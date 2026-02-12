Demo Video: Use Chromebooks to Remotely Access Windows and Mac Computers

Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
Splashtop video thumbnail - Freshworks Freshservice Remote Support integration

Vídeo de demonstração: Use Chromebooks para acessar seus computadores Windows e Mac remotamente

Splashtop Team
1 min de leitura
Atualizado
Comece a usar a Splashtop
As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
Teste gratuito

Os Chromebooks ganharam muita popularidade como um dispositivo adequado para trabalhar em casa, bem como para usar durante o aprendizado remoto. Usar as soluções Splashtop em um Chromebook permite que profissionais e alunos usem os recursos do Chromebook ao mesmo tempo em que usufruem do poder do trabalho remoto ou de computadores de laboratórios de informática que rodam aplicativos desktop. Você pode acessar computadores Windows e Macs remotamente no eu Chromebook como se estivesse sentado bem na frente dos computadores. Você também pode adicionar um monitor ao seu Chromebook para espelhar a configuração multi monitores do seu computador remoto.

Assista este vídeo de demonstração para saber como:

  • Usar o aplicativo Splashtop Android para controlar computadores remotos em um Chromebook.

  • Usar a extensão Google Chrome da Splashtop para acesso remoto.

  • Fazer login na conta Splashtop usando a autenticação única.

Use Splashtop to Remotely Access Windows and Mac Computers from a Chromebook and log in using SSO.
Use Splashtop to Remotely Access Windows and Mac Computers from a Chromebook and log in using SSO.

Soluções de Acesso Remoto Splashtop

Para Indivíduos e Equipas — Splashtop Remote Access: Acesso de alto desempenho aos seus computadores a partir de Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook e muito mais.

  • Transferência de arquivos

  • Impressão remota

  • Visualize vários monitores remotos simultaneamente

  • Consola centralizada para a TI gerir as equipas

Comece agora!
Inicie o seu teste gratuito de Splashtop Remote Access
Teste gratuito

Saiba mais

Para organizações — Splashtop Enterprise: acesso remoto de alto desempenho para os funcionários trabalharem em casa

  • Os recursos de agrupamento e permissões granulares permitem que as equipes de TI gerenciem o acesso remoto de maneira eficaz e segura no caso de grandes equipes

  • Integração com SSO

  • Suporte remoto supervisionado e não supervisionado para TI para gerenciar computadores e dispositivos móveis, incluindo Chromebooks

Comece a usar o Splashtop Enterprise hoje mesmo
A solução de acesso remoto e suporte classificada como #1
INICIAR

Saiba mais

Para instituições educacionais — Splashtop Enterprise para laboratórios remotos

  • Agendamento de tempo para os alunos poderem acessar os computadores do laboratório

  • Os recursos de agrupamento e permissões granulares permitem que as equipes de TI gerenciem o acesso remoto de maneira eficaz e segura no caso de grandes equipes

  • Integração com SSO

  • Suporte remoto supervisionado e não supervisionado para TI para gerenciar computadores e dispositivos móveis, incluindo Chromebooks

Fale Conosco

Saiba mais

Saiba mais sobre como usar a Splashtop em Chromebooks, incluindo como as equipes de TI podem fornecer suporte remoto aos usuários do Chromebook.

Compartilhar isso
Feed RSSInscreva-se

Conteúdo Relacionado

A woman in an office using remote maintenance software.
Suporte de TI e Help Desk

Dominando o Software de Manutenção Remota em 2026: Um Guia Completo

Saiba mais
Man holding laptop case and mask
Suporte de TI e Help Desk

Com o Avanço da Ômicron, Como a Sua Empresa Pode Mudar Facilmente para um Trabalho Flexível?

Saiba mais
An IT Helpdesk employee clicking on a support sign.
Ensino a distância

Soluções de Helpdesk de TI para ensino superior para reduzir os tempos de inatividade

Saiba mais
Technician connecting into student's computer to debug an issue
Suporte de TI e Help Desk

O melhor software de suporte remoto para Help Desks escolares

Saiba mais
Ver Todos os Artigos de Blog