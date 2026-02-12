Demo Video: Use Chromebooks to Remotely Access Windows and Mac Computers

Os Chromebooks ganharam muita popularidade como um dispositivo adequado para trabalhar em casa, bem como para usar durante o aprendizado remoto. Usar as soluções Splashtop em um Chromebook permite que profissionais e alunos usem os recursos do Chromebook ao mesmo tempo em que usufruem do poder do trabalho remoto ou de computadores de laboratórios de informática que rodam aplicativos desktop. Você pode acessar computadores Windows e Macs remotamente no eu Chromebook como se estivesse sentado bem na frente dos computadores. Você também pode adicionar um monitor ao seu Chromebook para espelhar a configuração multi monitores do seu computador remoto.
Assista este vídeo de demonstração para saber como:
Usar o aplicativo Splashtop Android para controlar computadores remotos em um Chromebook.
Usar a extensão Google Chrome da Splashtop para acesso remoto.
Fazer login na conta Splashtop usando a autenticação única.
Soluções de Acesso Remoto Splashtop
Para Indivíduos e Equipas — Splashtop Remote Access: Acesso de alto desempenho aos seus computadores a partir de Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook e muito mais.
Transferência de arquivos
Impressão remota
Visualize vários monitores remotos simultaneamente
Consola centralizada para a TI gerir as equipas
Para organizações — Splashtop Enterprise: acesso remoto de alto desempenho para os funcionários trabalharem em casa
Os recursos de agrupamento e permissões granulares permitem que as equipes de TI gerenciem o acesso remoto de maneira eficaz e segura no caso de grandes equipes
Integração com SSO
Suporte remoto supervisionado e não supervisionado para TI para gerenciar computadores e dispositivos móveis, incluindo Chromebooks
Para instituições educacionais — Splashtop Enterprise para laboratórios remotos
Agendamento de tempo para os alunos poderem acessar os computadores do laboratório
Os recursos de agrupamento e permissões granulares permitem que as equipes de TI gerenciem o acesso remoto de maneira eficaz e segura no caso de grandes equipes
Integração com SSO
Suporte remoto supervisionado e não supervisionado para TI para gerenciar computadores e dispositivos móveis, incluindo Chromebooks
Saiba mais sobre como usar a Splashtop em Chromebooks, incluindo como as equipes de TI podem fornecer suporte remoto aos usuários do Chromebook.