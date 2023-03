Vídeo: Usando o desktop remoto para acessar o Photoshop

Você já precisou usar o Photoshop, mas não tem o computador certo em sua frente?

Felizmente, a Splashtop vai garantir que isso nunca mais aconteça

Using Remote Desktop to Access Photoshop

O Splashtop Business Accesspermite-lhe aceder e usar facilmente o Photoshop no teu computador remoto a partir de qualquer um dos teus dispositivos pessoais.

Sempre que você precisar acessar o Photoshop, seja no computador do seu escritório ou em qualquer outra máquina, você pode usar seu próprio notebook, tablet ou smartphone para iniciar uma sessão de desktop remoto da Splashtop nesse computador remoto. Uma vez conectado, você verá a tela do computador remoto em tempo real e poderá assumir o controle do mesmo como se estivesse sentado na frente dele.

A partir daí, você poderá usar o Photoshop facilmente e concluir as suas tarefas com facilidade.

Comece agora

Com as rápidas conexões remotas da Splashtop, é incrivelmente fácil acessar o computador do seu trabalho em casa e usar qualquer um dos aplicativos do seu computador de trabalho como se estivesse sentado no seu escritório. O Splashtop Business Access mantém você conectado ao seu computador de trabalho em todos os momentos, de qualquer lugar, facilitando o seu home office.

Acesse qualquer computador Windows, Mac ou Linux usando qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

Veja com seus próprios olhos como é rápido e simples iniciando sua versão de testes gratuita hoje mesmo!