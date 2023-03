O melhor software de suporte remoto para Help Desks escolares

Hoje, grande parte das responsabilidades educacionais é feita através de computadores escolares e dispositivos pessoais. Além disso, há mais estudantes universitários e de ensino fundamental estudando remotamente do que nunca.

Estudantes e professores confiam nos seus computadores, notebooks, tablets e outros dispositivos móveis para realizar o seu trabalho. Isso é ainda mais real em ambientes de aprendizagem remota.

Caso o dispositivo de um aluno tenha algum problema, a sua capacidade de continuar estudando é reduzida. Da mesma forma, professores e mestres terão dificuldade em realizar o seu trabalho caso seus dispositivos não funcionem corretamente.

Logo, é fundamental que as equipes de suporte de TI que trabalham com escolas, distritos e faculdades sejam capazes de solucionar e corrigir esses problemas rapidamente. As equipes de TI precisam ser capazes de oferecer um suporte rápido aos computadores escolares e aos dispositivos pessoais dos seus alunos e corpo docente.

Não é uma tarefa fácil. As equipes de suporte técnico de muitas instituições de ensino recebem inúmeras solicitações de suporte todos os dias. Além disso, orçamentos apertados e uma equipe reduzida podem dificultar a manutenção ainda mais.

Com estes desafios em mente, é primordial que as equipas de TI estejam equipadas com as ferramentas certas que lhes permitam dar um apoio rápido aos estudantes e ao pessoal.

Splashtop SOS

O Splashtop SOS é a melhor ferramenta de suporte remoto sob demanda para TI educacional. O Splashtop SOS permite que a equipe de help desk acesse qualquer dispositivo remotamente no momento em que a ajuda for necessária para fornecer suporte.

Aqui está um olhar sobre o porquê do Splashtop SOS ser a melhor solução para a informática escolar:

Ofereça suporte remoto A Splashtop permite que profissionais de TI ofereçam suporte remoto aos seus usuários no momento em que a ajuda for necessária. Isso é muito benéfico no caso de equipes de TI que gerenciam dispositivos em vários locais. Não há necessidade de viajar até o dispositivo, basta iniciar uma conexão remota.

Suporta remotamente qualquer computador, tablet, ou dispositivo móvel Com o SOS, os profissionais de suporte técnico podem acessar qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android remotamente ou até mesmo Chromebook (somente visualização remota iOS e Chromebook). Isso significa que os usuários podem obter a ajuda de que precisam, independentemente do dispositivo que usarem.

Suporte a dispositivos ilimitados Além dos computadores escolares, as equipes de TI podem oferecer suporte aos dispositivos pessoais dos alunos e do corpo docente. Isto é muito útil na aprendizagem remota, já que os alunos e professores estão usando seus dispositivos pessoais para se manterem conectados.

Recursos e ferramentas de ponta O SOS Splashtop oferece mais do que apenas acesso remoto. Recursos úteis, incluindo gravação de sessão, reconexão e reinicialização remota, transferência de arquivos, bate-papo e muito mais, ajudam os técnicos de suporte a concluir suas tarefas com facilidade.

Integrações com sistemas PSA e ticketing O Splashtop SOS integra-se com os sistemas de bilhética mais populares, incluindo ServiceNow, Zendesk, Freshservice, Freshdesk, Helpdesk Spiceworks e Jira.



Experimente o Splashtop SOS gratuitamente

Comece a usar uma versão de testes agora mesmo para ver com seus próprios olhos por que o Splashtop SOS é a melhor solução de software para help desks universitárias e escolares. Não é necessário inserir seu cartão de crédito ou assinar nenhuma carta de compromisso.

Teste gratuito

Você também pode entrar em contato conosco para saber mais sobre as ferramentas de acesso remoto da Splashtop voltadas para educação.