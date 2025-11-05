À medida que as empresas e os funcionários adotam disposições de trabalho remoto e híbrido, as equipas de TI enfrentam uma preocupação persistente: como manter a segurança enquanto permitem que os funcionários trabalhem de qualquer lugar?
Felizmente, o trabalho remoto não precisa sacrificar a segurança. Com as ferramentas, táticas e tecnologia certas, equipas remotas e empresas com políticas de Bring Your Own Device (BYOD) podem trabalhar de qualquer lugar, em qualquer dispositivo, enquanto ainda mantêm a segurança e a conformidade de TI.
Para ajudar nisso, compilámos uma lista de verificação de segurança para trabalho a partir de casa para empresas de todos os tamanhos. Seguir estes dez passos simples ajudará a garantir trabalho remoto seguro em todos os dispositivos.
Riscos Cibernéticos no Panorama de Trabalho Remoto: Principais Tendências & Insights
Primeiro, é importante entender as ameaças que as equipas remotas e distribuídas enfrentam. Embora muitas ameaças cibernéticas possam impactar os funcionários, independentemente de estarem no escritório ou a trabalhar remotamente, algumas ameaças são únicas ou representam uma ameaça maior para os trabalhadores remotos.
Riscos cibernéticos comuns para equipas remotas incluem:
Vulnerabilidades de dispositivos pessoais: As políticas de BYOD dão aos funcionários a liberdade de usar os dispositivos que preferem, mas isso vem com um conjunto próprio de riscos. Dispositivos pessoais podem não ter as ferramentas e proteções de cibersegurança de que precisam, ou podem ter ignorado uma atualização importante de patch, tornando os dispositivos mais vulneráveis a ataques e comprometendo os dados sensíveis contidos neles.
Redes não seguras: As empresas usam redes Wi-Fi seguras protegidas por firewalls, autenticação de dispositivos, entre outros. Por outro lado, os colaboradores que trabalham remotamente muitas vezes conectam-se a redes Wi-Fi públicas não seguras que representam riscos de segurança. Sem as medidas e ferramentas de segurança adequadas, conectar-se a essas redes pode criar um risco de segurança.
Falta de encriptação: A encriptação de ponta a ponta é vital para transmitir dados e arquivos, mas nem todos os dispositivos pessoais e apps de comunicação usam encriptação. As empresas devem garantir que os colaboradores usem ferramentas de comunicação seguras e encriptadas que protegem os dados em trânsito.
Ataques de phishing: Embora os ataques de phishing sejam comuns para todos os negócios, podem representar uma ameaça aumentada para os trabalhadores remotos. Se um colaborador remoto cair num ataque de phishing, pode comprometer as suas contas pessoais e de trabalho, e reparar o dispositivo pode ser um desafio maior. Por isso, é essencial treinar os colaboradores sobre como prevenir phishing e o que fazer se forem alvos.
10-Passos de Segurança: Lista de Verificação para Trabalhar de Casa
Felizmente, apesar de todos esses riscos, é possível proteger ambientes de trabalho remoto e ajudar os funcionários a trabalhar de qualquer lugar de forma segura. Seguir essa lista de verificação de segurança para trabalhar de casa pode ajudar a suportar um trabalho remoto seguro:
1. Mantenha os Dados Seguros: Elimine Armazenamento Local para Reduzir o Risco
Considere onde os seus dados estão armazenados. Se os colaboradores mantiverem todos os dados de trabalho nos seus dispositivos pessoais, os dados são mais vulneráveis a serem roubados ou danificados. No entanto, se os dados estiverem armazenados nos servidores da empresa, aos quais os colaboradores remotos podem aceder de forma segura a partir dos seus dispositivos sem os descarregar, então podem ser mantidos seguros se um dispositivo for comprometido.
2. Encriptar Sessões Remotas
A encriptação de ponta a ponta é crucial para garantir a comunicação e transferência de dados seguros. As conexões remotas são uma parte central do acesso remoto e suporte, pois partilham ecrãs e controlos entre dispositivos de escritório e remotos, mas esses dados devem ser encriptados para garantir que permanecem protegidos de olhos curiosos. Sessões remotas encriptadas ajudam a manter os dados seguros quando estão em trânsito, por isso são uma parte central do trabalho remoto.
3. Ativar Segurança para BYOD
As políticas de BYOD são ótimas para funcionários remotos, pois permitem que trabalhem nos dispositivos que preferem e com os quais se sentem mais confortáveis (como qualquer pessoa com uma opinião sobre “Mac vs PC” dirá, isso faz uma grande diferença). No entanto, sem as medidas de segurança adequadas, o BYOD pode criar novos riscos e vulnerabilidades. As empresas devem implementar políticas de BYOD que incluam medidas de segurança fortes e ferramentas para manter dados e dispositivos seguros.
4. Aplique Políticas Granulares
Gerir permissões e acessos é outro aspeto importante do trabalho remoto seguro. Os controlos de políticas granulares permitem que as empresas gerenciem cuidadosamente quem tem acesso a que sistemas, ferramentas, segmentos de rede e dados. Isso garante que informações importantes sejam mantidas seguras de intrusos ou contas comprometidas.
5. Garantir Visibilidade Completa dos Endpoints
Quando os colaboradores trabalham remotamente, as equipas de TI e os gestores devem ter total visibilidade e controlo sobre os endpoints remotos. A visibilidade total dos endpoints ajuda a garantir que as equipas de TI possam identificar comportamentos suspeitos e sinais de aviso de violação de dados ou outros ciberataques para que possam resolver os problemas assim que surgirem e antes que outros dispositivos ou redes possam ser infectados.
6. Centralizar a Gestão
Mesmo que os seus endpoints estejam distribuídos, a sua gestão não deve estar. A gestão centralizada permite que as equipas de TI e os gestores monitorem e apoiem todos os endpoints a partir de um único local, tornando fácil gerir tudo.
7. Automatizar Conformidade
A conformidade de TI é obrigatória, especialmente em indústrias com requisitos regulamentares rigorosos, como RGPD ou conformidade HIPAA. A conformidade regulamentar deve ser integrada nas suas ferramentas de acesso remoto e gestão remota, garantindo que está a cumprir todos os seus requisitos e a manter a segurança enquanto trabalha remotamente.
8. Impor Autenticação Multifator (MFA) para Todo o Acesso
Autenticação multifator (MFA) é uma das maneiras mais fáceis de melhorar a cibersegurança e verificar utilizadores. Com MFA, os utilizadores que tentam fazer login confirmam sua identidade e fazem login usando uma fonte secundária, como um aplicativo de autenticação ou email. Isso garante que, mesmo se as credenciais de login de um utilizador forem roubadas, há outra camada de proteção garantindo que somente eles possam acessar suas contas.
9. Corrija e Atualize Regularmente Todos os Sistemas
Manter os endpoints atualizados é essencial para a segurança. Sempre que uma nova vulnerabilidade é descoberta, um patching rápido pode ajudar a garantir que ela seja reparada rapidamente, o que é necessário para a cibersegurança e conformidade de TI. Verificar regularmente atualizações e patches ou usar uma solução com gestão automática de patches pode garantir que os dispositivos permaneçam atualizados e seguros sempre que novas atualizações forem lançadas.
10. Realizar Treinamentos Regulares de Conscientização sobre Segurança
A cibersegurança é uma responsabilidade partilhada. Os colaboradores devem ser treinados sobre as políticas de segurança da empresa, melhores práticas, respostas a incidentes de segurança, e assim por diante. Isso pode frequentemente incluir testes para garantir que os funcionários saibam como identificar e evitar emails de phishing, o que ajuda a demonstrar sua conscientização e preparação.
Estratégias para Construir um Ambiente de Trabalho Remoto Escalável e Seguro
Se deseja construir um ambiente de trabalho remoto seguro e escalável, existem algumas estratégias-chave que pode empregar. Estes incluem:
Utilize soluções flexíveis e adaptáveis que possam atender às suas diversas necessidades de trabalho remoto.
Encontre uma plataforma que equilibre segurança, escalabilidade e facilidade de uso.
Mantenha um espaço de trabalho seguro com recursos e ferramentas de segurança robustos.
Mantenha os dados encriptados e armazenados no servidor da empresa, não em dispositivos individuais.
Use uma solução que suporte e funcione em uma ampla gama de dispositivos e sistemas operativos.
Enquanto as formas específicas que essas estratégias assumem irão variar entre empresas e suas necessidades individuais, são, no entanto, vitais para qualquer organização que pretenda construir um ambiente de trabalho remoto seguro e eficiente.
Implemente Workflows Remotos Seguros com as Soluções de Trabalho Remoto Seguro da Splashtop
O acesso e suporte remoto são vitais para um trabalho remoto seguro, e se pretende uma solução poderosa e escalável com segurança avançada, a Splashtop tem o que precisa.
Splashtop Remote Access facilita o trabalho remoto ao permitir que os colaboradores acedam aos seus dispositivos de trabalho, incluindo arquivos, projetos e ferramentas especializadas, sem armazenar nada nos seus dispositivos pessoais. Isso permite que os utilizadores trabalhem de qualquer lugar, em qualquer dispositivo, a qualquer hora, tão facilmente quanto se estivessem nas suas mesas.
Além disso, a Splashtop é construída para a segurança. As suas funcionalidades de segurança avançadas incluem autenticação de múltiplos factores, segurança de senha de vários níveis, notificações de conexão remota, registos de sessão, entre outros. A Splashtop não acede nem armazena informações, mas transmite o ecrã entre dispositivos usando encriptação de ponta a ponta.
Para equipas de TI que desejam correções em tempo real, visibilidade de conformidade automatizada e supervisão completa dos endpoints, Splashtop AEM (gestão autónoma de endpoints) estende esses mesmos princípios de segurança a todos os dispositivos — garantindo que cada endpoint na sua frota remota permaneça atualizado e protegido.
Graças às suas características de segurança, a Splashtop cumpre uma ampla gama de normas industriais e governamentais, incluindo ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, PCI, HIPAA e mais. Isso fez do Splashtop uma escolha segura para empresas de vários setores.
Pronto para trabalhar de qualquer lugar, em qualquer dispositivo, sem comprometer a cibersegurança? Experimente uma avaliação gratuita da Splashtop e veja por que as empresas confiam nela para o trabalho remoto seguro: