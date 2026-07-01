Uma das maiores decisões que as equipas de TI têm de tomar é se devem concentrar-se em infraestrutura on-premises ou mudar para a cloud. Esta escolha afetará os custos de TI, a segurança dos dados, o crescimento do negócio e muito mais, mas não existe uma única resposta certa para todas as empresas, por isso é necessário ponderar cuidadosamente as opções e necessidades.
Se está a tentar escolher entre on-premise e cloud, pode parecer uma decisão difícil. No entanto, ao compreender as diferenças e ponderar as respetivas vantagens e desvantagens, as equipas de TI podem determinar a melhor opção para o seu negócio.
Com isso em mente, vamos analisar a infraestrutura on-premises vs. cloud, ver os seus prós e contras e ajudar a determinar qual funciona melhor para as necessidades do negócio.
O que é computação on-premise?
A infraestrutura on-premises refere-se a servidores que uma empresa possui e controla de forma privada, alojados e mantidos nas suas próprias instalações. Com a computação no local, a empresa tem um controlo mais direto sobre a sua infraestrutura, incluindo a localização dos dados, as aplicações, a configuração de segurança e a manutenção.
A infraestrutura on-premises é normalmente usada por empresas com dados altamente sensíveis ou requisitos rigorosos de conformidade de TI, embora também exija espaço físico para armazenar todo o hardware.
O que é Computação Cloud?
A infraestrutura cloud refere-se à infraestrutura alojada por um fornecedor de serviços terceiro e disponibilizada conforme necessário. Com a computação cloud, o fornecedor disponibiliza software, armazenamento, entre outros, através da internet, eliminando a necessidade de a empresa armazenar e gerir tudo localmente.
A computação em nuvem é uma opção acessível e escalável, o que a torna uma escolha popular para as empresas. A computação em nuvem também existe em vários modelos, incluindo nuvens públicas, em que os recursos geridos pelo fornecedor são partilhados entre clientes, mas separados logicamente e protegidos através de controlos de segurança na nuvem, e nuvens privadas, em que o sistema é dedicado a uma única organização.
Quais são as principais diferenças entre on-premise e cloud?
Tanto os modelos na cloud como on-premise têm os seus próprios benefícios e desvantagens, que ajudam a destacar as principais diferenças entre ambos, mas não se ficam por aí. Há várias formas em que os dois divergem, por isso as organizações devem conhecer as principais diferenças para determinar qual se adequa melhor às suas necessidades.
Podemos resumir as diferenças da seguinte forma:
Aspeto
Computação Cloud
Computação local
Custo
Custos iniciais mais baixos, normalmente com base numa subscrição ou na utilização. Os custos aumentarão com o consumo.
Elevado investimento inicial em hardware, software, instalações e configuração, além dos custos contínuos de manutenção.
Escalabilidade
Altamente escalável; os recursos podem ser aumentados ou reduzidos conforme a procura.
Limitado pela capacidade do hardware. A expansão exige frequentemente a compra e instalação de novo equipamento.
Controlos de segurança
Normalmente, trata-se de um modelo de responsabilidade partilhada, em que o fornecedor gere a segurança da infraestrutura, enquanto os clientes gerem os dados e os controlos de acesso.
A organização tem controlo total sobre as políticas de segurança, a infraestrutura e a proteção de dados.
Responsabilidade pela manutenção
O fornecedor trata da manutenção do hardware, das atualizações e da gestão da infraestrutura.
As equipas internas de TI são responsáveis pelo hardware, pelas atualizações de software, pelas cópias de segurança e pela manutenção dos sistemas.
Desempenho
Dependente da conectividade à internet e da infraestrutura do fornecedor. O desempenho pode ser afetado pela latência em algumas cargas de trabalho.
Normalmente oferece desempenho previsível e baixa latência para utilizadores e aplicações locais.
Preparação para acesso remoto
Concebido para acesso remoto a partir de qualquer lugar com ligação à internet.
Requer VPNs, soluções de desktop remoto ou outra infraestrutura para permitir o acesso remoto.
Conformidade
Muitos fornecedores oferecem certificações de conformidade e ferramentas, mas as organizações têm de garantir a configuração adequada e a governação dos dados.
Proporciona um controlo mais direto sobre a localização dos dados, a configuração da infraestrutura e os processos de auditoria, mas a organização continua responsável por implementar e documentar os controlos exigidos.
Melhores casos de uso
Crescimento rápido, cargas de trabalho variáveis, startups, colaboração global, recuperação de desastres e ambientes de trabalho remotos.
Indústrias altamente regulamentadas, aplicações legadas, cargas de trabalho previsíveis, requisitos de soberania dos dados e organizações que necessitam do máximo controlo.
Benefícios e desafios da computação no local
Com estas definições estabelecidas, podemos começar a analisar os prós e os contras de cada tipo de infraestrutura. Então, quais são os benefícios e as desvantagens da computação on-premise?
Principais benefícios da computação on-premise
A computação on-premises oferece várias vantagens para as organizações que precisam da segurança e do controlo que ela proporciona, incluindo:
Controlo total dos dados: Utilizar infraestrutura on-premises significa ter controlo total sobre os seus dados, sistemas e hardware.
Custos previsíveis: Como a infraestrutura no local não depende de uma subscrição, é mais fácil prever e gerir os custos.
Controlo de conformidade: A infraestrutura on-premises pode dar às organizações um controlo mais direto sobre a localização dos dados, a configuração do sistema e os processos de auditoria.
Desempenho de baixa latência: Como toda a infraestrutura está no local, há latência mínima ao trabalhar a partir do escritório.
Sem dependência da conectividade: A computação on-premises baseia-se em dispositivos locais, pelo que pode funcionar sem necessitar de uma ligação à internet.
Desafios comuns da computação on-premises
Os desafios da computação no local incluem:
Custo inicial elevado: Embora a computação no local possa ter custos recorrentes previsíveis, implica um custo inicial elevado para configurar a infraestrutura física e outros equipamentos.
Manutenção contínua: Enquanto as soluções alojadas são mantidas e geridas pelo fornecedor, a infraestrutura local fica nas mãos da empresa. Isso significa que precisam de dedicar recursos de TI à manutenção e à resolução de problemas, o que pode ser dispendioso.
Escalabilidade limitada: Embora as soluções alojadas sejam fáceis de escalar, a infraestrutura on-premises é significativamente mais difícil de escalar e exige investimentos substanciais em equipamento e espaço adicionais.
Risco de falha: Depender de hardware significa aceitar o risco de falha de hardware, o que pode levar a interrupções prolongadas e perda de dados.
Implementação mais lenta: Configurar e implementar uma infraestrutura on-premises pode exigir muito tempo, e até a integração e o aprovisionamento de novos utilizadores podem demorar consideravelmente.
Vantagens e desafios da computação em cloud
Vamos analisar os prós e os contras da computação em nuvem, para perceber o que oferece que as opções no local não oferecem (e vice-versa).
Principais vantagens da computação em nuvem
A computação em cloud oferece a acessibilidade, a escalabilidade e a fiabilidade de que as empresas precisam, tornando-se uma escolha popular para empresas de todas as dimensões. Estes benefícios incluem:
Escalabilidade rápida: Como a computação na cloud é um serviço alojado, é fácil escalar à medida que uma empresa cresce. O fornecedor pode adicionar novos lugares com facilidade, sem que a organização tenha de investir em infraestrutura adicional.
Menor investimento inicial: A computação cloud não requer hardware nem espaço físico, pelo que os custos iniciais são significativamente mais baixos.
Recuperação de desastres: Muitos fornecedores de serviços cloud oferecem capacidades de redundância, cópia de segurança e recuperação de desastres, mas as organizações ainda precisam de as configurar e gerir corretamente.
Acessibilidade global: Como a infraestrutura cloud é acessível através da internet, os utilizadores não estão limitados a uma única localização física; podem aceder a tudo a partir de qualquer lugar com uma ligação à internet.
Menor carga para a TI: O fornecedor gere a plataforma cloud subjacente, o que pode reduzir o tempo que a TI dedica à manutenção de servidores físicos, armazenamento e instalações.
Desafios comuns da computação em cloud
Existem vários problemas que podem torná-lo menos apelativo em comparação com as opções on-premises, incluindo:
Dependência do fornecedor: Utilizar infraestrutura na nuvem significa depender do fornecedor, o que implica abdicar de algum controlo.
Preocupações com a privacidade: Embora a infraestrutura na cloud inclua normalmente medidas de segurança robustas e encriptação, estas podem variar entre fornecedores, e nem todas as empresas se sentirão seguras ao armazenar os seus dados fora das instalações.
Conformidade: Embora os fornecedores de cloud normalmente cumpram os regulamentos, o facto de se tratar de um serviço de terceiros pode causar algumas preocupações e potenciais problemas, mesmo com encriptação robusta.
Custos da subscrição: Os serviços cloud são fornecidos por subscrição, o que, dependendo do fornecedor, pode acumular custos ao longo do tempo.
Dependência da internet: Como a infraestrutura cloud é fornecida através da internet, os utilizadores dependem de uma ligação fiável à internet para aceder a tudo.
Personalização limitada: Embora as soluções on-premises (e algumas clouds privadas) possam ser personalizadas de acordo com as necessidades e preferências de uma organização, a maioria dos serviços cloud tem opções de personalização e flexibilidade limitadas.
Como escolher entre On-Premise e Cloud
Há alguns fatores a considerar ao escolher entre infraestrutura local e na cloud.
Primeiro, há a privacidade e a cibersegurança a considerar. Se atua num setor altamente regulamentado com requisitos de segurança rigorosos, como a conformidade com a HIPAA na área da saúde, a segurança e o controlo das opções on-premises podem ser preferíveis. No entanto, continua a ser possível encontrar uma opção cloud com os controlos de segurança robustos de que necessita.
Há também a questão das suas necessidades de flexibilidade e escalabilidade. Se a empresa estiver em crescimento, as soluções no local podem ser demasiado inflexíveis para acompanhar esse crescimento. Da mesma forma, se não houver espaço físico para infraestrutura no local ou se a intenção for transferir a gestão da infraestrutura, a nuvem é a melhor opção.
O orçamento é outro aspeto a considerar. Será necessário comparar os custos globais de uma subscrição contínua na cloud com os custos iniciais e de manutenção de uma opção on-premises para determinar qual se adequa melhor ao seu orçamento.
Em suma, embora não exista uma solução única para todos os casos, é possível determinar qual é a mais adequada ao avaliar qual se alinha melhor com as necessidades da empresa, do orçamento e da segurança.
Porque é que a TI híbrida está a tornar-se mais comum
No entanto, as necessidades futuras devem ser consideradas juntamente com as necessidades atuais. Assim, também precisamos de analisar as tendências de crescimento e, neste caso, isso inclui uma terceira opção: infraestrutura híbrida.
A infraestrutura híbrida é uma tendência crescente em que as organizações utilizam uma combinação de computação on-premises e cloud. Isto permite manter os dados mais sensíveis armazenados em segurança nas próprias instalações, continuando ao mesmo tempo a utilizar a cloud para maior escalabilidade e suporte.
A Gartner nomeou a computação híbrida como a principal tendência de infraestrutura e operações para 2026, destacando a necessidade de as organizações combinarem diferentes modelos de computação, armazenamento e rede à medida que os ambientes de TI se tornam mais distribuídos
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Quer a sua infraestrutura seja baseada na cloud, on-premise ou híbrida, as equipas de TI continuam a precisar de uma forma fiável de aceder a dispositivos, prestar suporte e geri-los em diferentes localizações. Isso torna-se especialmente importante quando os colaboradores trabalham remotamente, os dispositivos estão distribuídos por vários escritórios ou as equipas de TI precisam de resolver problemas nos sistemas sem estarem fisicamente presentes.
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Com Splashtop, os colaboradores podem aceder em segurança aos seus computadores de trabalho a partir de qualquer lugar (Splashtop Remote Access), enquanto as equipas de TI podem prestar suporte remoto a utilizadores e dispositivos em ambientes distribuídos (Splashtop Remote Support). Para organizações que precisam de manter a infraestrutura de acesso remoto alojada internamente, o Splashtop On-Prem oferece uma opção de implementação que funciona dentro do próprio ambiente de rede da organização.
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