O pacote LogMein Central Basic Descontinuado

Em dezembro de 2018, o LogMeIn Central Basic não existirá mais. O preço inicial do novo Plano LogMeIn Central Base é quase 40% mais caro que o antigo pacote Basic. Não pague mais, obtenha os mesmos recursos principais e poupe até 50% ou mais ao escolher a Splashtop em vez disso.
Porque o LogMeIn Central Basic foi Descontinuado: O que Esperar dos Novos Planos de Preços?
Se estás a pensar: “O que aconteceu ao LogMeIn Central Basic?”, então não estás sozinho. LogMeIn acaba de abolir os seus pacotes centrais antigos a favor de um “Plano Base” com suplementos opcionais disponíveis para compra. O novo Plano Base começa em R$ 1.524/ano, enquanto o antigo pacote Básico começava em $599/ano. É um aumento de quase 40% no custo.
Repleto de Funcionalidades e Económico: Porque é que o Splashtop Supera o LogMeIn Central
Se quiseres ter os mesmos recursos do pacote Básico antigo, tens de ter o novo Plano Base. Podias mudar para o Plano Base Central LogMein e pagar mais, ou podes escolher o Suporte Remoto Splashtop que tem todos os mesmos recursos e custos 40% a 80% menos que o LogMein.
Com a Splashtop, você poderia economizar milhares de dólares por ano. Confira uma comparação de preços do Plano Base do LogMeIn Central em comparação com o Splashtop Remote Support:
Não importa quantos computadores precisas gerir, o Splashtop Remote Support dá-te o melhor valor. Veja o nosso Splashtop vs LogMeIn Central comparação de preços, e porque a Splashtop é a melhor alternativa ao LogMeIn Central.
Como mencionámos acima, os utilizadores do Splashtop Remote Support também têm todos os mesmos recursos principais encontrados no novo Plano LogMeIn Central Base. Eis uma lista de alguns dos recursos incluídos no Splashtop Remote Support:
Acesso Remoto Autônomo
Sem instalação, suporte supervisionado (ad hoc)
Técnicos ilimitados
Sessões simultâneas ilimitadas
Suporte para Windows, Mac, iOS e Android
Transferência de arquivos
Bate-papo (dentro & fora da sessão)
Impressão remota
Suporte a vários monitores
Despertar remoto
Reinicialização remota
Tela em branco
Compartilhamento de desktop do técnico
Áudio
Dois técnicos podem se conectar remotamente na mesma máquina
Registo
Agrupamento de computadores e usuários
Permissões de grupo
Gerenciamento de usuários
Criptografia AES de 256 bits
Autenticação de dispositivo
Alertas configuráveis
Acesso não supervisionado a Android
Prompt de Comando Remoto
Gerenciamento de atualizações do Windows
Scripts e Tarefas
e muito mais..
Com acesso remoto rápido, uma interface fácil de usar, funcionalidades de topo e um melhor preço, o Splashtop Remote Support é a solução ideal para os atuais subscritores do LogMeIn Central Basic. Não pague mais pelo Plano Base, poupe o seu orçamento e obtenha tudo o que precisa com a Splashtop.
Não deixe que o LogMeIn esgote o seu orçamento: poupe mais com o Splashtop!
Podes experimentarSplashtop Remote Support gratuitamente com o nosso teste gratuito 7 dias. Não é necessário cartão de crédito ou compromissos. Clique no botão abaixo para começar.
Como um pequeno prestador de serviços de TI, o meu foco está nas necessidades dos meus clientes. E isso inclui poder dar uma resposta instantânea remotamente se eu não puder estar no local. Como muitos outros profissionais de TI, eu estava cego com a bomba de preços LogMein que me deixou a mim e aos meus clientes a lutar por uma alternativa a essa, agora com preços excessivos, solução. Depois de fazer o fazer temporariamente com as soluções gratuitas de outros produtos, finalmente voltei a casa ao Splashtop.
Além de ser facilmente implementado e dimensionado, o Splashtop dá-me um excelente desempenho mesmo sobre conexões esboçadas. Durmo melhor à noite sabendo que poderei dar um grande apoio aos meus clientes no dia seguinte!
-Micah Barham, Barham Technologies
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