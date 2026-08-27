Os computadores Mac são conhecidos por serem seguros, mas isso não significa que sejam completamente imunes a vírus. Embora as funcionalidades de segurança integradas possam ser suficientes para alguns utilizadores de Mac, outros poderão precisar de proteção antivírus adicional, dependendo da forma como utilizam o computador.
Além disso, embora os Macs incluam proteção contra software malicioso, não conseguem impedir que os utilizadores assumam riscos ou caiam em esquemas de engenharia social. Phishing, transferências inseguras, contas comprometidas e pedidos maliciosos no navegador ainda podem afetar os Macs, juntamente com malware específico para Mac.
Com isto em mente, vejamos contra o que o macOS protege, que lacunas ainda existem, quando será necessário um antivírus para Mac e o que procurar num software antivírus.
Os Macs podem apanhar vírus e malware?
Sim, os Macs podem ser infetados por malware. Embora o macOS inclua fortes proteções integradas, continua a ser possível que vírus passem despercebidos. Além disso, embora “vírus” seja normalmente usado como um termo genérico, existem muitas ameaças que podem afetar dispositivos Mac.
As ameaças comuns incluem:
Trojans
Adware
Spyware
Ransomware
Extensões maliciosas do navegador
Transferências relacionadas com phishing
Aplicações com malware oculto
Que proteções de segurança estão integradas no macOS?
Dito isto, os dispositivos Mac tendem a ser muito seguros. O macOS inclui várias camadas de segurança para ajudar a manter os dispositivos protegidos, em vez de depender de uma única funcionalidade de antivírus. Estas camadas incluem:
Gatekeeper
O Gatekeeper verifica se as aplicações transferidas têm assinaturas de programador válidas e reconhecimento notarial, ajudando a impedir que software não fidedigno seja executado sem aviso. No entanto, os utilizadores ainda podem ignorar os avisos do Gatekeeper, pelo que o nível de proteção que este realmente oferece depende do utilizador.
Notarização de apps
O processo de notarização da Apple verifica o software Mac submetido quanto a conteúdo malicioso conhecido e outros problemas de segurança antes da distribuição. Isto aplica-se a muitas aplicações distribuídas tanto através da Mac App Store como fora dela, acrescentando outra camada de proteção quando os utilizadores instalam software.
XProtect
O XProtect é outra camada de segurança que usa a deteção de malware integrada e os dados de segurança da Apple para detetar e remover ameaças conhecidas. O XProtect funciona em segundo plano e utiliza as capacidades integradas de deteção de malware da Apple para ajudar a identificar e bloquear ameaças conhecidas sem exigir análises manuais.
Integridade do sistema e controlos de aplicações
O macOS também inclui proteções como a Proteção da Integridade do Sistema e controlos de permissões de aplicações que restringem o acesso a áreas e dados sensíveis do sistema. Estes controlos podem limitar o que o software malicioso consegue alterar ou aceder.
O que a segurança do macOS não aborda totalmente
No entanto, mesmo uma seguran�ça forte do sistema operativo não elimina todos os riscos. Ainda existem algumas ameaças que podem afetar dispositivos macOS, incluindo:
E-mails de phishing e páginas de início de sessão falsas.
Fraudes online e pedidos de suporte fraudulentos.
Ficheiros nocivos que o utilizador aprova (intencionalmente ou sem se aperceber).
Palavras-passe comprometidas e contas na cloud.
Software descarregado de fontes não fidedignas.
Pedidos do browser maliciosos ou enganadores.
Ameaças transmitidas através de unidades USB ou de outros dispositivos ligados.
Malware novo ou modificado que ainda não é amplamente reconhecido.
Tenha em conta que a maioria destas ameaças visa primeiro os utilizadores, e não os dispositivos, por exemplo através de fraudes, phishing e avisos enganosos. A engenharia social e outros ataques que visam a capacidade de decisão dos utilizadores podem ser mais difíceis de travar do que ataques que exploram diretamente os dispositivos, sobretudo porque os utilizadores muitas vezes só se apercebem de que foram alvo quando já é tarde demais.
Quando deve considerar antivírus adicional para um Mac?
Vai querer considerar proteção antivírus adicional para o seu Mac se:
Descarrega regularmente software fora da App Store
Quanto mais frequentemente instalar software a partir de fontes externas, maior será a probabilidade de encontrar programas maliciosos ou instaladores enganadores. Transferir software de fontes não verificadas, não fidedignas ou enganosas aumenta o risco de instalar malware ou software indesejado.
Usa o mesmo Mac para trabalho e atividades pessoais
Nos atuais ambientes de trabalho remoto e BYOD, é comum usar os mesmos dispositivos para trabalho e uso pessoal. Estes dispositivos de uso misto podem lidar com mais anexos de e-mail, documentos partilhados, contas na cloud e informações sensíveis do que o Mac médio, aumentando o risco de infeção e as suas potenciais consequências.
Recebe frequentemente ficheiros ou ligações de outras pessoas
A colaboração é uma parte central de qualquer ambiente de trabalho, mas também cria oportunidades para malware e outros vírus se infiltrarem. A colaboração frequente por e-mail, mensagens ou outros meios de comunicação eletrónica aumenta o risco de exposição a phishing, descargas maliciosas ou outros ficheiros ou documentos maliciosos, pelo que é sempre importante ter cuidado ao abrir ligações ou documentos de e-mail, mesmo que pense que vêm de alguém com quem trabalha.
Utiliza unidades USB ou armazenamento externo
Os suportes amovíveis, como pen drives USB e discos rígidos externos, podem transportar ficheiros maliciosos entre computadores. Se utiliza frequentemente esses dispositivos, pode ser útil ter um programa antivírus que os consiga analisar e detetar malware e outras ameaças antes que possam infetar o dispositivo.
Pretende monitorização e alertas mais visíveis
Por vezes, ter visibilidade sobre a sua segurança oferece tanto a proteção como a tranquilidade de que os utilizadores precisam. Se pretende um produto de segurança com painel de controlo, controlos de análise, alertas claros e um estado do dispositivo visível, vai querer uma solução antivírus adequada.
Gere mais do que um computador
Quando tem vários computadores, especialmente uma combinação de dispositivos Windows e Mac, um bom software antivírus com um plano para vários dispositivos pode ser útil. Isto ajuda a manter todos os dispositivos seguros no mesmo plano, proporcionando uma proteção geral mais robusta.
Ajuda familiares com menos conhecimentos técnicos
Nem todos têm o mesmo nível de conhecimentos técnicos ou de familiaridade com as melhores práticas de cibersegurança. Uma proteção extra contra phishing e malware pode ser útil quando tem familiares com maior probabilidade de confiar em avisos enganadores, clicar em ligações suspeitas ou aceitar pedidos de suporte não solicitados.
Que funcionalidades deve incluir um antivírus para Mac?
Claro que encontrar um bom antivírus para um computador Mac não significa simplesmente escolher o primeiro software que vir, o mais acessível ou o com mais funcionalidades. Há algumas funcionalidades essenciais a procurar numa solução antivírus para garantir que obtém as funcionalidades e a proteção de que precisa.
Certifique-se de procurar:
Proteção contra malware em tempo real para manter os dispositivos seguros de forma consistente com proteção contínua.
Deteção de malware específica para Mac para visar as ameaças concebidas para dispositivos macOS.
Proteção contra phishing para ajudar a identificar ligações enganosas, páginas de início de sessão falsas e transferências maliciosas.
Deteção de ameaças baseada em comportamento para identificar atividade invulgar.
Atualizações de segurança automáticas para que esteja sempre atualizado.
Proteção contra exploits que ajuda a detetar e bloquear tentativas de explorar vulnerabilidades de software.
Análise de USB e suportes amovíveis que ajuda a detetar ficheiros maliciosos em dispositivos de armazenamento ligados.
Controlos claros de quarentena e alertas quando é detetado um vírus.
Suporte para a versão atual do macOS, garantindo que a sua proteção antivírus se mantém atualizada.
Um impacto razoável no sistema, para que o software antivírus não abrande o seu dispositivo.
Limites de dispositivos transparentes e preços claros, para que a fatura nunca apanhe ninguém de surpresa.
Testes específicos para Mac ou validação por uma entidade independente.
Uma longa lista de funcionalidades não significa automaticamente um produto melhor. É preciso garantir que tem as funcionalidades específicas de que precisa.
O antivírus vai tornar um Mac mais lento?
Uma observação frequente entre as pessoas que evitam software antivírus é: “o antivírus abranda sempre o meu computador.” No entanto, isso não tem de ser assim.
Embora o software antivírus utilize recursos do sistema para analisar ficheiros e monitorizar a atividade, o impacto real no desempenho varia consoante os produtos e dispositivos. Pode determinar quanto uma ferramenta antivírus afetará o desempenho avaliando alguns fatores, incluindo:
Utilização de CPU e memória enquanto o antivírus está inativo.
Desempenho durante análises rápidas e completas.
Tempos de arranque das aplicações.
Impacto na bateria dos MacBooks.
Interrupções durante trabalho intensivo em processamento.
Controlos para agendar e colocar análises em pausa.
Compatibilidade com o hardware do seu Mac e a versão do macOS.
Mesmo que uma solução seja anunciada como “leve”, essa afirmação deve ainda assim ser sustentada por testes, requisitos claros e dados de desempenho mensuráveis. Uma solução antivírus leve deve manter o impacto no desempenho controlável durante a utilização diária e as análises.
Como escolher um antivírus para Mac
Quando precisa de uma solução antivírus para o seu Mac, é importante encontrar uma que corresponda às necessidades do seu dispositivo e desempenho. Há alguns passos importantes que pode seguir para ajudar na tomada de decisão e encontrar a ferramenta que funciona melhor para si:
Confirme a versão do macOS e o hardware: Primeiro, convém verificar se o software suporta a versão do macOS que está a utilizar, bem como a arquitetura do processador do seu Mac. Se não forem totalmente compatíveis, isso pode afetar a velocidade e o desempenho.
Reveja os seus hábitos de segurança atuais: O antivírus pode oferecer proteção contra muitas ameaças, mas não contra o comportamento do utilizador. Terá de considerar de onde transfere ficheiros e software, com que frequência transfere ficheiros e se tem a autenticação multifator ativada para contas importantes.
Identifique as falhas de proteção que pretende resolver: Considere as ameaças que o seu computador pode enfrentar e quais são as suas maiores preocupações. Isto pode incluir malware, phishing, transferências inseguras, suportes amovíveis, vários dispositivos ou a necessidade de uma monitorização mais clara, mas, assim que souber que falhas resolver, poderá encontrar uma solução que satisfaça as suas necessidades.
Dê prioridade às funcionalidades principais de proteção: Embora algumas ferramentas antivírus possam oferecer uma grande variedade de funcionalidades, há algumas essenciais de que não pode prescindir. Concentre-se na deteção de malware, proteção contra phishing, monitorização comportamental, atualizações e usabilidade antes de considerar quaisquer extras que possa incluir.
Verifique o desempenho e os testes específicos para Mac: Procure testes ou validações recentes realizados especificamente em macOS, em vez de depender apenas de resultados do Windows.
Compare a cobertura dos dispositivos: Diferentes fornecedores e planos de antivírus terão níveis de cobertura distintos. Convém verificar se o plano abrange um Mac, vários Macs ou uma combinação de computadores Windows e Mac, bem como quantos dispositivos pode suportar.
Veja o preço completo: O primeiro preço que vê não é necessariamente o que vai pagar a longo prazo. Certifique-se de verificar cuidadosamente os planos de preços, incluindo preços introdutórios, preços de renovação, frequência de faturação, limites de dispositivos e condições de cancelamento.
Ver opções de suporte: Não subestime a importância do apoio ao cliente. Convém confirmar como o suporte é prestado e se a ajuda está disponível através dos canais preferidos.
Como o Splashtop Shield adiciona outra camada de proteção ao Mac
Isto leva-nos ao Splashtop Shield, uma solução antivírus com IA para computadores Windows e Mac. Splashtop Shield foi concebido para indivíduos, famílias e qualquer pessoa que utilize computadores pessoais para trabalho remoto ou híbrido.
O Splashtop Shield acrescenta outra camada de proteção às funcionalidades de segurança integradas no macOS, com proteção contra malware, tentativas de phishing, comportamento suspeito e tentativas de exploração.
Splashtop Shield inclui:
Proteção antimalware para detetar e bloquear programas maliciosos.
Proteção antiphishing para ajudar a identificar tentativas de phishing e links maliciosos.
Análise de tráfego em tempo real para ajudar a identificar tráfego malicioso e ameaças online.
Deteção de ameaças baseada no comportamento para identificar comportamentos invulgares.
Proteção anti-exploit para ajudar a detetar e bloquear tentativas de explorar vulnerabilidades de software.
Análise de USB e suportes amovíveis para ajudar a detetar ficheiros maliciosos em dispositivos de armazenamento ligados.
O Splashtop Shield está disponível num plano Individual para dois dispositivos e num plano Family para até cinco computadores Windows e Mac num só agregado familiar.
Lista de verificação de segurança do Mac
A cibersegurança é importante independentemente do dispositivo ou sistema operativo. Se quiser garantir que o Mac se mantém seguro e protegido contra ameaças, temos uma lista rápida de passos que pode seguir para manter uma segurança forte.
Verifique o seu Mac e certifique-se de que:
As atualizações do macOS estão ativadas, para receber os patches de segurança mais recentes.
As aplicações e os navegadores estão atualizados.
Descarrega software apenas de fontes fidedignas.
As contas importantes usam palavras-passe únicas, por isso, se uma palavra-passe for roubada, as restantes mantêm-se seguras.
A autenticação multifator está ativada.
As ligações e os anexos inesperados são verificados antes de clicar neles.
As extensões de browser desnecessárias são removidas.
As unidades USB e outros dispositivos conectáveis são analisados antes da utilização.
Os ficheiros importantes têm cópia de segurança para que possam ser recuperados em caso de perda.
Se utilizar antivírus adicional, a proteção em tempo real está ativada.
Obtenha proteção mais inteligente para o seu Mac com Splashtop Shield
Embora os computadores Mac incluam fortes proteções integradas, por vezes é necessária uma camada extra de segurança. Se transfere software com frequência, lida com anexos ou pretende uma deteção mais robusta de phishing e comportamentos suspeitos, o software antivírus pode ser útil.
Com Splashtop Shield, pode adicionar proteção extra não só ao seu computador Mac, mas também a até cinco dispositivos Windows e macOS. Splashtop Shield adiciona proteção com IA contra malware, phishing, ameaças baseadas no comportamento e exploits para utilizadores de Mac que pretendem uma camada adicional de segurança.
Quer saber mais? Veja como o Splashtop Shield oferece proteção com IA em computadores Windows e Mac.