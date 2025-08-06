As ameaças cibernéticas estão a crescer constantemente, e qualquer vulnerabilidade pode fornecer aos atacantes uma forma de entrar na sua rede. Sistemas não corrigidos são uma grande vulnerabilidade que os hackers podem explorar, por isso é vital corrigir sistemas operativos e aplicações assim que novas atualizações estejam disponíveis.
No entanto, muitas equipas de TI ainda dependem de fluxos de trabalho de patching manuais, o que pode levar tempo e distrair os agentes de outras tarefas. Quer os agentes tenham caído no hábito de patching manual, faltem as ferramentas para automatizar atualizações, ou estejam preocupados com a complexidade, estão a deixar os sistemas vulneráveis enquanto atualizam lentamente um a um.
A correção manual deixa as organizações expostas a ameaças, mas há uma solução. Vamos explorar como a correção automatizada e software de automação como o Splashtop AEM podem ajudar a manter os sistemas seguros e atualizados com o mínimo de trabalho manual.
O que é Gestão de Patches Manual?
A gestão de patches manual é o processo de identificar, descarregar, testar e aplicar patches manualmente. Isto significa que sempre que uma atualização é lançada para um sistema operativo, aplicação ou qualquer outra ferramenta, os agentes de TI devem aprovar e instalar a atualização em cada dispositivo manualmente. Para grandes organizações com ambientes de endpoints expansivos (e muitas vezes remotos), isto pode ser um processo demorado.
Onde Ainda é Comum
Nem todos sentem a necessidade de investir em software de automação de correções. Por exemplo, equipas de TI menores, escolas e organizações sem fins lucrativos podem achar que têm poucos endpoints para gerir, de modo que a gestão manual de correções não é um problema para eles. Outras organizações podem já ter investido em ferramentas de correção de TI mais antigas e podem não se sentir prontas para atualizar ainda.
Embora cada organização possa ter os seus motivos, o facto é que deixar dispositivos e apps sem atualizações por muito tempo os deixa em risco.
Exemplos de Trabalho Manual
Isto levanta a questão: O que exatamente qualifica como gestão de patches manual? Não é como se os agentes de TI estivessem a escrever o código do patch à mão, afinal. A gestão manual de patches assume várias formas e pode consistir em vários passos, incluindo:
Verificar sites de fornecedores para atualizações, já que nem todas as aplicações fornecem notificações automáticas de atualização.
Aplicar patches um endpoint de cada vez, em vez de automatizar atualizações em múltiplos endpoints simultaneamente.
Rastrear atualizações com folhas de cálculo ou sistemas ad hoc, em vez de uma ferramenta de rastreamento automatizada.
Instalar um patch num único ambiente e executar testes manuais para garantir que funciona corretamente.
Dependendo do tamanho da equipa de TI e do ambiente de trabalho, estas tarefas manuais podem levar uma quantidade significativa de tempo. Quanto mais tempo demora a corrigir vulnerabilidades, mais tempo os endpoints ficam suscetíveis a ataques.
Os 5 Maiores Riscos da Gestão Manual de Correções
A próxima questão é: Qual é o pior que pode acontecer se depender da gest�ão de patches manual? Há muito que pode correr mal sem a aplicação automática de patches, e as consequências podem ser severas. Os maiores riscos da gestão de patches manual incluem:
1. Atualizações Perdidas ou Atrasadas
Patches e outras atualizações de segurança são essenciais para a cibersegurança e conformidade, por isso, ignorar uma atualização pode ter consequências desastrosas. Erro humano ou restrições de tempo levam a patches ignorados, deixando os sistemas expostos e vulneráveis a ciberataques.
2. Vulnerabilidades de Segurança
Sistemas não corrigidos são um ponto de entrada principal para ransomware e outras explorações. Sem ferramentas automatizadas de gestão de correções, as empresas podem passar demasiado tempo sem corrigir os seus sistemas operativos e aplicações, deixando os seus dispositivos vulneráveis.
3. Falhas de Conformidade
Muitos quadros regulatórios, como DORA, HIPAA e NIS2, exigem segurança atualizada, o que requer uma correção consistente. A correção manual leva tempo e é propensa a erros, o que pode colocar a conformidade em risco.
4. Tempo de Inatividade Operacional
A correção manual pode ser um processo demorado, especialmente se tiver um ambiente de endpoints grande e distribuído. Não só a correção manual pode demorar, mas atualizações perdidas também podem resultar em interrupções inesperadas ou problemas de compatibilidade. Sem gestão automatizada de correções, as suas equipas de TI perderão tempo valioso, quer atualizando manualmente correções desatualizadas ou lidando com as consequências de perder uma.
5. Falta de Visibilidade e Relatórios
Acompanhar o status das correções é fundamental para garantir a conformidade e assegurar que os seus sistemas estejam atualizados. Sistemas manuais dificultam a comprovação do status das correções durante auditorias ou investigações, o que adiciona incerteza e facilita o atraso nas atualizações. Ferramentas automatizadas de gestão de correções, por outro lado, podem rastrear o status das correções e fornecer visibilidade sobre os seus endpoints.
O Caso para Automatizar a Gestão de Correções
Então, se a gestão manual de patches é pouco fiável e arriscada, qual é a alternativa? O software de patching automatizado é a resposta, pois fornece patching de SO e atualizações de aplicações em todos os endpoints sem exigir que os agentes de TI acedam a cada dispositivo e instalem patches manualmente.
Ferramentas de gestão de patches automatizadas podem identificar quando novos patches são lançados, agendar atualizações para momentos convenientes e implementar os patches em todos os endpoints. Isto tem múltiplos benefícios, incluindo:
Uma redução no erro humano e atrasos, já que o software realiza atualizações automaticamente.
Consistência e as últimas atualizações de segurança em todos os endpoints.
Mais tempo para a sua equipa de TI se concentrar em tarefas estratégicas.
Visibilidade e relatórios em tempo real para todos os seus patches e endpoints.
Conformidade com regulamentos da indústria/governo e requisitos de auditoria, que normalmente exigem que os sistemas permaneçam totalmente atualizados.
Como o Splashtop AEM Torna a Automação de Patches Fácil
Se estás à procura de uma solução poderosa para automatizar a gestão de patches nos teus terminais, Splashtop AEM (Gestão autónoma de terminais) tem tudo o que precisas. Splashtop AEM capacita organizações e equipas de TI a gerir, monitorizar e proteger endpoints em ambientes distribuídos, incluindo gestão de patches automatizada, alertas proativos e frameworks de políticas personalizáveis.
O Splashtop AEM inclui:
Suporte multiplataforma
Splashtop AEM é projetado para funcionar em sistemas operativos e dispositivos, permitindo que você gerencie todos os seus endpoints de qualquer lugar. Com ele, você pode automatizar a correção para Windows, macOS, principais aplicações de terceiros e mais.
Agendamento Personalizável
Com Splashtop AEM, você pode controlar quando e como as correções são implementadas. Isso permite que as equipas de TI agendem atualizações para que não interrompam o dia de trabalho ou causem tempo de inatividade inesperado.
Visibilidade em Tempo Real do Estado dos Patches
Quando tens múltiplos endpoints, pode ser difícil ver quais estão devidamente atualizados. Splashtop AEM dá-te visibilidade total em cada endpoint, para que possas saber exatamente quais sistemas estão atualizados e em conformidade e quais não estão.
Leve e Fácil de Implementar
Enquanto algumas soluções de monitorização e gestão remota (RMM) são complicadas e difíceis de implementar, o Splashtop AEM é projetado para ser fácil de usar e eficiente. Não há necessidade de uma grande infraestrutura de servidores ou RMMs complexos; basta uma instalação e configuração rápidas, e o Splashtop AEM está pronto para funcionar.
Splashtop Remote Support & Empresa
O Splashtop AEM pode integrar-se perfeitamente com Splashtop Remote Support e Splashtop Enterprise, combinando patching automatizado com acesso remoto e remediação. Isto oferece ainda mais formas de apoiar os utilizadores, ajudar os funcionários a trabalhar a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, e capacitar as equipas de TI para suportar remotamente os utilizadores finais em vários dispositivos e locais.
Obtenha Aplicação Automática de Patches com o Splashtop AEM
À primeira vista, a correção manual pode parecer uma forma gerível de manter os dispositivos atualizados, mas simplesmente não vale os riscos. A gestão manual de correções é ineficiente, propensa a erros e deixa os dispositivos em risco, tornando-a um método pouco fiável.
A gestão automatizada de correções, por outro lado, tem demonstrado reduzir a vulnerabilidade, melhorar o tempo de atividade e ajudar a garantir a conformidade de TI. É um método eficiente que mantém os endpoints atualizados enquanto libera tempo para que as equipas de TI se concentrem em tarefas mais urgentes.
Quando precisar de uma solução poderosa e fácil de usar com gestão de patches automatizada, o Splashtop AEM tem tudo o que precisa. O Splashtop facilita a gestão de patches e atualizações em múltiplos endpoints remotos, sem a complexidade de uma solução RMM. Isto inclui:
Patching de SO e software de terceiros
Insights de vulnerabilidade em tempo real
Estruturas de políticas personalizáveis
Alertas e remediação remota
E muito mais!
Pronto para experimentar o Splashtop AEM por si mesmo? Comece o seu teste gratuito hoje e tire o risco de patches da sua lista de preocupações.