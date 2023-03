Vídeo: Usando o desktop remoto para abrir o Adobe After Effects

Você não possui o computador certo para usar o Adobe After Effects, mas precisa trabalhar em um projeto o quanto antes?

A Splashtop é exatamente a solução que você precisa.

Using Remote Desktop for Adobe After Effects

O Splashtop Business Accesspermite-lhe remotamente noutro computador que tem o Adobe After Effects instalado, seja o teu computador de escritório ou outro desktop, assim podes usar o After Effects de qualquer um dos teus dispositivos pessoais.

Onde e sempre que você precisar acessar o Adobe After Effects, você pode usar a Splashtop para iniciar uma sessão de desktop remoto usando seu próprio notebook, tablet ou smartphone e conecte-se ao computador remoto que possui o After Effects instalado. Com apenas um clique, você estará conectado ao seu computador remoto. A partir daí, você verá a tela remota em tempo real, poderá interagir com ela usando seu próprio dispositivo e usar o After Effects.

Durante as sessões de desktop remoto da Splashtop, você é capaz de assumir o controle e usar todos os aplicativos do seu computador remoto, como se estivesse sentado bem na frente dele. Com o After Effects disponível independente de onde você estiver, poderá ser produtivo trabalhando em casa ou durante sua viagem.

Comece agora

As rápidas velocidades de streaming do Splashtop, a qualidade HD e o som, bem como a transmissão instantânea de som a partir do teu computador remoto ajudam a garantir uma edição suave e áudio perfeitamente sincronizado com facilidade (até o áudio de computador Mac remoto). Usando o Splashtop, podes trabalhar remotamente usando o After Effects com acesso total a todas as suas ferramentas, vasta biblioteca de efeitos e extensos formatos de saída. O Splashtop Business Access abre oportunidades para produzi-te trabalho sofisticado à distância, ajudando-o a fazer o teu trabalho em qualquer lugar, a todo o momento.

Acesse qualquer computador Windows, Mac ou Linux usando qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

Comece hoje uma avaliação gratuita 14 de dias para experimentar para ti mesmo como é fácil aceder remotamente ao Adobe After Effects a partir de qualquer um dos teus dispositivos pessoais!