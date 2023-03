Todas as maneiras de usar o acesso remoto na área de educação

Os computadores, tablets e smartphones tornaram-se ubíquos na educação.

Na verdade, 98% das escolas nos EUA têm pelo menos um computador em sua sala de aula. Eles são usados por professores, alunos e equipes de suporte de TI.

Esses grupos de pessoas podem fazer coisas incríveis com esses computadores em um ambiente educacional. Eles podem criar planos de aula, apresentar relatórios e manter todos os computadores funcionando.

Há tanta coisa que pode ser feita com computadores e outros dispositivos na área da educação. Você sabe como tirar o máximo proveito de seus computadores, tablets, smartphones e outros dispositivos em uma sala de aula (e fora dela)?

A resposta é o acesso remoto.

Este artigo aborda alguns casos de uso do acesso remoto na educação.

Estudantes que acessam computadores de laboratório

Docentes que acessam computadores escolares para trabalhar em casa

Professores a interagir com os alunos

Equipe de TI que oferece suporte remoto para dispositivos escolares, professores e estudantes

O acesso remoto permite que você se conecte a um dispositivo de maneira usando outro dispositivo. Por exemplo, digamos que você está usando um tablet na sua casa, mas você precisa muito acessar o seu laptop da escola pois precisa de um aplicativo ou arquivo específicos imediatamente. Com o acesso remoto, você pode se conectar ao seu laptop usando o seu tablet e assumir o controle dele. Você pode rodar o aplicativo, editar e salvar os arquivos, pode fazer qualquer outra coisa que quiser.

Esse exemplo é um dos usos mais comuns do acesso remoto. Isso porque o acesso remoto mudou completamente a forma como as pessoas trabalham remotamente.

Agora, vejamos como as soluções de acesso remoto podem causar um grande impacto na educação. Estas são algumas maneiras de como o acesso remoto comprovadamente oferece grandes benefícios a professores, estudantes e equipes de TI da escola.

Para estudantes acessarem seus computadores escolares sem sair de casa

Permita que os alunos acessem os computadores do laboratório de informática remotamente usando seus dispositivos pessoais, vai ser como se eles estivessem sentados bem na frente dos seus computadores. Os alunos podem fazer seus trabalhos usando seus computadores pessoais, Chromebooks e outros dispositivos móveis. Alunos e professores podem trabalhar com edição de vídeo, animação, design 3D e outros softwares de uso intensivo com recursos em tempo real, eliminando a necessidade de mais licenças de software somente para poder trabalhar em casa.

O Distrito Escolar de Lenawee, Universidade Estadual de Wayne, Laney College e muitas outras instituições implantaram o Splashtop para Laboratórios Remotos para estimular ainda mais o aprendizado remoto!

Entre em contato conosco para agendar uma demonstração e saber mais sobre como configurar o acesso remoto aos computadores do seu laboratório escolar e configurar a melhor solução Splashtop de acordo com suas necessidades.

Para a equipe acessar os computadores da escola para trabalhar em casa

Permitir que os membros da faculdade acedam remotamente aos seus computadores de trabalho Windows, Mac ou Linux a partir de qualquer outro computador ou dispositivo móvel e trabalhem perfeitamente a partir de casa. Os membros da faculdade podem remover-se instantaneamente para o seu escritório ou computador de laboratório e obter sessões remotas de alto desempenho com recursos como transferência de arquivos, impressão remota, ver vários monitores e muito mais. Paga por utilizador e obtém até 50% de desconto para equipas grandes.

Inicie uma versão de testes gratuita (sem a necessidade de um cartão de crédito) e veja por si mesmo como trabalhar remotamente pode ser fácil, ou entre em contato conosco caso esteja interessado em uma solução no local.

Professores a interagir com os alunos

Talvez um dos melhores exemplos de acesso remoto no ensino sejam os professores a usá-lo para interagir com os alunos.

Com o acesso remoto, um professor pode controlar a aula remotamente de qualquer lugar da sala de aula. Por exemplo, se um professor tem um desktop conectado ao projetor ou ao quadro interativo, ele poderá usar o iPad para se conectar a esse computador. Isso dá a liberdade de andar pela sala de aula enquanto controla o computador desktop. Essa mobilidade aumentada pode ajudar os professores a interagir melhor com os seus alunos.

Se os alunos tiverem seus próprios dispositivos, como laptops ou computadores, o professor poderá usar uma solução como o Splashtop Classroom para compartilhar o conteúdo diretamente com os dispositivos dos alunos. Eles podem ver a lição diretamente em suas próprias telas. Mas o acesso remoto não se trata apenas do sentido visual. Os alunos também podem assumir o controle da aula ou fazer anotações diretas em seus dispositivos, aumentando o involvimento deles de uma maneira exponencial.

Já vimos que essa tecnologia ajudou os professores a fornecer um melhor ambiente de aprendizagem para os alunos. Temos aqui um vídeo rápido do Splashtop Classroom, a melhor solução de acesso remoto voltada para a educação.

Demo Video: Splashtop Classroom allows teachers to share their desktop and applications with student devices

Antes de seguirmos em frente, também é importante dizer que outra tecnologia semelhante ao acesso remoto para a educação também pode ser usada por professores e alunos para aumentar essa interatividade. Essa tecnologia é o compartilhamento de tela.

O compartilhamento de tela permite que professores e/ou alunos simplesmente compartilhem a sua tela com os dispositivos dos outros. O resto da classe pode ver em suas próprias telas a tela de quem está no controle. Isso comprovadamente aumenta a interatividade da sala e deixa a aula ainda mais divertida para os professores, além de que melhora as apresentações individuais dos alunos.

Usar o software de compartilhamento de tela com computadores/projetores/telas já existentes e dispositivos dos estudantes pode ser uma alternativa de baixo custo para instituições que não tem verba para comprar quadros interativos caros (IWBs)

Temos aqui um vídeo de como o Distrito Escolar Unificado de Val Verde melhorou as experiências de aprendizagem em suas escolas implementando o Splashtop Classroom e o Mirroring360 (a melhor solução de compartilhamento de tela voltada para a educação):

Find out why Val Verde equipped all 20,000 students and 800 teachers with Splashtop

Equipe de TI podem oferecer suporte remoto para dispositivos escolares, professores e estudantes

Todos nós sabemos que em nossos dispositivos, algo pode dar errado a qualquer momento, sem nenhum aviso prévio. Isso é ruim em qualquer cenário, mas é péssimo em uma sala de aula. Isso pode atrasar a aula inteira e descartar o plano de aula do professor completamente.

Normalmente, quando isso acontece, o professor precisa ligar para a equipe de suporte de TI e esperar que eles apareçam e resolvam o problema. Um processo demorado e caro.

O Splashtop SOS é uma solução de acesso remoto voltada para este fim. É assim que funciona. O professor primeiro descobre que o seu computador não está funcionando muito bem, então ele liga para o número do suporte. O técnico do outro lado da chamada pode se conectar rapidamente ao dispositivo do professor com um código de sessão simples de 9 dígitos.

Uma vez conectado, o técnico pode assumir o controle do dispositivo, solucionar o problema e resolvê-lo rapidamente. O professor então pode continuar a sua aula.

Neste cenário, não há dores de cabeça e tempo desperdiçado. O problema é resolvido rapidamente. O técnico, o professor e os alunos ganham.

Os administradores de TI podem gerenciar, atualizar e acessar os computadores escolares remotamente, mesmo sem um usuário final presente, garantindo que os computadores escolares estejam atualizados e funcionando nas melhores condições. Com recursos como bate-papo, transferência de arquivos, gravação de sessão e gerenciamento de usuários, as equipes de TI podem gerenciar e oferecer suporte a professores e estudantes com muita eficiência. Saiba mais

Comece uma avaliação SOS gratuita do Splashtop hoje (não é necessário cartão de crédito) ou contacte-nos se estás interessado numa solução auto-hospedada no local.

Já vimos o acesso remoto sendo usado na educação para esses fins com resultados fantásticos! Isso já beneficiou centenas de instituições educacionais.

Portanto, se você é um professor, um técnico de TI ou qualquer outra pessoa que participa de um ambiente educacional, descubra como o acesso remoto pode mudar completamente o modo como você usa a tecnologia, entre em contato com a Splashtop.