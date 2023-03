O Trabalho Híbrido Está Morto, Vida Longa ao Trabalho Flexível

Trabalho de casa, café, escritório convencional... Onde trabalhamos importa menos do que nunca. Esse é o sentimento expresso tanto por profissionais do conhecimento como pelas equipes executivas. Os trabalhadores do conhecimento costumavam enfrentar uma vantagem — ganham um equilíbrio de qualidade entre vida e trabalho ao trabalhar remotamente ou avançar a sua carreira trabalhando no escritório. Essa troca não existe mais. Hoje, 72% dos empregados a trabalho remoto dizem que o trabalho em casa (WFH) não afetou a sua capacidade de avançar no trabalho, de acordo com uma pesquisa de janeiro de 2022 da força de trabalho adulta dos EUA realizado pela Pew Research.

As equipes executivas, vendo grandes oportunidades para reduzir os custos operacionais e obter mais produtividade dos seus funcionários, também fizeram planos que cobrem tudo menos eliminar o 'velho' modelo de trabalho híbrido. A REI recentemente construiu a sua sede corporativa, a qual a empresa já está tentando vender.

Entretanto, a Zillow está permitindo um modelo operacional do trabalho de qualquer lugar. Os arranjos de trabalho híbridos que misturam trabalho de casa e presencial são a abordagem errada, disse Meghan Reibstein, vice-presidente de gestão de projetos e trabalho flexível da Zillow, em entrevista à Inc. Magazine. A Zillow agora tem uma política de trabalho flexível que permite que os funcionários vão para o escritório ou trabalhem remotamente como preferirem; mudam-se se quiserem; e procuram o que é melhor para o seu equilíbrio entre vida e trabalho. Reibstein diz que isso levou a um grande aumento das candidaturas de emprego.

A conclusão: O trabalho é trabalho, onde quer que seja feito.

O trabalho híbrido ficou em 2021, e o trabalho flexível é o futuro

Ao longo do último ano, ouvimos de muitos dos nossos clientes dizer que a frase “trabalho híbrido” está ultrapassada. Viram-no como um estado temporário de um trabalho misto do arranjo 'casa + escritório' durante a pandemia. No entanto, acreditam que o futuro do trabalho está firmemente enraizado no trabalho distribuído ou flexível.

Esta mudança radical não é apenas uma abordagem diferente do trabalho remoto. É um repensar fundamental de como fazemos negócios, como fazemos o nosso trabalho e como aprendemos. Um movimento global que afeta todos os setores, faz parte de conversas maiores e inovações em torno do futuro do trabalho. Na verdade, ouvimos falar diretamente dos clientes da Splashtop que eles não gostam da palavra 'híbrido'. Sempre viram o trabalho híbrido como um estado temporário. No futuro, eles acreditam que o trabalho deve ser flexível. Eles também querem deixar cair o jargão de que trabalho é trabalho.

A Splashtop vê a mudança a acontecer na indústria do ensino também, em escolas que vão do secundário ao nível da universidade. 92% dos estudantes esperam ter acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana aos computadores do campus para continuar a aprender, de acordo com a publicação The State of Education da Splashtop. Além disso, 90% acredita que todos os estudantes devem ter a capacidade de aprender em casa, independentemente da largura de banda ou do seu tipo de computador.

A empresa de recrutamento Robert Half propôs até mesmo que as organizações contratem um Chefe Executivo de Trabalho Remoto (CRWO), alguém responsável pela experiência total de trabalho remoto ou flexível dos funcionários.

Desafios em tornar o trabalho flexível a norma

Ainda há trabalho a fazer para estabelecer ambientes de trabalho e aprendizagem totalmente flexíveis. As instituições de ensino devem perceber que 63% dos estudantes não têm acesso a computadores em casa. Em vez disso, eles recorrem a usar Chromebooks, iPads ou outros tablets. Precisam de tecnologias no lugar que lhes permitam trabalhar a partir de qualquer dispositivo. E se surgirem problemas, eles precisam ter suporte total dos help desks de TI nesses dispositivos.

O desafio da política de "traga o seu próprio dispositivo" (BYOD) também existe para as empresas. Na verdade, apoiar o trabalho flexível nos negócios traz vários desafios adicionais. Primeiro, a pesquisa da Pew Research mostrou que 60% dos trabalhadores remotos se sentem menos ligados aos seus colegas de trabalho. Essa estatística deve servir de aviso, dada a Grande Demissão que começou em 2021 e continua até hoje.

O Relatório de Tendência Anual do Trabalho da Microsoft para 2021, baseado em uma pesquisa com mais de 30.000 trabalhadores globais, mostrou que 41% estava considerando abandonar ou mudar de profissão. Imagine quão mais alto esse número é entre os trabalhadores remotos que se sentem desconectados dos colegas de trabalho. A BBC Worklife sublinhou este problema em um artigo recente intitulado, Por Que os Empregados Podem Eventualmente Rejeitar o Trabalho Híbrido. “No [futuro] imediato, os especialistas sugerem que os empregadores precisam estar conscientes sobre como os empregados estão se sentindo em relação ao modelo híbrido de trabalho”, afirmava o artigo.

A necessidade de resolver estes desafios rapidamente é onde entram em jogo as ferramentas de acesso remoto. As organizações estão a reimaginar a sua abordagem ao trabalho remoto e procuram atualizar as suas tecnologias de modo a torná-la mais simples e segura. Estão a adotar novas tecnologias, como a Realidade Aumentada (RA), para torná-la mais eficiente, útil e inovadora. Ao fazerem isto, querem tornar o trabalho e a aprendizagem mais acessíveis e equitativos.

Os funcionários e estudantes vão dar prioridade ao acesso remoto na seleção de trabalhos, educação, formação, reuniões, colaborações e inovação.

Como o acesso remoto permite o trabalho flexível

O acesso remoto garante que os seus usuários remotos tenham acesso a recursos informáticos localizados na escola ou no escritório, de onde quer que estejam realizando o seu trabalho. Muitos trabalhadores remotos não conseguem acessar todos os aplicativos de software e arquivos de que precisam para desempenhar o seu trabalho remotamente, de acordo com um estudo da O2 Business sobre o que impulsiona a produtividade e o crescimento. Geralmente, isso é o resultado de dispositivos pessoais que não podem executar as mesmas aplicações que os seus computadores presenciais podem (software de edição de vídeo, programas de CAD, ferramentas de design gráfico, etc.)

Com a Splashtop, você pode dar aos seus usuários acesso remoto seguro e controle sobre os computadores da escola ou escritório a partir de qualquer lugar, utilizando qualquer dispositivo — incluindo os seus dispositivos pessoais. A Splashtop oferece uma experiência presencial tão rápida, simples e segura que é como se as pessoas estivessem em frente do computador do seu escritório. Aqui estão algumas funcionalidades críticas de desempenho:

Transmissão em 4k a taxas de frame de até 60 por segundo

Streaming 5k a baixa latência iMac Pro Retina

Configurações para um desempenho ideal

Motor de codificação/descodificação otimizado que aproveita as últimas aceleração da AMD e da NVIDIA

As organizações que adotaram uma estratégia BYOD (traga o seu próprio dispositivo) querem adotar uma abordagem de plataforma única. Isto permite aos utilizadores alternar de forma perfeita entre dispositivos móveis, desktop e portáteis. Uma moderna solução de acesso remoto como a Splashtop também oferece suporte remoto completo para BYOD. Isto significa que os help desks podem suportar os utilizadores remotos que enfrentam problemas técnicos tanto em dispositivos da escola/empresa como nos seus dispositivos pessoais, executados em qualquer sistema operativo (incluindo o Linux).

A conclusão

As organizações que compreendem os benefícios do trabalho flexível e remoto irão provavelmente superar os seus pares em 2022. O futuro do trabalho e da educação dependem do envolvimento dos colaboradores e dos estudantes. Em suma, é importante não só abraçar as vantagens óbvias do trabalho remoto, mas também aumentar o esforço em tornar a flexibilidade central para experiências de trabalho e aprendizagem.

Está pronto para abraçar um ambiente de trabalho flexível ou de aprendizagem?

