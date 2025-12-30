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Screenshot showcasing the remote-powered capabilities of Adobe After Effects

Vídeo: Usando o desktop remoto para abrir o Adobe After Effects

Splashtop Team
2 min de leitura
Atualizado
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Você não possui o computador certo para usar o Adobe After Effects, mas precisa trabalhar em um projeto o quanto antes?

A Splashtop é exatamente a solução que você precisa.

Using Remote Desktop for Adobe After Effects
Using Remote Desktop for Adobe After Effects

O Splashtop Remote Access permite-te aceder remotamente a outro computador que tenha o Adobe After Effects instalado, quer seja o computador do escritório ou outro computador de secretária, para que possas utilizar o After Effects a partir de qualquer um dos teus dispositivos pessoais.

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Onde e sempre que você precisar acessar o Adobe After Effects, você pode usar a Splashtop para iniciar uma sessão de desktop remoto usando seu próprio notebook, tablet ou smartphone e conecte-se ao computador remoto que possui o After Effects instalado. Com apenas um clique, você estará conectado ao seu computador remoto. A partir daí, você verá a tela remota em tempo real, poderá interagir com ela usando seu próprio dispositivo e usar o After Effects.

Durante as sessões de desktop remoto da Splashtop, você é capaz de assumir o controle e usar todos os aplicativos do seu computador remoto, como se estivesse sentado bem na frente dele. Com o After Effects disponível independente de onde você estiver, poderá ser produtivo trabalhando em casa ou durante sua viagem.

As velocidades rápidas de transmissão da Splashtop, a qualidade e o som HD, bem como a transmissão instantânea de som do teu computador remoto, ajudam a garantir uma edição suave e um áudio perfeitamente sincronizado com facilidade (mesmo o áudio do computador Mac remoto). Com o Splashtop, podes trabalhar remotamente utilizando o After Effects com acesso completo a todas as suas ferramentas, vasta biblioteca de efeitos e extensos formatos de saída. O Splashtop Remote Access abre oportunidades para produzires trabalho sofisticado remotamente, ajudando-te a fazer o teu trabalho em qualquer lugar, a qualquer momento.

Acesse qualquer computador Windows, Mac ou Linux usando qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

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