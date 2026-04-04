As equipas de apoio IT que utilizam suporte remoto precisam de fazer mais do que apenas resolver problemas rapidamente. Precisam de manter registos meticulosos que mostrem quem acedeu aos dispositivos, quando e o que fizeram, para produzir registos de auditoria claros e exportáveis. Sem bons registos de sessão, é demasiado fácil perder o rasto de quem fez o quê e comprometer a responsabilização.
Embora muitas ferramentas de suporte remoto afirmem ser seguras, nem todas fornecem registos de sessão, trilhas de auditoria e a profundidade de relatórios que as organizações precisam para prontidão de auditoria e relatórios de conformidade interna. Portanto, vamos ver quais recursos de registo e auditoria de sessões são mais importantes e como software de suporte remoto como Splashtop pode apoiar esses requisitos.
Porque É Que o Registo e Auditoria de Sessões São Importantes no Suporte Remoto
Só porque o suporte remoto é seguro, não significa necessariamente que é auditável. As equipas de TI ainda precisam de registos e evidências após o término da sessão.
Quando as equipas de TI utilizam software de suporte remoto, têm acesso aos dispositivos dos utilizadores finais de qualquer lugar; esta é uma ação privilegiada que precisa ser monitorizada para garantir responsabilidade. Quer o técnico esteja a trabalhar num dispositivo de um funcionário, sistema de um cliente, servidor ou quiosque, é vital manter registos da sessão remota para revisões de incidentes e aplicação de políticas.
Embora isto seja mais comum em indústrias reguladas, como saúde ou finanças, não pára por aí. O registo de sessão é vital para equipas de TI que precisam de controlo interno, supervisão de fornecedores, prova para o cliente e outra documentação.
O que as Equipas de Conformidade Devem Esperar que uma Ferramenta de Suporte Remoto Registe
Dada a importância do registo de sessão, que informações devem as ferramentas de suporte remoto registar? Há muitos detalhes-chave que devem ser registados para auditorias e conformidade, por isso os gestores devem assegurar-se de que escolhem uma ferramenta de suporte remoto que possa monitorizá-los todos.
1. Identidade da Sessão e Detalhes de Acesso
Quem acedeu a quê e quando está entre os detalhes mais importantes em qualquer registo de auditoria. Esta informação é vital para a responsabilidade e identificação de contas potencialmente comprometidas, pelo que deve estar entre os primeiros dados recolhidos.
Esta informação inclui:
Identidade do técnico.
Identidade do utilizador final (se aplicável).
O dispositivo ou ponto de acesso acedido.
Hora de início da sessão, fim e duração.
Se a sessão foi assistida ou não assistida.
O contexto de permissão ou acesso, quando relevante.
2. Monitorização de Atividades em Sessão
Acompanhar o que aconteceu durante a sessão também é essencial. Isto ajuda a identificar atividades suspeitas, garantir que os agentes estão a fazer apenas o trabalho que lhes cabe nos dispositivos remotos, e fornece um registo de atividades de manutenção e resolução de problemas.
Esta informação inclui:
Atividade de transferência de ficheiros.
Histórico de transcrições de chat.
Ações de linha de comando ou elevadas (se disponíveis).
Reinicializações ou reconexões.
Disponibilidade de gravação de sessões.
Contexto para notas ou sessões vinculadas a tickets.
3. Relatórios, Retenção, e Exportação
Também é importante poder manter, rever e exportar estes registos. Os dados não significam nada se forem inacessíveis, e organizá-los e reuni-los pode ser demorado. Procure uma solução que tenha regras claras de relatórios, retenção e exportação, incluindo:
Registos pesquisáveis.
Registos exportáveis para auditorias ou revisões internas.
Uma janela de retenção de registos que se alinha com as suas políticas e requisitos internos.
Relatórios para apoiar investigações, revisões de conformidade e documentação de serviço.
Capacidade de conectar os dados da sessão de volta aos fluxos de trabalho de PSA, ITSM ou tickets.
O registo não é apenas sobre a recolha de dados. Requer a capacidade de recolher, analisar e organizar provas para que possam ser acedidas e utilizadas mais tarde, garantindo conformidade e visibilidade em toda a sua organização.
O que torna o registo de sessões eficiente
As sessões de registo não devem ser um processo manual e demorado. O registo automático eficiente deve capturar detalhes importantes e organizá-los num formato fácil de pesquisar, sem adicionar trabalho extra para os técnicos.
No entanto, algumas soluções oferecem registos que não cumprem estes padrões. Existem algumas ferramentas, por exemplo, que armazenam metadados mínimos e, mesmo assim, apenas por um curto período. Outras podem não ter opções de exportação ou contexto das sessões, tornando-as inúteis para auditorias.
Se procura uma ferramenta verdadeiramente eficiente, uma que possa reduzir o atrito tanto para agentes de TI como para os responsáveis pela conformidade, precisa de uma que torne os dados das sessões fáceis de rever, reter e exportar. Isto tornará o processo de auditoria mais eficiente e menos doloroso.
Questões-chave a Fazer ao Avaliar Software de Suporte Remoto para Relatórios de Conformidade
Então, como pode saber se uma solução de suporte remoto tem as funcionalidades de relatórios de conformidade de que necessita? Encontrar uma que apenas ofereça relatórios não é suficiente; precisa saber como funciona o relatório, quais as funcionalidades que inclui e quão bem atende aos seus requisitos de política.
Ao avaliar software de suporte de TI remoto, certifique-se de fazer estas perguntas:
Quais detalhes da sessão são registados automaticamente?
Estão as transferências de ficheiros, atividade de chat e ações de linha de comandos capturadas?
Está disponível a gravação de sessões?
Por quanto tempo são os registos mantidos?
Podem os registos ser exportados para revisão de auditoria ou conformidade?
Os registos são pesquisáveis e fáceis de rever mais tarde?
Podem os registos de sessões estar ligados a bilhetes ou fluxos de trabalho de suporte?
A ferramenta suporta tanto suporte assistido quanto não assistido com visibilidade clara de auditoria?
A solução foi construída para equipas de apoio IT, ou é apenas para acesso remoto ad hoc?
O software pode ser expandido entre técnicos, pontos finais e departamentos sem tornar os relatórios mais difíceis?
Como a Splashtop Apoia o Registo e Auditoria de Sessões de Forma Eficiente
Felizmente, existem ferramentas de suporte remoto que combinam suporte rápido com visibilidade detalhada das sessões e relatórios. Com o Splashtop, as equipas de TI podem facilmente conectar-se a dispositivos remotos, fornecer suporte de qualquer lugar e manter registos claros de cada sessão. Isto faz do Splashtop uma escolha poderosa para equipas que querem ajudar os técnicos a fornecer o melhor suporte possível enquanto se mantêm prontos para auditorias.
1. Registo Detalhado de Sessões Que Vai Além dos Metadados Básicos
Os registos de sessão da Splashtop vão além dos carimbos básicos de tempo de conexão. Podem incluir tempos de início e fim de sessão, detalhes do dispositivo, IDs de utilizador e contexto de sessão mais rico, como atividade de chat, transferências de ficheiros e interações de linha de comandos. Isto suporta uma responsabilização mais forte, investigações mais fáceis e documentação mais clara para revisões internas e preparação de auditorias.
2. Gravação de Sessões e Revisão
A Splashtop inclui gravação de sessão, o que ajuda as equipas a manter um registo passível de revisão da atividade de suporte remoto para supervisão e documentação. Os administradores podem usar as gravações para rever interações sensíveis, preparar auditorias, melhorar a formação e garantia de qualidade, e resolver disputas com provas de sessão mais claras.
3. Registos Exportáveis e Retenção que Suportam Relatórios
Os registos de sessão são apenas úteis para relatórios e revisão de auditorias se puderem ser retidos e acedidos quando necessário. A Splashtop retém registos por períodos definidos e suporta a exportação de registos para fluxos de trabalho de relatórios de auditoria e conformidade.
4. Integrações de fluxo de trabalho de suporte que melhoram a documentação
As integrações da Splashtop podem ajudar os detalhes da sessão a fluirem para operações de suporte mais amplas. Quando conectados a fluxos de trabalho de ITSM e PSA, a informação da sessão pode ser ligada ao evento de suporte subjacente, ajudando as equipas a manter documentação mais clara e registos de serviço mais consistentes.
Porque é que a Splashtop é uma Excelente Opção para Equipas que Precisam tanto de Rapidez de Suporte como de Visibilidade de Conformidade
As equipas de TI frequentemente beneficiam-se de usar uma única plataforma tanto para suporte remoto quanto para visibilidade de sessão em vez de juntar ferramentas separadas para acesso e documentação. Com a Splashtop, as equipas de TI, MSPs e organizações de suporte podem lançar sessões de suporte assistidas e não assistidas ao mesmo tempo que mantêm registos detalhados e auditáveis das sessões.
Com a Splashtop, os agentes de TI podem iniciar sessões de suporte remoto de qualquer lugar e fornecer resolução de problemas, manutenção e suporte prático através de uma interface única. Ao mesmo tempo, a Splashtop regista a atividade das sessões e os principais detalhes das sessões, dando às equipas acesso facilitado à documentação de que precisam para responsabilidade e revisão de auditoria.
Para as equipas que querem uma visibilidade mais ampla além das sessões de suporte remoto, Splashtop AEM inclui capacidades adicionais de gestão de endpoints, como correção em tempo real, visibilidade de inventário e fluxos de remediação automáticos. Isso pode ajudar as organizações a manter uma documentação mais forte e uma visibilidade operacional em ambientes distribuídos.
Quando o Registo Detalhado de Sessões se Torna Especialmente Importante
O registo de sessões não é apenas uma “coisa boa de ter caso precise”, é essencial para uma ampla variedade de organizações. Dependendo do seu setor e departamento, pode ter necessidades mais urgentes de registo detalhado. Isto inclui:
1. Equipas Internas de TI e Help Desk
Para empresas com departamentos de TI internos e equipas de Help Desk, o suporte remoto é uma ferramenta poderosa para assistir os colaboradores a qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer dispositivo. Os registos de sessão são vitais para garantir um suporte efetivo aos dispositivos e gerir o acesso privilegiado, permitindo que saiba quem acedeu a quê, quando e porquê. Além disso, os registos detalhados de sessão da Splashtop são úteis para acompanhar incidentes e manter a responsabilidade interna após sessões remotas.
2. MSPs e Prestadores de Suporte Subcontratados
Os MSPs e outros prestadores de suporte subcontratados necessitam de registos detalhados para manter a transparência e supervisão. Com os registos de suporte remoto e auditoria da Splashtop, podem fornecer prova de trabalho para dispositivos dos clientes e acompanhar a atividade dos técnicos, enquanto mantêm uma documentação clara dos serviços que providenciam.
3. Organizações Reguladas ou Conscientes de Auditorias
Organizações em setores como finanças, jurídico, saúde ou educação muitas vezes precisam de acesso a registos históricos de suporte para revisão de auditorias, controlos internos e responsabilidade. Nesses ambientes, é importante escolher uma solução de suporte remoto com períodos de retenção claros, registos exportáveis e registos de sessões revisáveis.
Comece a usar a Splashtop hoje mesmo
Não basta que o software de suporte remoto seja seguro e rápido (embora isso também seja essencial). Também precisa fornecer relatórios de conformidade com um registo acessível e revisável que mostre claramente a atividade dos técnicos.
As organizações devem avaliar ferramentas de suporte remoto com base em fatores chave, incluindo trilhas de auditoria, gravação de sessões, retenção, exportabilidade e como se encaixam nos seus fluxos de trabalho. Isso ajudará a garantir que encontrem uma solução que forneça a facilidade de acesso, registo e relatórios necessários para facilitar tanto o suporte remoto quanto as auditorias.
Com a Splashtop, as equipas de TI podem apoiar os utilizadores através de remote support assistido e não assistido, enquanto mantêm registos detalhados das sessões para responsabilidade e revisão de auditoria. Isso ajuda as organizações a melhorar tanto a eficiência do suporte quanto a visibilidade da documentação.
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