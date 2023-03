Splashtop em alta no Podcast Command-Control-Power

Annie Chen, Vice-Presidente de Gerenciamento de Produtos da Splashtop, juntou-se ao podcast CMD-CRTL-PWR para conversar sobre as soluções de acesso remoto da Splashtop para TI e MSPs.

O Command-Control-Power, um podcast semanal feito por três membros certificados da Apple Consultants Network, contou com a própria Annie Chen da Splashtop para conversar sobre as soluções de acesso e suporte remoto da Splashtop. Você pode ouvir o podcast completo aqui. Separamos alguns trechos do episódio:

As conexões remotas de alto desempenho da Splashtop são um grande resultado para o mundo remoto

No episódio, Chen descreveu como as primeiras soluções de acesso remoto da Splashtop foram projetadas para que indivíduos pudessem acessar os seus próprios computadores remotamente usando qualquer outro dispositivo. Muitos desses primeiros usuários da Splashtop eram gamers que queriam acessar seus desktops poderosos de maneira remota.

Esses gamers precisavam de uma ferramenta de acesso remoto que oferecesse conexões remotas rápidas com atraso mínimo. A Splashtop aceitou esse desafio, e passou a trabalhar em estreita colaboração com fabricantes de GPU para garantir que a Splashtop pudesse usar o hardware visando alcançar o desempenho máximo.

Os apresentadores do podcast elogiam a compatibilidade da Splashtop com dispositivos Mac e iOS

O apresentador Jerry Zigmont, da MacWorks, comentou que os usuários Mac sempre ficavam com os restos dos outros produtos de acesso remoto. Por outro lado, Zigmont elogiou a Splashtop por sua paridade de recursos entre os sistemas operacionais Mac e Windows.

A Splashtop oferece acesso remoto rápido e os principais recursos para usuários Mac e Windows.

Ferramentas de suporte remoto da Splashtop são elogiadas por profissionais de TI e MSP

Depois que a Splashtop se estabeleceu como uma plataforma de acesso remoto de nível superior, Chen contou que muitos usuários se aproximaram da equipe Splashtop buscando ter uma ferramenta de acesso remoto semelhante para usar em seus trabalhos de suporte de TI.

Por meio de um trabalho árduo e colaboração constante com nossos clientes, a Splashtop tornou-se uma fornecedora líder de soluções de acesso remoto e suporte remoto para TI, help desks e MSPs. Técnicos de TI em todo o mundo agora usam a Splashtop para fornecer suporte remoto a computadores, tablets e dispositivos móveis.

“O elemento que realmente solidificou [a Splashtop] na minha opinião é a imensa facilidade para se conectar remotamente ao dispositivo iOS de um cliente”, disse Zigmont ao falar sobre como ele usa a Splashtop para fornecer suporte a seus clientes que possuem iPhones, “Esse recurso realmente diferencia vocês das outras soluções”.

Chen contou que a Splashtop só chegou onde está nos dias de hoje ouvindo os seus clientes. O desenvolvimento de produtos da Splashtop sempre foi orientado a refletir sobre a seguinte pergunta “o que vai ajudar mais o cliente?”.

Outra nota importante mencionada por Chen é que nós, da Splashtop, sabemos que muitos profissionais de TI e MSPs costumam ficar presos em contratos longos com outros fornecedores. Em muitos casos, a Splashtop adiciona meses extras à assinatura de um novo cliente para acomodar o tempo restante com outros contratos.

Saiba mais sobre a Splashtop e experimente uma avaliação gratuita

Com a Splashtop, você terá uma solução de acesso remoto projetada para atender às suas necessidades específicas. Desfrute de conexões remotas rápidas, confiáveis e altamente seguras, com todas as principais ferramentas e recursos, tudo isso em uma só solução Splashtop.

Confira todas as soluções Splashtop e experimente uma avaliação gratuita!