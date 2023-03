O pacote LogMein Central Basic Descontinuado

Em dezembro de 2018, o LogMeIn Central Basic não é mais. O preço inicial do novo Plano LogMeIn Central Base é quase 40% mais caro que o antigo pacote Basic. Não pague mais, obtenha os mesmos recursos principais e poupe até 50% ou mais quando escolhas o Splashtop em vez disso.

Se estás a pensar: “O que aconteceu ao LogMeIn Central Basic?” , então não estás sozinho. LogMeIn acaba de abolir os seus pacotes centrais antigos a favor de um “Plano Base” com suplementos opcionais disponíveis para compra. O novo Plano Base começa €840 no/ano, enquanto o antigo pacote Básico começou nos 599/0$ano. É um aumento de quase 40% no custo.

Alternativas: Comparação de custos e recursos

Se quiseres ter os mesmos recursos do pacote Básico antigo, tens de ter o novo Plano Base. Podias mudar para o Plano Base Central LogMein e pagar mais, ou podes escolher o Suporte Remoto Splashtop que tem todos os mesmos recursos e custos 40% a 80% menos que o LogMein.

Com a Splashtop, você poderia economizar milhares de dólares por ano. Confira uma comparação de preços do Plano Base do LogMeIn Central em comparação com o Splashtop Remote Support:

Não importa quantos computadores precisas gerir, Splashtop Remote Support dá-te o melhor valor. Veja o nosso Splashtop vs comparaçãoLogMeIn Central de preços, e porque é que o Splashtop é a melhor LogMeIn Central alternativa.

Como mencionámos acima, Splashtop Remote Support os utilizadores também têm todos os mesmos recursos principais encontrados no novo Plano LogMeIn Central Base. Eis uma lista de alguns dos recursos incluídos em Splashtop Remote Support:

Acesso Remoto Autônomo

Sem instalação, suporte supervisionado (ad hoc)

Técnicos ilimitados

Sessões simultâneas ilimitadas

Suporte para Windows, Mac, iOS e Android

Transferência de arquivos

Bate-papo (dentro & fora da sessão)

Impressão remota

Suporte a vários monitores

Despertar remoto

Reinicialização remota

Tela em branco

Compartilhamento de desktop do técnico

Áudio

Dois técnicos podem se conectar remotamente na mesma máquina

Registo

Agrupamento de computadores e usuários

Permissões de grupo

Gerenciamento de usuários

Criptografia AES de 256 bits

Autenticação de dispositivo

Alertas configuráveis

Acesso não supervisionado a Android

Prompt de Comando Remoto

Gerenciamento de atualizações do Windows

AÇÕES 1-PARA-MUITOS

e muito mais..

Com acesso remoto rápido, uma interface fácil de usar, recursos de linha e um preço melhor, o Splashtop Remote Support é a solução ideal para assinantes atuais do LogMeIn Central. Não pague mais pelo Plano Base, economize seu dinheiro e obtenha tudo o que você precisa com a Splashtop.

Podes experimentarSplashtop Remote Support gratuitamente com o nosso teste gratuito 14 dias. Não é necessário cartão de crédito ou compromissos. Clique no botão abaixo para começar.

Como um pequeno prestador de serviços de TI, o meu foco está nas necessidades dos meus clientes. E isso inclui poder dar uma resposta instantânea remotamente se eu não puder estar no local. Como muitos outros profissionais de TI, eu estava cego com a bomba de preços LogMein que me deixou a mim e aos meus clientes a lutar por uma alternativa a essa, agora com preços excessivos, solução. Depois de fazer o fazer temporariamente com as soluções gratuitas de outros produtos, finalmente voltei a casa ao Splashtop. Além de ser facilmente implementado e dimensionado, o Splashtop dá-me um excelente desempenho mesmo sobre conexões esboçadas. Durmo melhor à noite sabendo que poderei dar um grande apoio aos meus clientes no dia seguinte! -Micah Barham, Barham Technologies

