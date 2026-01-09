Pular para o conteúdo principal
IT support agent using Splashtop to support users.

Como integrar o Remote Support no seu sistema de bilhética

Robert Pleasant
6 min de leitura
Atualizado
Quando os empregados remotos entram em contacto com a equipa de TI para suporte, querem obter assistência o mais rápido e eficientemente possível. No entanto, as equipas de suporte muitas vezes perdem tempo ao mudar de ferramentas, copiar links de sessão e documentar atividades, o que pode atrasar o processo.

Felizmente, este processo pode ser melhorado com as ferramentas certas. As equipas de TI e de helpdesk podem integrar os seus fluxos de trabalho de suporte remoto diretamente no sistema de tickets, melhorando os tempos de resolução, simplificando tarefas e reduzindo a fricção operacional.

Ao integrar software de suporte remoto como Splashtop em sistemas ITSM, os agentes de TI podem apoiar os utilizadores de qualquer lugar, eliminando a necessidade de registar cada chamada e mudar manualmente entre programas. Vamos explorar...

O Problema com Ferramentas de Suporte Desconectadas

Antes de tudo, devemos compreender os problemas que surgem ao ter ferramentas de suporte desconectadas. Os agentes de TI e as equipas de suporte ao cliente têm muito para gerir quando estão a prestar assistência, e quando as suas ferramentas estão desconectadas, pode tornar-se um desafio complicado.

Apenas mudar entre várias ferramentas e plataformas, como ferramentas de tickets e software de suporte remoto, pode causar atrasos e confusão e requer passos extra manuais para gerar links de sessão, partilhar códigos e atualizar tickets. Tudo isto pode levar a tempos de resolução mais lentos.

A desconexão também leva a documentação inconsistente e taxas de erro mais elevadas. Quando os agentes têm de iniciar sessões de suporte remoto fora do bilhete manualmente, registrar e documentar todas as notas à mão, e copiar credenciais e links, isso pode levar a erros humanos e perda de tempo.

Para citar todos os infomerciais: “Tem que haver uma melhor maneira.”

Como Deve Ser um Fluxo de Trabalho Integrado de Suporte Remoto

A seguir, vamos considerar como seria uma solução melhor. Com um fluxo de trabalho de suporte remoto devidamente integrado, cada etapa do processo de suporte é gerida por meio de uma única interface, independentemente das apps utilizadas.

Um fluxo de trabalho de suporte típico seria assim:

  1. O agente abre um bilhete e vê imediatamente uma opção para iniciar ou agendar uma sessão remota.

  2. Os códigos de sessão, links e detalhes de conexão são criados em segundo plano, estando prontos para serem usados imediatamente.

  3. O agente pode clicar na opção para iniciar a sessão remota e partilhá-la com o utilizador final, não sendo necessário alternar entre apps.

  4. Durante a sessão, o software pode capturar automaticamente os detalhes da sessão e permitir que os agentes registrem notas, ações tomadas e o contexto da resolução diretamente no bilhete.

  5. Assim que a sessão termina, as notas e logs são automaticamente anexados ao bilhete.

Depois, os gestores podem auditar chamadas, monitorar dados e rastrear o desempenho dos agentes sem terem que ultrapassar obstáculos ou gerir entradas de dados adicionais. Tudo é gerido automaticamente a partir de um local conveniente.

Como o Splashtop se integra com os principais sistemas de bilhética

Isso nos leva ao Splashtop. O software de suporte remoto do Splashtop permite que os agentes de TI e a equipe de suporte se conectem diretamente aos dispositivos dos utilizadores finais, capacitando-os a solucionar problemas ou a guiar os utilizadores no processo. Essa facilidade de acesso e controle torna o Splashtop uma ferramenta poderosa para suporte de TI, permitindo que os agentes de TI dêem suporte aos utilizadores de qualquer lugar e em qualquer dispositivo.

Splashtop integra-se perfeitamente com uma ampla gama de sistemas de bilhética e software de CRM, incluindo Zendesk, ServiceNow, Freshdesk, Jira Service Management, e mais. Com estas integrações, os agentes de TI podem iniciar instantaneamente sessões remotas diretamente da interface do bilhete, enviar links de suporte e preencher automaticamente as notas do bilhete, tornando o suporte de TI mais rápido, eficiente e conveniente.

Além disso, o Splashtop oferece APIs abertas que permitem que as equipes criem fluxos de trabalho personalizados com suas ferramentas internas de bilhética preferidas, para que possam usar o Splashtop junto com os sistemas de bilhética que preferem. Resultado: sessões de suporte mais rápidas, menos trabalho manual, melhor rastreamento e uma experiência de suporte melhorada.

Passo-a-Passo: Como Integrar o Splashtop com a sua Plataforma de Bilhética

Se quiser integrar Splashtop com a sua plataforma de tickets, é fácil de fazer. Siga estes simples passos e estará pronto para apoiar os utilizadores finais de qualquer lugar:

  1. Verifique se a sua subscrição do Splashtop inclui integrações com o sistema de bilhética.

  2. Selecione o seu sistema de bilhética e reveja a documentação de integração da Splashtop para uma integração suave.

  3. Instale a app Splashtop ou conector, depois conecte Splashtop ao seu sistema de tickets autenticando a sua conta.

  4. Configure as suas regras de acesso e permissões para que apenas os técnicos autorizados possam iniciar sessões.

A partir daí, pode rapidamente testar uma sessão de suporte para confirmar que o bilhete gera links corretamente e que os logs da sessão são sincronizados, e treinar a sua equipa de suporte no novo fluxo de trabalho para garantir que sabem como usar o Splashtop.

Como o Suporte Remoto Integrado Melhora os Resultados do Suporte

Assim que começar a integrar o suporte remoto no seu sistema de bilhética, as melhorias tornar-se-ão evidentes rapidamente. Tanto as equipas de suporte de TI como os clientes podem beneficiar da eficiência e conveniência que a integração traz, com melhoras que incluem:

  • Resolução mais rápida graças à capacidade de criar e lançar sessões de suporte instantaneamente.

  • Uma melhor experiência do cliente devido à rapidez, conveniência e eficácia do remote support.

  • Menos entrada manual de dados já que registos e notas são automaticamente adicionados ao ticket.

  • Responsabilização melhorada graças aos detalhes das sessões, que estão automaticamente ligados ao histórico do bilhete.

  • Melhores relatórios e análises para líderes de equipa e gestores de TI.

Considerações de Segurança e Conformidade

Claro, a cibersegurança é da mais alta importância para qualquer organização, e as equipas de TI precisam ter uma atenção especial à segurança do seu suporte remoto. Felizmente, o Splashtop é construído para segurança e possui funcionalidades de segurança avançadas para manter os sistemas seguros e assegurar a conformidade de TI.

Todas as sessões remotas através do Splashtop utilizam encriptação de ponta a ponta para manter os dados seguros. O Splashtop não armazena, acede ou processa dados, pelo que não há risco de acesso não autorizado.

Além disso, o processo de autenticação da Splashtop integra-se com Single Sign-On (SSO) e Autenticação Multi-Fator (MFA) para verificar usuários e autenticar o acesso dos técnicos. Graças às suas permissões robustas, os técnicos podem apenas aceder aos dispositivos que estão autorizados a dar suporte, e nada mais.

O Splashtop também fornece registos de atividade completos que apoiam auditorias e supervisão interna. Com as ferramentas de segurança e conformidade do Splashtop, as organizações podem cumprir requisitos regulamentares como SOC 2, RGPD e conformidade com HIPAA.

Traga o Suporte Remoto diretamente para o seu fluxo de trabalho de ITSM

Quando integra ferramentas de suporte remoto no seu sistema de bilhética, está a ajudar tanto os seus agentes como os utilizadores finais a poupar tempo e reduzir frustrações. Os agentes podem iniciar rapidamente sessões remotas diretamente a partir do bilhete, permitindo-lhes ajudar os utilizadores finais sem complicações ou a necessidade de alternar constantemente entre programas. Os usuários, por sua vez, obtêm a ajuda de que precisam de forma rápida e mais fácil.

No geral, integrar o suporte remoto e a gestão de tickets elimina ineficiências, melhora a qualidade do suporte e leva a uma maior satisfação em todos os níveis.

Com o Splashtop, pode melhorar o seu suporte e bilhética com suporte remoto em tempo real, permitindo que os agentes proporcionem um serviço mais rápido e eficiente diretamente do bilhete. Fazer isso pode melhorar seu suporte de TI com acesso remoto rápido e seguro em qualquer momento.

Pronto para melhorar o seu sistema de tickets de IT com suporte remoto? Experimente o Splashtop para suporte remoto com um teste gratuito hoje!

Perguntas Frequentes

O que significa integrar suporte remoto num sistema de bilhética?
Por que as equipas de IT devem integrar suporte remoto com ferramentas de tickets?
Quais sistemas de ticketing suportam integrações de remote support?
O Splashtop pode iniciar sessões remotas diretamente a partir de um ticket?
O Splashtop regista automaticamente a atividade de suporte remoto em tickets?

