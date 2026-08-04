O melhor software de suporte remoto para Help Desks escolares

Hoje, grande parte das responsabilidades educacionais é feita através de computadores escolares e dispositivos pessoais. Além disso, há mais estudantes universitários e de ensino fundamental estudando remotamente do que nunca.
Estudantes e professores confiam nos seus computadores, notebooks, tablets e outros dispositivos móveis para realizar o seu trabalho. Isso é ainda mais real em ambientes de aprendizagem remota.
Caso o dispositivo de um aluno tenha algum problema, a sua capacidade de continuar estudando é reduzida. Da mesma forma, professores e mestres terão dificuldade em realizar o seu trabalho caso seus dispositivos não funcionem corretamente.
Portanto, é fundamental que as equipes de suporte de TI para escolas, distritos e faculdades possam solucionar e corrigir esses problemas rapidamente. As equipes de TI precisam fornecer suporte rápido aos computadores da escola e aos dispositivos pessoais de alunos e professores.
Esta é uma tarefa desafiante. As equipas de apoio técnico em muitas instituições de ensino recebem vários bilhetes de suporte todos os dias. Além disso, orçamentos apertados e equipe mínima podem dificultar o acompanhamento.
Com estes desafios em mente, é primordial que as equipas de TI estejam equipadas com as ferramentas certas que lhes permitam dar um apoio rápido aos estudantes e ao pessoal.
Splashtop Remote Support - A Melhor Solução de Help Desk para Escolas
O Splashtop Remote Support é a melhor ferramenta de suporte remoto a pedido para TI educativa. O Splashtop Remote Support permite que o pessoal do help desk aceda remotamente a qualquer dispositivo quando é necessária ajuda para prestar assistência.
Vê aqui porque o Splashtop Remote Support é a melhor solução para a TI escolar:
Ofereça suporte remoto
A Splashtop permite que profissionais de TI ofereçam suporte remoto aos seus usuários no momento em que a ajuda for necessária. Isso é muito benéfico no caso de equipes de TI que gerenciam dispositivos em vários locais. Não há necessidade de viajar até o dispositivo, basta iniciar uma conexão remota.
Suporta remotamente qualquer computador, tablet, ou dispositivo móvel
Com o Splashtop Remote Support, os profissionais de help desk podem aceder remotamente a qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou mesmo Chromebook (apenas visualização remota de iOS e Chromebook). Isto significa que os utilizadores podem obter a ajuda de que necessitam, independentemente do dispositivo que estão a utilizar.
Suporte a dispositivos ilimitados
Além dos computadores da escola, as equipas de TI podem dar suporte aos dispositivos pessoais de estudantes e docentes, tornando as operações diárias da help desk de TI mais eficientes. Isto é especialmente útil no ensino à distância, uma vez que estudantes e professores estão a usar os seus dispositivos pessoais para se manterem ligados.
Recursos e ferramentas de ponta
O Splashtop Remote Support é mais do que apenas acesso remoto. Recursos úteis, incluindo gravação de sessão, reinicialização remota e reconexão, transferência de arquivos, bate-papo e muito mais, ajudam os técnicos de suporte a concluir suas tarefas com facilidade.
Integrações com sistemas PSA e ticketing
O Splashtop Remote Support integra-se com os sistemas de emissão de bilhetes mais populares, incluindo ServiceNow, Zendesk, Freshservice, Freshdesk, Autotask, Spiceworks Helpdesk e Jira.
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