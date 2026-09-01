Não há nada como chegar a casa depois do trabalho e ligar o PC para jogar um pouco. Durante apenas algumas horas, pode deixar o mundo de lado, escolher algo da sua biblioteca Steam e perder-se num RPG de mundo aberto, shooter em equipa, romance visual ou qualquer outro tipo de jogo.
A menos, claro, que o seu PC de gaming esteja infetado com malware.
Os PCs para gaming precisam de proteção antivírus como qualquer outro computador, mas também têm necessidades técnicas mais exigentes; uma boa solução antivírus deve detetar malware e ameaças de phishing sem causar interrupções que prejudiquem a jogabilidade.
Embora algumas soluções antivírus sejam comercializadas para gamers com funcionalidades de marca gaming, essas muitas vezes não são as mais essenciais. A qualidade da proteção, a utilização de recursos em segundo plano, o comportamento das análises e os controlos de notificações são o que realmente determina a eficácia de um antivírus para PCs de gaming, e não apenas uma etiqueta de “game booster”.
Tendo isso em mente, vamos explorar as ameaças que os gamers enfrentam, como o antivírus pode afetar o desempenho e que funcionalidades procurar num software antivírus para PCs gaming.
Os PCs para gaming precisam de antivírus?
Os PCs de gaming enfrentam as mesmas ameaças que qualquer outro computador, como malware, phishing e riscos de segurança das contas, mas também enfrentam riscos adicionais associados a downloads, mods, launchers, fóruns e mercados de contas.
Muitos computadores incluem proteções de segurança integradas que podem ser suficientes para alguns utilizadores. Os jogadores que descarregam regularmente mods, trocam ficheiros, usam launchers de terceiros ou pretendem proteção adicional contra phishing, baseada em comportamento, para suportes amovíveis ou para vários dispositivos podem optar por adicionar software antivírus.
Que ameaças de segurança enfrentam os jogadores de PC?
Primeiro, precisamos de compreender as ameaças que os PCs gaming enfrentam. Os atacantes usam frequentemente a popularidade dos jogos, mods, itens digitais e afins para disfarçar ficheiros maliciosos ou roubar credenciais de contas, por isso os gamers devem ter cuidado ao transferir ficheiros.
1. Downloads e instaladores de jogos falsos
Embora lojas digitais como a Steam ou a Epic Games Store sejam normalmente formas seguras de transferir jogos, os jogadores que tentam contorná-las colocam os seus PCs em risco. Páginas de download não oficiais, launchers falsos e instaladores reempacotados podem conter malware (e provavelmente nem sequer incluem o jogo que queria), por isso devem ser evitados.
Em vez disso, opte por lojas oficiais, sites de editoras e outros launchers de confiança.
2. Mods maliciosos e ferramentas de batota
Quem não gosta de um bom mod? Os mods podem acrescentar muitos extras divertidos aos jogos, desde novos visuais e personalização de personagens até “Thomas the Tank Engine” em Skyrim. Mas ficheiros de fontes não verificadas podem conter malware ou outro software indesejado.
Da mesma forma, jogos pirateados e ferramentas de batota podem criar riscos particularmente elevados, especialmente se os utilizadores forem instruídos a desativar as proteções de segurança para os usar.
Isto não quer dizer que os mods devam ser totalmente evitados, apenas que devem ser transferidos de plataformas de mods com boa reputa�ção ou de fontes fidedignas sempre que possível.
3. Phishing de contas de gaming
Tenha cuidado com os locais onde inicia sessão. Páginas de início de sessão falsas, mensagens de brindes, pedidos de verificação de conta e ataques semelhantes podem roubar credenciais de utilizador. Estes ataques podem chegar através de vários canais, como email, chat no jogo, plataformas de mensagens e fóruns da comunidade, por isso tenha cuidado, especialmente ao iniciar sessão numa página desconhecida.
4. Links e ficheiros maliciosos partilhados por outros jogadores
Só porque um colega de jogo partilha uma ligação ou ficheiro não significa que isso (ou essa pessoa) seja de confiança. As ligações, anexos e outros ficheiros enviados através de plataformas de chat podem levar a downloads falsos, roubo de credenciais ou outro malware, por isso não clique numa ligação nem aceite um ficheiro, a menos que venha de alguém que conhece e em quem confia.
5. Pen drives infetadas e armazenamento externo
Se mover ficheiros de jogos, mods, dados guardados ou qualquer outra coisa entre computadores, há sempre a possibilidade de esses ficheiros trazerem consigo ficheiros maliciosos. Dispositivos de armazenamento externo, como pen drives USB e discos rígidos externos, podem transportar ficheiros maliciosos que podem infetar outro computador se esses ficheiros forem abertos ou executados.
6. Explorações direcionadas a software desatualizado
O seu PC de gaming está atualizado? E os seus navegadores ou outro software? Sistemas operativos, navegadores, launchers e outros componentes desatualizados podem ter vulnerabilidades por corrigir que os atacantes podem explorar, razão pela qual é importante manter a segurança atualizada.
Um antivírus pode tornar um PC para jogos mais lento?
Uma preocupação comum entre os gamers é que o software antivírus torne o PC mais lento. As interrupções já podem ser suficientemente irritantes em jogos para um jogador, mas se estiver num jogo multijogador (ou, pior ainda, a jogar uma partida competitiva), o lag pode ser fatal.
Embora o software antivírus utilize recursos do sistema para monitorizar ficheiros e atividade, a quantidade necessária varia consoante o produto, o hardware e as definições. Assim, a questão não é se utiliza recursos, mas sim se isso vai interromper a jogabilidade.
Deverá considerar alguns fatores, incluindo:
Utilização da CPU enquanto o computador está inativo
Consumo de memória
Atividade do disco
Tempos de arranque do jogo
Consistência da taxa de fotogramas
Falhas durante análises em segundo plano
Impacto da bateria em portáteis para gaming
Desempenho em sistemas mais antigos ou com especificações mais baixas
Se as análises podem ser agendadas (para que possam ser executadas fora das horas de jogo, em vez de a meio de um jogo)
O que significa realmente baixo impacto no sistema?
Tendo isso em conta, como garantir que o software antivírus não afeta o tempo de jogo? Alguns fatores-chave podem ajudar a determinar quão reduzido é realmente o impacto de uma solução e a diminuir a probabilidade de interrupções percetíveis durante o jogo.
1. Utilização limitada de recursos em segundo plano
A proteção em tempo real é importante para bloquear vírus e outro malware o mais rapidamente possível, mas não deve consumir demasiados recursos enquanto é executada em segundo plano. A proteção em tempo real deve permanecer ativa sem consumir recursos excessivos de CPU, memória ou disco.
2. Comportamento previsível de análise
Quando uma verificação completa começa, vai usar mais recursos. Isso é razoável e inevitável. No entanto, essas verificações também devem ser agendadas e previsíveis, para que possam ser marcadas para alturas em que não esteja a meio de um jogo.
3. Interrupções mínimas durante a utilização em ecrã completo
Ninguém gosta de ser interrompido por alertas e notificações. Um bom antivírus para PCs de gaming não deve interromper os jogos com alertas não críticos, notificações de análises de rotina ou mensagens promocionais; isso só vai frustrar os jogadores e potencialmente perturbar uma partida.
4. Proteção consistente durante o jogo
Reduzir a utilização de recursos não deve comprometer a segurança. O antivírus deve ser suficientemente não intrusivo para que não seja necessário desativar a proteção contra malware em tempo real ou a proteção contra phishing apenas para jogar em paz; a proteção deve manter-se consistente e sem interrupções.
Que funcionalidades de antivírus são mais importantes para jogadores?
Tendo em conta as ameaças que os PCs para gaming enfrentam e a necessidade de um antivírus que ofereça segurança sem tornar o PC mais lento, é importante saber que funcionalidades os gamers devem procurar. Estas são as funcionalidades mais importantes a procurar num antivírus para PCs para gaming:
1. Proteção contra malware em tempo real
A proteção contra malware em tempo real é uma das funcionalidades mais importantes de qualquer antivírus. O software deve monitorizar continuamente ameaças, incluindo a verificação de instaladores, transferências, executáveis e processos em execução, para detetar e bloquear ameaças assim que surgem.
2. Proteção contra phishing e links maliciosos
Uma boa solução antivírus deve ajudar a identificar tentativas de phishing, ligações maliciosas, páginas de início de sessão falsas e transferências nocivas. Isto acrescenta proteção contra ataques que tentam roubar credenciais ou enganar os utilizadores para instalarem malware.
3. Deteção de ameaças baseada no comportamento
Se uma aplicação estiver a comportar-se de forma estranha, a deteção de ameaças baseada no comportamento pode apanhá-la em flagrante. Esta análise comportamental pode ajudar a identificar atividade suspeita da aplicação mesmo quando não corresponde a uma assinatura de malware conhecida.
4. Atualizações automáticas de ameaças
Estão sempre a surgir e a evoluir novas ameaças, por isso o software antivírus tem de acompanhar esse ritmo. Uma boa solução antivírus deve atualizar automaticamente a inteligência de ameaças, assinaturas, dados de reputação ou modelos de deteção em que se baseia, à medida que surgem novas ameaças.
5. Proteção contra exploits
Os atacantes procuram frequentemente explorar vulnerabilidades conhecidas em software, browsers, launchers e outras aplicações. A proteção contra exploits pode ajudar a identificar tentativas de explorar estas vulnerabilidades e bloqueá-las.
6. Análise de transferências e suportes amovíveis
Quando transfere ficheiros de sites, unidades externas, armazenamento partilhado, entre outros, convém garantir que são seguros antes de os executar. A análise de suportes amovíveis pode ajudar a detetar ficheiros maliciosos em unidades ligadas antes ou no momento em que esses ficheiros são abertos.
7. Controlos claros de quarentena e alertas
O software antivírus deve incluir alertas que indiquem claramente o que detetou, que ações tomou e se os utilizadores precisam de responder. Assim, os controlos de quarentena e de alertas são ferramentas vitais para manter os utilizadores informados e garantir que os vírus não se propagam.
Como escolher o melhor antivírus para um PC para gaming
Se pretende uma boa solução antivírus para o seu PC de gaming, terá de encontrar software que corresponda às suas necessidades e hábitos de jogo. Considere o seguinte ao avaliar opções de antivírus:
Identifique como usa o PC de gaming: Primeiro, considere como usa o seu PC de gaming, incluindo onde obtém as suas transferências. Não se esqueça de ter em conta as lojas oficiais, mods, launchers de terceiros, plataformas multijogador e os seus hábitos de partilha de ficheiros.
Confirmar compatibilidade: Claro que vai querer garantir que o antivírus que escolher funciona no seu computador. Verifique as plataformas que suporta e certifique-se de que suporta a versão do seu SO e o hardware do computador.
Dê prioridade à proteção essencial: Convém garantir que o antivírus inclui as funcionalidades de segurança essenciais de que precisa. Concentre-se primeiro na proteção contra malware, phishing, comportamento suspeito, exploits e downloads; depois, pode procurar funcionalidades adicionais úteis.
Avalie a utilização de recursos em segundo plano: o melhor software antivírus para PCs gaming pode ser executado de forma fluida em segundo plano sem interromper o jogo. Analise o CPU em inatividade, a memória, a atividade do disco e resultados de desempenho independentes para verificar se funciona sem problemas sem abrandar o computador.
Reveja os controlos de análise e notificações: Os controlos de análise e notificações são importantes para garantir que não recebe alertas a meio de um jogo ou que uma análise agendada interrompe a sessão de jogo. Antes de comprar uma ferramenta antivírus, confirme que é possível agendar análises e limitar notificações não críticas durante o jogo.
Verifique o desempenho em falsos positivos: Os falsos positivos acontecem ocasionalmente, mas convém mantê-los ao mínimo. Procure sinais de que a ferramenta antivírus consegue distinguir ficheiros e aplicações de jogos legítimos de ameaças, para limitar os falsos alarmes.
Separe a proteção principal dos extras: Embora as funcionalidades extra possam ser úteis, não deve permitir que prejudiquem as funcionalidades principais de proteção. Não escolha um produto só porque inclui um game booster ou uma longa lista de funcionalidades, a menos que tenha прежде de tudo todas as funcionalidades essenciais de que precisa.
Compare o preço total: O preço introdutório não será o valor pago em cada ciclo de faturação. Analise todos os preços, incluindo o preço introdutório, o custo de renovação, os limites de dispositivos e o suporte que receberá no nível de preço escolhido.
Considere outros computadores que precisa de proteger: Se tiver mais do que um computador, uma solução antivírus para vários dispositivos pode ser recomendável. Determine se o plano também deve abranger um portátil, Mac, ou outro computador doméstico e, em caso afirmativo, procure cobertura para vários dispositivos.
Confirmar opções de suporte: O apoio ao cliente também é importante. Verifique como a ajuda é prestada, especialmente se estiver a ter dificuldades técnicas, se o software bloquear um jogo legítimo ou se causar problemas de desempenho.
Como o Splashtop Shield ajuda a proteger PCs para gaming
Splashtop Shield é uma solução antivírus com tecnologia de IA para computadores Windows e Mac que oferece proteção contra malware, phishing, comportamento suspeito e tentativas de exploração.
O Splashtop Shield usa análise de ficheiros assistida por aprendizagem automática, verificações de reputação na cloud e dados de ameaças atualizados com frequência para ajudar a identificar programas maliciosos e ficheiros suspeitos.
Splashtop Shield inclui:
Proteção antimalware para ajudar a detetar e bloquear malware.
Proteção antiphishing para ajudar a identificar tentativas de phishing e links maliciosos.
Análise de tráfego em tempo real para ajudar a identificar tráfego malicioso e ameaças online.
Deteção de ameaças baseada no comportamento para ajudar a identificar comportamentos suspeitos que podem não corresponder a assinaturas de malware conhecidas.
Proteção anti-exploit para ajudar a detetar e bloquear tentativas de explorar vulnerabilidades de software.
Análise de USB e suportes de armazenamento amovíveis para ajudar a detetar ficheiros maliciosos em dispositivos de armazenamento ligados.
O Splashtop Shield está disponível nas edições Individual, que cobre dois dispositivos, e Family, que suporta até cinco. Funciona em computadores Windows e Mac, pelo que o mesmo plano pode cobrir um PC de gaming e todos os outros computadores da sua casa.
Lista de verificação de antivírus para PC de gaming
Tendo tudo isto em conta, o que deve procurar num software antivírus para PCs de jogos? Resumimos tudo numa lista das funcionalidades mais essenciais, por isso, quando procurar uma boa ferramenta antivírus, certifique-se de que inclui cada um dos seguintes elementos:
Proteção em tempo real, mesmo durante os jogos.
Proteção contra malware e phishing.
Deteção baseada em comportamento.
Análise e deteção de ameaças para transferências e unidades externas.
Utilização razoável de CPU e memória em segundo plano.
Análises completas que possam ser agendadas fora do horário de jogo.
Gestão de alertas não críticos.
Testes independentes para Windows.
Baixas taxas de falsos positivos.
Um preço de renovação claro.
Um plano que cobre todos os computadores que utiliza e quer proteger.
Suporte prontamente disponível caso ficheiros de jogo legítimos sejam bloqueados.
Proteja o seu PC de gaming com o Splashtop Shield
Os PCs de gaming precisam de proteção antivírus tanto quanto qualquer outro dispositivo, mas essa proteção não deve causar lentidão nem perturbar os jogos. O melhor antivírus para um PC de gaming equilibra proteção fiável com um impacto no sistema controlável e interrupções mínimas durante o jogo.
Ao procurar software antivírus, tenha em conta a proteção em tempo real, o comportamento das verificações e a deteção de phishing, e avalie a utilização de recursos e as evidências de testes antes de considerar extras com marca gaming. Isto ajudará a ver para além dos anúncios e do exagero promocional, para garantir que obtém a proteção e as funcionalidades de que precisa.
Quer saber mais sobre o Splashtop Shield? Veja como ajuda a proteger computadores Windows e Mac contra malware, phishing, comportamento suspeito e tentativas de exploração.