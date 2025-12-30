Vídeo: Usando o desktop remoto para abrir o Adobe After Effects

Você não possui o computador certo para usar o Adobe After Effects, mas precisa trabalhar em um projeto o quanto antes?
A Splashtop é exatamente a solução que você precisa.
O Splashtop Remote Access permite-te aceder remotamente a outro computador que tenha o Adobe After Effects instalado, quer seja o computador do escritório ou outro computador de secretária, para que possas utilizar o After Effects a partir de qualquer um dos teus dispositivos pessoais.
Onde e sempre que você precisar acessar o Adobe After Effects, você pode usar a Splashtop para iniciar uma sessão de desktop remoto usando seu próprio notebook, tablet ou smartphone e conecte-se ao computador remoto que possui o After Effects instalado. Com apenas um clique, você estará conectado ao seu computador remoto. A partir daí, você verá a tela remota em tempo real, poderá interagir com ela usando seu próprio dispositivo e usar o After Effects.
Durante as sessões de desktop remoto da Splashtop, você é capaz de assumir o controle e usar todos os aplicativos do seu computador remoto, como se estivesse sentado bem na frente dele. Com o After Effects disponível independente de onde você estiver, poderá ser produtivo trabalhando em casa ou durante sua viagem.
As velocidades rápidas de transmissão da Splashtop, a qualidade e o som HD, bem como a transmissão instantânea de som do teu computador remoto, ajudam a garantir uma edição suave e um áudio perfeitamente sincronizado com facilidade (mesmo o áudio do computador Mac remoto). Com o Splashtop, podes trabalhar remotamente utilizando o After Effects com acesso completo a todas as suas ferramentas, vasta biblioteca de efeitos e extensos formatos de saída. O Splashtop Remote Access abre oportunidades para produzires trabalho sofisticado remotamente, ajudando-te a fazer o teu trabalho em qualquer lugar, a qualquer momento.
Acesse qualquer computador Windows, Mac ou Linux usando qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.