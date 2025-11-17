Vídeo: Usando o desktop remoto para acessar o Photoshop

Você já precisou usar o Photoshop, mas não tem o computador certo em sua frente?
Felizmente, a Splashtop vai garantir que isso nunca mais aconteça
O Splashtop Remote Access permite-te aceder e utilizar facilmente o Photoshop no teu computador remoto a partir de qualquer um dos teus dispositivos pessoais.
Sempre que você precisar acessar o Photoshop, seja no computador do seu escritório ou em qualquer outra máquina, você pode usar seu próprio notebook, tablet ou smartphone para iniciar uma sessão de desktop remoto da Splashtop nesse computador remoto. Uma vez conectado, você verá a tela do computador remoto em tempo real e poderá assumir o controle do mesmo como se estivesse sentado na frente dele.
A partir daí, você poderá usar o Photoshop facilmente e concluir as suas tarefas com facilidade.
Com as rápidas conexões remotas do Splashtop, é incrivelmente fácil acessar o seu computador de trabalho a partir de casa e usar qualquer uma das aplicações no seu computador de trabalho como se estivesse sentado bem à frente dele. O Splashtop mantém você conectado ao seu computador de trabalho a todo momento, de qualquer lugar, facilitando o trabalho em casa.
Acesse qualquer computador Windows, Mac ou Linux usando qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
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