dificuldades de colaboração: Os funcionários frequentemente precisam colaborar em projetos, o que pode ser difícil quando se trabalha remotamente. Boas ferramentas de colaboração são necessárias para permitir que os funcionários acessem os mesmos projetos, compartilhem arquivos e informações, e se comuniquem em tempo real para trabalharem juntos de forma eficiente.
8 Maneiras de os Líderes de TI se Prepararem para o Evoluindo Cenário Remoto em 2026
Com as constantes mudanças no cenário remoto e nas tecnologias que possibilitam o trabalho remoto e híbrido, pode ser um desafio para os líderes e departamentos de TI acompanharem. No entanto, concentrando-se na tomada de decisões baseada em dados, políticas claras, forte cibersegurança e na adoção de novas ferramentas, as organizações podem preparar seus modelos de trabalho remoto e híbrido para o futuro.
Alguns passos fundamentais para acompanhar a evolução do trabalho remoto incluem:
1. Aproveitar a Análise da Força de Trabalho para Decisões Mais Inteligentes
Ferramentas de análise da força de trabalho podem analisar dados sobre padrões de trabalho, fluxos de trabalho, desempenho dos funcionários, produtividade, e mais, capacitando os líderes a tomarem decisões informadas. Isto ajuda as organizações a otimizar horários e cargas de trabalho, garantir que os funcionários estejam engajados e recebam o suporte necessário, melhorar o treinamento, e alocar recursos eficientemente, para que os funcionários possam trabalhar de forma eficiente, quer prefiram o conforto de casa ou o ambiente de escritório.
2. Criar Políticas Claras para Trabalho Híbrido e Remoto
Criar políticas claras é um dos passos mais importantes para garantir um trabalho remoto e híbrido eficiente. Isto define expectativas para funcionários e gerentes, para que eles entendam seus protocolos de comunicação, horários de trabalho, metas de desempenho e quão flexível é o horário, de modo que todos estejam alinhados. Claro, revisar e atualizar regularmente as políticas também ajuda a garantir que sejam eficazes, e permite às empresas criar políticas que melhor atendam seus funcionários.
3. Melhorar a Cibersegurança e Proteger os Dados
A cibersegurança é uma das maiores preocupações para empresas e suas equipas de TI quando os funcionários começam a trabalhar remotamente. É vital usar ferramentas e protocolos de cibersegurança para proteger funcionários, dispositivos e dados, como autenticação multifator e firewalls. O treinamento dos funcionários também é importante, para que saibam como prevenir ataques de phishing e as melhores práticas de segurança a seguir.
Atualizações de patch regulares também podem ajudar a garantir a segurança, pois podem corrigir vulnerabilidades e fornecer outras atualizações de segurança. Se precisar gerenciar múltiplos terminais remotos, usar uma solução como Splashtop AEM pode ajudar a manter os dispositivos atualizados e seguros com patching automático.
4. Use IA e Automação para Otimizar Fluxos de Trabalho
A IA e a automação são ferramentas valiosas para ajudar os funcionários e melhorar a produtividade. A tecnologia potenciada por IA pode ajudar na gestão e priorização de recursos, enquanto as ferramentas de automação podem gerir tarefas manuais repetitivas, permitindo que os funcionários se concentrem em trabalhos mais urgentes. Embora isso exija formação para garantir que os funcionários compreendem as ferramentas e como as utilizar adequadamente, pode resultar em maior eficiência e flexibilidade dos funcionários.
5. Equipar Gestores para Liderar Equipas Remotas com Sucesso
Bons gestores podem fazer toda a diferença para uma equipa, então se treinar e equipar os seus gestores para terem sucesso, eles serão capazes de liderar equipas remotas para o êxito. Isso inclui estratégias de comunicação, ferramentas de colaboração, gestão de desempenho e ferramentas semelhantes, para que possam comunicar com suas equipas, construir um ambiente de equipa forte, e dar feedback e orientação aos funcionários.
6. Reimagine a Experiência do Funcionário para Modelos Híbridos
Em ambientes de trabalho híbridos, você terá uma mistura de funcionários que estão trabalhando no escritório, remotamente, ou uma combinação dos dois. Você precisará promover uma experiência de funcionário que funcione para todos. Isso inclui políticas de trabalho flexíveis, programas de bem-estar dos funcionários e atividades de formação de equipe que atendam tanto os funcionários presenciais quanto os remotos.
Também ajuda a adotar uma abordagem digital em primeiro lugar, para que os funcionários possam acessar as ferramentas e software de que precisam, independentemente de onde estão a trabalhar ou dos dispositivos que usam (especialmente em ambientes de trabalho BYOD).
7. Refine e Evolua Continuamente as Estratégias de Trabalho Remoto
Se quiser se manter atualizado com as mudanças e desenvolvimentos no trabalho remoto, ser flexível e se adaptar a mudanças é fundamental. É importante revisar e refinar suas estratégias de trabalho remoto, incluindo ouvir o feedback dos funcionários, para garantir que eles tenham o que precisam para trabalhar de forma eficiente. Esse nível de capacidade de resposta ajuda as organizações a se adaptarem rapidamente às necessidades dos funcionários e novas tecnologias, para que possam manter suas estratégias e políticas de trabalho remoto atualizadas.
8. Promover a Cultura Através de Conexão Virtual Intencional
Talvez o maior desafio do trabalho remoto seja construir uma cultura de trabalho que seja acolhedora para trabalhadores no escritório, remotos e híbridos. No entanto, fazê-lo é importante para garantir que todos os funcionários, independentemente de onde trabalhem, se sintam conectados, valorizados e capazes de trabalhar ao seu melhor. Isso inclui atividades de construção de equipas inclusivas, políticas da empresa que capacitêm todos os funcionários a trabalhar ao seu melhor, e recursos para garantir um equilíbrio adequado entre trabalho e vida e boa saúde mental.
Como os Líderes de TI Podem Construir Equipas Remotas de Alto Desempenho com Ferramentas de Software Avançadas
Com tudo isso dito, o que podem os líderes de TI fazer para construir equipas remotas de sucesso? A melhor forma de começar é selecionando as ferramentas certas, incluindo acesso remoto e suporte, colaboração remota, e comunicação.
Investir em software de acesso remoto capacita os funcionários a acessar seus dispositivos de trabalho (incluindo computadores desktop e dispositivos Internet das Coisas) de qualquer lugar, nos dispositivos que preferirem. Isso ajuda a apoiar políticas de Bring Your Own Device (BYOD) enquanto ainda fornece fácil acesso aos projetos, software e ferramentas especializadas que os funcionários precisam para o seu trabalho.
Da mesma forma, remote support software permite que as equipas de TI prestem suporte aos funcionários a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, acedendo remotamente ao dispositivo que precisa de resolução de problemas e suporte. Isto apoia tanto os funcionários remotos como as equipas de TI remotas, garantindo que os funcionários podem receber suporte onde quer que vão, e os agentes de TI podem trabalhar a partir de qualquer lugar sem necessidade de viajar.
Com a tecnologia certa, pode melhorar o trabalho em equipa, otimizar fluxos de trabalho, aumentar a produtividade e fortalecer as suas equipas. No entanto, isso exige um treinamento adequado e a construção de um ambiente de comunicação e colaboração. Uma vez que os funcionários tenham acesso ao software que os ajude a trabalhar de qualquer lugar e ao treinamento para utilizá-lo ao máximo, o trabalho remoto torna-se tão eficiente quanto o trabalho no escritório.
Como a Splashtop Impulsiona o Futuro do Trabalho Remoto Seguro
Quando quiser investir em tecnologia que possibilite de forma perfeita um trabalho remoto eficiente e seguro, a Splashtop tem tudo o que você precisa. A Splashtop apoia os modelos modernos de trabalho remoto e híbrido, fornecendo acesso remoto em diversos dispositivos e sistemas operacionais, assim capacitando trabalhadores remotos e equipes de TI em qualquer lugar que estejam.
Com o Splashtop Remote Access, os funcionários podem usar qualquer dispositivo para acessar seus computadores de trabalho de qualquer lugar com uma conexão à internet. Isso proporciona acesso seguro aos seus arquivos, projetos, ferramentas e mais, além de permitir que os trabalhadores remotos colaborem em projetos. Com recursos como impressão remota, redirecionamento USB e transferência de arquivos, os funcionários podem trabalhar de forma eficiente, não importando onde estão.
Splashtop Remote Support, de forma semelhante, permite que os agentes de TI acessem pontos finais remotos de qualquer lugar para resolução de problemas, suporte e manutenção. Isso capacita as equipas de TI a trabalharem de qualquer lugar e em qualquer dispositivo, enquanto ainda fornecem suporte de primeira linha, pois podem visualizar e controlar o dispositivo conectado como se estivesse bem na sua frente.
Enquanto isso, a segurança da Splashtop garante que computadores, redes e dados permaneçam seguros. A Splashtop inclui recursos avançados de segurança, incluindo autenticação de múltiplos fatores, criptografia de ponta a ponta, notificações de conexão remota e mais, garantindo que cada dispositivo esteja totalmente protegido.
Pronto para experimentar o Splashtop por si mesmo? Comece com um teste gratuito hoje: