Segurança Confiança Zero: Uma Abordagem Completa à Cibersegurança

No mundo digital de hoje, as ameaças cibernéticas estão a tornar-se cada vez mais sofisticadas, tornando mais desafiador para as organizações protegerem os seus dados e sistemas sensíveis. Para combater essas ameaças, surgiu um novo modelo de segurança chamado segurança"" zero trust.

A segurança da confiança zero é uma abordagem à cibersegurança que exige que as organizações verifiquem todas as tentativas de acesso, independentemente de onde tenha origem. Assume que todos os dispositivos, utilizadores e aplicações não são fidedignos e autentica continuamente e autoriza o acesso a recursos sensíveis.

Neste artigo, exploraremos os benefícios da implementação da segurança de confiança zero, incluindo proteção melhorada contra violações de dados, maior visibilidade e controlo e acesso mais seguro a dados e sistemas confidenciais. No final deste artigo, terás uma melhor compreensão do porquê que a segurança de confiança zero se tornou um componente essencial da estratégia de cibersegurança de qualquer organização.

O que é a confiança zero?

A confiança zero é uma abordagem para a cibersegurança que assume que todos os dispositivos, utilizadores e aplicações são não fidedignos e autentica e autoriza o acesso a recursos sensíveis. Em contraste com os modelos de segurança tradicionais, que normalmente dependem de defesas baseadas em perímetro, a confiança zero exige que as organizações verifiquem todas as tentativas de acesso, independentemente de onde tenha origem.

Esta abordagem fornece uma maneira mais abrangente e eficaz de gerir o acesso a dados e sistemas, reduzindo o risco de violações de dados e outros incidentes de segurança.

Proteção melhorada contra violações de dados

Um dos principais benefícios de implementar a segurança de confiança zero é a proteção melhorada contra violações de dados. Ao exigir autenticação e autorização para todas as tentativas de acesso, a segurança de confiança zero pode impedir que usuários não autorizados acessem dados e sistemas confidenciais. Esta abordagem contrasta com os modelos de segurança tradicionais, que muitas vezes dependem de uma abordagem baseada no perímetro e pressupõem que todo o tráfego dentro do perímetro é de confiança.

Com a segurança de confiança zero, as organizações podem proteger contra ameaças externas e internas. As ameaças externas podem incluir ataques cibernéticos de fora da organização, enquanto as ameaças internas podem incluir ameaças internas e contas comprometidas. Ao verificar e autorizar continuamente tentativas de acesso, a segurança de confiança zero pode impedir que essas ameaças acessem dados e sistemas confidenciais.

Exemplos reais de organizações que beneficiaram da segurança de confiança zero em termos de prevenção de violações de dados incluem a Google e a Microsoft. Ambas as empresas implementaram modelos de segurança de confiança zero e relataram melhorias significativas na sua postura de segurança. Por exemplo, a implementação da segurança confiança zero pela Microsoft ajudou a prevenir um número significativo de violações de dados que teriam sido causadas por contas comprometidas.

Em geral, implementar a segurança de confiança zero pode ajudar as organizações a melhorar a sua proteção contra violações de dados, o que pode ter um impacto significativo na sua reputação e estabilidade financeira. Ao exigir autenticação e autorização para todas as tentativas de acesso, a segurança de confiança zero pode impedir que ameaças externas e internas acessem dados e sistemas confidenciais.

Maior visibilidade e controlo

Outro benefício da implementação da segurança da confiança zero é a visibilidade e controlo melhorados que proporciona sobre o acesso a dados e sistemas. Com a segurança de confiança zero, as organizações podem ganhar um nível mais granular de controlo sobre as tentativas de acesso e podem monitorar toda a atividade em tempo real.

Os modelos de segurança tradicionais geralmente fornecem visibilidade limitada das tentativas de acesso e podem dificultar a detecção e resposta a potenciais ameaças. No entanto, com a segurança de confiança zero, as organizações podem monitorar todas as tentativas de acesso, incluindo as de dispositivos e locais não confiáveis. Isso pode ajudar os profissionais de TI a identificarem-se e a responder a potenciais ameaças em tempo real.

A segurança Confiança Zero também permite que as organizações executem os controlos de acesso de forma mais granulada. Isso pode incluir limitar o acesso a recursos específicos ou impor a autenticação baseada em vários fatores para determinados tipos de acesso. As organizações podem gerir e controlar melhor o acesso a dados e sistemas sensíveis implementando esses controlos.

A segurança da confiança zero fornece uma abordagem mais abrangente e eficaz para gerir o acesso a dados e sistemas. Ao fornecer visibilidade em tempo real e controlo de tentativas de acesso, as organizações podem detectar e responder melhor a potenciais ameaças, ao mesmo tempo que impõem os controlos de acesso a um nível mais granular.

Acesso mais seguro a dados e sistemas sensíveis

A segurança de confiança zero também pode ajudar as organizações a garantir um acesso mais seguro a dados e sistemas sensíveis. Uma maneira de fazer isso é protegendo contra ataques que têm como alvo o acesso privilegiado. As contas privilegiadas, como as que pertencem a administradores, são frequentemente dirigidas por atacantes, que procuram ter acesso a dados ou sistemas confidenciais. A segurança de confiança zero pode impedir esses ataques exigindo verificações adicionais de autenticação e autorização para acesso privilegiado.

Além de proteger contra ataques em contas privilegiadas, a segurança de confiança zero também pode ser usada para proteger o acesso remoto, políticas de tragem do teu próprio dispositivo (BYOD) e ambientes cloudbaseados. Estes tipos de acesso muitas vezes desafiam a segurança, mas a segurança de confiança zero pode proporcionar uma abordagem mais abrangente e eficaz. Ao exigirem autenticação e autorização para todas as tentativas de acesso, as organizações podem garantir que apenas os utilizadores e dispositivos autorizados possam aceder a dados e sistemas sensíveis.

Além disso, a segurança de confiança zero pode fornecer medidas de segurança adicionais para trabalhadores remotos, que podem aceder a dados e sistemas sensíveis a partir de locais ou dispositivos não confiáveis. Ao usar a segurança de confiança zero, as organizações podem impor os controlos de acesso e monitorizar a atividade em tempo real, reduzindo o risco de violações de dados ou outros incidentes de segurança.

Em geral, a segurança de confiança zero pode fornecer uma abordagem mais segura à gestão do acesso a dados e sistemas confidenciais. Ao proteger contra ataques a contas privilegiadas e proteger o acesso remoto, as políticas BYOD e ambientes cloudbaseados, as organizações podem garantir que os seus dados e sistemas estão protegidos contra ameaças potenciais.

Confiança zero e Splashtop

Desde o primeiro dia, a segurança tem sido a principal prioridade do Splashtop. O Splashtop como ferramenta de acesso remoto e suporte remoto tem a confiança de um vasto número de pessoas, empresas, escolas e universidades, o que torna imperativo que os utilizadores possam confiar na capacidade do Splashtop para proteger as suas informações confidenciais, os seus dados e a sua privacidade.

É exatamente por isso que nós no Splashtop atribuímos grande importância à segurança e estamos comprometidos em fazer investimentos substanciais para melhorar continuamente as nossas medidas de infraestrutura e segurança. Além disso, reunimos os maiores especialistas mundiais em cibersegurança e conformidade para nos ajudar a proteger ainda mais a nossa plataforma.

(Saiba mais sobre a segurança do Splashtop e o software seguro de desktop remoto)

Apesar da disponibilidade de soluções de acesso remoto mais avançadas, muitas empresas ainda dependem de tecnologia desatualizada, como a VPN, para acesso remoto. No entanto, as VPN não são tão seguras como as plataformas modernas de acesso remoto . Ligam dispositivos remotos à rede da empresa, potencialmente expondo-os a ameaças cibernéticas.

Além disso, as VPNs desafiam a configuração, dimensionamento e manutenção, e muitas VPNs não instalam automaticamente atualizações e patches de segurança, deixando as organizações vulneráveis a ataques.

Felizmente, está disponível uma alternativa melhor à VPN na forma de uma plataforma de acesso à rede de confiança zero. A plataforma de acesso remoto do Splashtop permite o acesso remoto seguro a dispositivos geridos sem as vulnerabilidades associadas à VPN. Esta abordagem fornece aos utilizadores acesso a máquinas de trabalho enquanto mantêm medidas de segurança robustas.

No Splashtop, levamos a segurança a sério e é por isso que a nossa abordagem de segurança de confiança zero assume que todos os dispositivos, utilizadores e aplicações não são confiáveis. Esta abordagem continuamente autentica e autoriza o acesso a recursos sensíveis, evitando tentativas de acesso não autorizado e reduzindo o risco de violações de dados.

O nosso modelo de segurança de confiança zero inclui funcionalidades avançadas, como autenticação baseada em vários fatores, autenticação de dispositivos e controlos de acesso granulares. Estas medidas funcionam juntas para garantir que apenas os utilizadores e dispositivos autorizados possam aceder a dados e sistemas sensíveis, reduzindo significativamente o risco de potenciais ameaças.

Ao implementar a segurança Zero Trust, proporcionamos aos nossos utilizadores soluções de acesso remoto e suporte remoto seguros e fiáveis. A nossa dedicação à segurança garante que os nossos utilizadores possam aceder aos seus dados e sistemas sem se preocuparem com potenciais ameaças cibernéticas.

Conclusão: Segurança Confiança Zero

Em conclusão, segurança zero confiança é uma abordagem para a cibersegurança que exige que as organizações verifiquem todas as tentativas de acesso, independentemente de onde tenha origem. Ao implementar a segurança de confiança zero, as organizações podem beneficiar de uma proteção melhorada contra violações de dados, maior visibilidade e controlo e acesso mais seguro a dados e sistemas confidenciais.

Com uma segurança de confiança zero, as organizações podem impedir que ameaças externas e internas acessem dados e sistemas confidenciais. Esta abordagem fornece uma abordagem mais abrangente e eficaz para gerir o acesso a dados e sistemas, garantindo que apenas os utilizadores e dispositivos autorizados possam aceder a recursos sensíveis.

No panorama de cibersegurança de hoje, é essencial para as organizações implementarem segurança de confiança zero para se protegerem contra potenciais ameaças. À medida que as ameaças cibernéticas continuam a tornar-se mais sofisticadas, a segurança da confiança zero pode ajudar as organizações a manterem-se à frente da curva e garantir que os seus dados e sistemas estão protegidos.

